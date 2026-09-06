La abandonaron en un departamento y, cuando la encontraron, se llevaron una sorpresa con su pelaje: “El amarillo era extremo”

6 de septiembre de 2026 00:23 3 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Lifestyle

Sobrevivía sola en un departamento en Syracuse, Nueva York, cuando la encontraron. El dueño de la propiedad simplemente la había dejado allí y se había marchado.

Asombrados por el estado en el que la encontraron, los rescatistas que la sacaron del lugar enviaron de inmediato fotos de la perrita a Friends Forever Animal Rescue, el refugio que la recibiría para ocuparse de su rehabilitación.

publicidad

publicidad

Cuando los miembros del equipo recibieron las fotos, se quedaron boquiabiertos. Algo andaba mal: la perra tenía el pelaje de color amarillo brillante.

“Nos quedamos impactados y atónitos. A veces vemos manchas amarillas por orina cuando los perros viven en condiciones insalubres, pero este amarillo era extremo. Tras su llegada, nos dimos cuenta de que no era orina; no olía mal. La bañamos inmediatamente y ¡la mancha no se quitó! ¡Ni siquiera se atenuó!”, escribió Friends Forever Animal Rescue en una publicación de Facebook. “¿Por qué era amarilla? ¿Qué era eso?”.

El color era demasiado intenso para ser caspa, así que los rescatistas barajaron otras teorías. ¿Podría ser rotulador fluorescente? ¿Algún tipo de tinta o condimento? Fuera cual fuera el caso, los rescatistas sabían que tenían que eliminarlo.

publicidad

publicidad

Además de ser amarilla, la perra -a la que le calcularon un año- estaba extremadamente deshidratada, con las uñas demasiado largas, pesaba tan solo 7 kilos y en general su salud era mala. A pesar de todo, irradiaba calidez.

“Era increíblemente cariñosa”, dijo Casey Newton-McLaren, fundadora del refugio, a un medio local. “Estaba ansiosa por acurrucarse en los brazos de cualquiera que quisiera darle atención y cariño”.

Fueron necesarios muchos baños para que el color amarillo desapareciera, y finalmente se desvaneció durante el decimosexto baño. Por fin, la cachorra volvió a lucir como una perra normal.

publicidad

publicidad

“Hoy, Amarillo -como bautizaron a la perrita- luce increíble”, dijo Newton-McLaren. “Ha ganado peso, su pelaje está sano y brillante, y aunque todavía se puede ver un poco de amarillo en algunas partes, eso ya no define su apariencia”.

Ahora, Amarillo busca una familia que la ame tanto como ella los amará a ellos.

“Se lleva bien con niños, perros, gatos y prácticamente con todos los animales”, dijo Newton-McLaren. “Es una perrita muy activa y le encantaría una familia que la incluya en sus actividades. No necesita un patio cercado, pero sin duda disfruta de sus paseos y aventuras diarias”.

publicidad

publicidad

“Más que nada, Amarillo merece un compromiso”, dijo Newton-McLaren. “Merece una familia que vea su belleza, la aprecie y entienda que traerla a casa significa prometer que esta vez nadie la abandonará. Es realmente una de las perras más increíbles que hemos tenido en nuestro programa de adopción, y después de todo lo que ha sufrido, se merece lo mejor que la vida pueda ofrecer”. Hace seis días, finalmente Amarillo fue adoptada y ahora vive feliz con una pareja.

Compartí una historia