Jorge Ángel, enfermero: “Por la noche hay que abrir las persianas y empezar a ventilar”

Las altas temperaturas y las intensas olas de calor que se registran durante el verano suelen convertir a los hogares en verdaderos hornos, dificultando el descanso y el bienestar general. Ante este escenario, el reconocido enfermero y divulgador sanitario Jorge Ángel, ampliamente seguido en redes sociales por sus explicaciones didácticas sobre salud cotidiana, compartió una serie de recomendaciones fundamentales para mantener la casa fresca sin necesidad de recurrir constantemente al aire acondicionado ni incurrir en altos costos energéticos.

Jorge Ángel, enfermero, explicó qué hacer para mantener una temperatura estable en el hogar

A través de sus canales digitales, remarcó la importancia de gestionar de manera estratégica las aperturas y los cerramientos de la vivienda a lo largo de la jornada para optimizar la temperatura interior. Según explicó el profesional, el error más común consiste en mantener la casa expuesta a la radiación solar directa durante los picos de mayor calor ambiental.

Para contrarrestar las sofocantes temperaturas, Jorge Ángel hizo hincapié en la rutina diaria que conviene adoptar en cada ambiente. “Por la mañana, cuando empieza a calentar el sol, hay que bajar las persianas y cerrar bien las ventanas para que no entre el calor”, aconsejó el enfermero. El objetivo primordial de este paso es aislar el hogar, evitando que la masa de aire caliente penetre en los espacios habitables durante el mediodía y la tarde.

El verdadero cambio de estrategia, según el sanitario, se debe concretar cuando baja el sol y las temperaturas del exterior comienzan a descender. “Por la noche, cuando empieza a refrescar, hay que abrir las persianas y empezar a ventilar todo lo posible”, sostuvo Jorge Ángel. Esta ventilación cruzada no solo permite renovar el aire acumulado en el interior de los ambientes, sino que aprovecha las corrientes nocturnas para enfriar las paredes y la estructura de la vivienda de cara a la jornada siguiente.

Además del manejo de ventanas y persianas, el divulgador brindó recomendaciones complementarias sobre hábitos personales y el uso responsable de electrodomésticos para reducir la carga térmica dentro de la casa. Entre ellos, destacó la conveniencia de apagar los artefactos eléctricos que no se encuentren en uso, reducir al mínimo las fuentes de luz artificial intensa y procurar una hidratación constante a lo largo del día. Con estos consejos sencillos y al alcance de todos, el enfermero reafirmó su compromiso de acercar la prevención y el cuidado de la salud a la vida cotidiana de las personas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA