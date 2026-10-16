Comprar un auto nuevo no entusiasma necesariamente a quien pasa sus días reparándolos. Javier Sendín, mecánico de Cardiocar en Salamanca y ganador del premio MVP del Taller 2023, combinó una preferencia tecnológica con una advertencia sobre los costos de los vehículos actuales. Su respuesta, dada en una entrevista en España, necesita leerse dentro de ese contexto. “No me apetece comprar ningún auto nuevo”, dijo a Mundo Deportivo. Después explicó que, si tuviera que elegir uno, se inclinaría por un híbrido enchufable de origen japonés. Su argumento fue la combinación del motor de combustión con el eléctrico.

Javier Sendín, el mejor mecánico de España: “Si tuviera que comprar un auto nuevo, sin duda sería un híbrido enchufable japonés” Imagen ilustrativa generada con IA

“Para ser sincero, hoy no tengo ningún deseo de comprar un auto nuevo pero, si tuviera que hacerlo, definitivamente optaría por un híbrido enchufable, preferiblemente japonés”, apuntó. Y agregó: “Todo depende del perfil de conducción. En algunas ciudades, sin una calcomanía ambiental adecuada, se vuelve muy complejo desplazarse. Para estos conductores, la compra de un vehículo nuevo es casi inevitable”.

La respuesta no estuvo sostenida solamente en una preferencia por una procedencia. Sendín también habló del costo de componentes tecnológicos: mencionó pantallas y ópticas como ejemplos de reparaciones que pueden alcanzar importes elevados. Reconoció los avances en seguridad y comodidad, pero introdujo un reparo: “Todo eso tiene un coste”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.