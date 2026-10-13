Kacie, madre, tras abrir su sillón y ver lo que había escondido: “Me encontré con el abismo más espantoso, que son 13 años criando hijos”

El paso del tiempo y la dinámica diaria en un hogar con niños dejan huellas inesperadas. Kacie, una creadora de contenido conocida en TikTok como @kacieandco, compartió un hallazgo doméstico que se volvió viral por su honestidad sobre la vida familiar. Tras convivir durante 13 años con un mismo sillón, la mujer decidió realizar una apertura en la parte inferior del mueble con un cuchillo, motivada por la constante desaparición de objetos cotidianos. El resultado fue una acumulación de pertenencias perdidas. “Cuando vas a la caza del mando y acabas haciendo cirugía de urgencia en tu sofá... solo para encontrarte con el abismo más espantoso que son 13 años criando hijos”, dijo en la descripción.

El video muestra el momento preciso en que la mujer perfora la estructura del mueble. De inmediato, una gran cantidad de juguetes, artículos diversos y restos de la vida cotidiana caen al suelo. La escena captura la sorpresa de la protagonista y la reacción entusiasta de sus hijos, quienes celebran la recuperación de sus pertenencias olvidadas. Kacie, quien suele compartir situaciones comunes relacionadas con la maternidad, explicó que su intención inicial fue encontrar un control remoto, pero el procedimiento derivó en una revelación sobre la magnitud del desorden acumulado por la crianza de sus hijos durante más de una década.

Una mujer le hizo un corte a su sofá y lo que encontró escondido la dejó sin palabras

La repercusión en la red social fue inmediata. Cientos de usuarios se identificaron con la experiencia de la madre. Una persona comentó entre risas: “¡Esperá! ¿Así que ahí es donde mi muñeca y hasta mi gran pelota inflable se fueron hace años, cuando yo estaba jugando en el sofá y lo sentí un poco duro?”. Otros integrantes de la comunidad virtual consultaron si finalmente halló el control remoto, mientras que otros elogiaron la durabilidad del mueble.

Ante las dudas sobre la calidad del sofá, la mujer brindó mayores precisiones en un segundo clip. Kacie aseguró que invirtió en su momento 3500 dólares en el set completo, al elegir un producto con garantía de por vida. “Si tú quieres comprar un sofá barato y reemplazar cada pocos años, bien por ti, pero si quieres invertir en uno bueno, también puedes tener uno que sirva como cápsula del tiempo”, puntualizó la madre en la plataforma.

La conversación se extendió entre los seguidores, quienes compartieron sus propias vivencias bajo la premisa de la paternidad desordenada. Otros padres expusieron casos similares. “Una cápsula del tiempo. Nosotros tenemos la nuestra desde hace unos tres años y sigue aguantando bien. Tenemos seis niños”, comentó un usuario. Otro testimonio reveló una inversión de 6000 dólares en un sofá, con la expectativa de que el mueble resista hasta que su hijo, hoy en segundo grado, alcance la universidad. La historia de Kacie se convirtió en una ventana hacia la cotidianidad doméstica.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.