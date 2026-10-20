José Luis, frutero, sobre cómo conservar las bananas: “Contamos con un táper o un recipiente donde le vamos a poner un papel absorbente”

Es habitual que las bananas se pongan negras rápidamente, incluso cuando apenas pasaron unos días desde que fueron compradas. Frente a esta situación, existen diferentes métodos caseros que prometen prolongar su frescura, pero no todos ofrecen los resultados esperados. Sin embargo, un sencillo truco de conservación podría ayudar a mantenerlas en buen estado durante más tiempo.

El frutero José Luis Caro, especialista de segunda generación y responsable de la frutería The Fruits of the World, ubicada en Pozuelo de Alarcón, Madrid, compartió a través de sus redes sociales una técnica para conservar las bananas durante siete u ocho días sin que se pongan negras tan rápido. A diferencia de otros consejos populares, su propuesta consiste en preparar las frutas de una manera particular antes de guardarlas en la heladera.

El truco casero para evitar que las bananas se pongan negras tan rápido

El truco para evitar que las bananas se pongan negras

Existen diferentes métodos caseros que permiten retrasar la maduración de las bananas (Foto: Freepik)

A través de un video, Caro explicó que uno de los métodos más conocidos consiste en envolver el extremo superior de las bananas con papel film o aluminio. Sin embargo, advirtió que esta práctica no siempre alcanza para evitar que aparezcan manchas oscuras.

“Seguro que estás cansado de ver vídeos en internet que te recomiendan envolver papel albal o un plástico film para evitar que se deshidraten y tal, al final acaban madurando y te ves con el problema de siempre”, señaló.

Por este motivo, recomendó comenzar con bananas que todavía tengan una tonalidad amarilla verdosa. El primer paso consiste en cortar tanto el extremo superior como el inferior de cada fruta, sin retirar la cáscara.

El truco consiste en preparar las bananas antes de guardarlas en un recipiente dentro de la heladera (Foto: imagen ilustrativa con IA)

Luego, se debe colocar papel absorbente en el fondo de un recipiente hermético y acomodar las bananas en su interior. Una vez distribuidas, es importante cubrirlas con otras hojas de papel absorbente para protegerlas del contacto directo con el frío. “Contamos con un táper o un recipiente donde le vamos a poner un papel absorbente en el fondo para que haga de cama”, explicó el especialista.

Finalmente, hay que cerrar el recipiente con su tapa o, si las bananas ocupan demasiado espacio, utilizar papel film para cubrirlo correctamente. Una vez terminado el procedimiento, se guarda en la heladera.

Según el experto, esta técnica permite conservar las frutas durante aproximadamente siete u ocho días, aunque los resultados pueden variar según su estado inicial.