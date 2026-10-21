Julia y Natalia, expertas en limpieza: “Para eliminar la grasa de los tuppers ponemos un papel de cocina con vinagre”

Los recipientes de plástico pueden conservar una película de grasa incluso después de un lavado rápido. Un método difundido por las creadoras de contenido Julia y Natalia propone colocar agua, detergente y un trozo de papel de cocina dentro del objeto, cerrarlo y agitarlo durante unos segundos.

Cómo hacer el truco del papel dentro

Primero se retiran los restos sólidos. Después se agrega una pequeña cantidad de agua templada y unas gotas de detergente para vajilla. Se incorpora un trozo de papel de cocina, se coloca la tapa y se agita el recipiente con firmeza.

Cómo quitarle la grasa a los recipientes de plástico - @organiza_de_diez

El papel se desplaza por las paredes y entra en contacto con la capa aceitosa. El detergente contiene sustancias tensioactivas que ayudan a separar la grasa del plástico y mantenerla dispersa en el agua. Al terminar, se descarta el papel y el líquido.

El procedimiento no debería concluir allí. El recipiente debe lavarse de forma habitual con una esponja limpia y detergente, y después enjuagarse con abundante agua. El truco facilita la remoción inicial, pero no sustituye la higiene final de una superficie que volverá a estar en contacto con alimentos.

Qué función cumple el vinagre

La versión citada en la agenda incorpora vinagre. Ese ingrediente puede ayudar con algunos olores y depósitos minerales, pero no es el principal agente desengrasante. Para la grasa, el detergente y la acción mecánica del papel tienen un papel más directo.

Mezclar una pequeña cantidad de vinagre con detergente doméstico no equivale a desinfectar el recipiente. Tampoco conviene combinar vinagre con lavandina, porque esa mezcla puede liberar gases peligrosos. Los productos de limpieza deben usarse según sus etiquetas y nunca improvisarse juntos.

El agua debe estar templada, no hirviendo. Las temperaturas muy altas pueden deformar algunos plásticos o acelerar su deterioro. Si el recipiente tiene grietas profundas, una superficie áspera o un olor persistente que no desaparece, puede ser momento de reemplazarlo.

Por qué la grasa se adhiere al plástico

Los aceites no se mezclan con el agua. Además, muchos plásticos presentan una superficie que favorece la adhesión de sustancias grasas. Por eso, un enjuague solo con agua puede dejar una película resbaladiza o manchas de color cuando el contenido tenía tomate, curry u otros pigmentos.

Según las expertas, el tupper de plástico tiene la propiedad de absorver la grasa cuando está caliente, por eso se pega (Fuente: Pexels)

El detergente rodea pequeñas gotas de aceite y permite arrastrarlas durante el enjuague. El papel añade fricción y superficie de contacto. Una esponja suave completa la limpieza en esquinas, ranuras y juntas de la tapa.

Para evitar que el problema se repita, conviene no guardar comidas muy calientes en recipientes que no estén diseñados para ello. También ayuda retirar la grasa pronto, antes de que permanezca horas sobre la superficie.

Cuándo elegir otro método

Los recipientes aptos para lavavajillas pueden limpiarse en ese electrodoméstico si el fabricante lo indica. Las tapas con juntas desmontables requieren una limpieza separada, porque la humedad y los restos pueden acumularse debajo del sello.

Mantener los tuppers en buen estado puede ser una misión difícil debido a las manchas y malos olores que pueden acumular Freepik

El bicarbonato puede utilizarse como una pasta suave para manchas u olores, pero debe probarse sin frotar de manera agresiva. Los estropajos metálicos rayan el plástico y crean superficies más difíciles de higienizar.

El truco de Julia y Natalia es útil por su sencillez y porque emplea elementos habituales. Su valor está en aflojar la capa de grasa antes del lavado. El resultado depende del tipo de plástico, la antigüedad de la mancha y el alimento que estuvo guardado.

La noticia en pocas líneas

¿Qué se necesita para quitar grasa de un tupper con el truco del papel? El método usa agua templada, detergente para vajilla, un trozo de papel de cocina y la tapa del recipiente.

El método usa agua templada, detergente para vajilla, un trozo de papel de cocina y la tapa del recipiente. ¿El papel de cocina reemplaza el lavado del tupper? No. Después de agitar el recipiente, el tupper debe lavarse y enjuagarse de manera habitual.

No. Después de agitar el recipiente, el tupper debe lavarse y enjuagarse de manera habitual. ¿Para qué sirve el vinagre en este método? El vinagre puede ayudar con olores o depósitos minerales, pero el detergente es el principal agente contra la grasa.

El vinagre puede ayudar con olores o depósitos minerales, pero el detergente es el principal agente contra la grasa. ¿Qué mezcla de limpieza debe evitarse? Nunca debe mezclarse vinagre con lavandina, porque la combinación puede liberar gases peligrosos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.