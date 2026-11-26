Apenas unos meses después de haber atravesado la compleja internación y los tratamientos de Tuna, la gata rescatada en Maschwitz, el teléfono de Agustín Gallardo volvió a sonar con otro pedido de auxilio urgente.

Esta vez, el mensaje llegaba desde la localidad bonaerense de Guernica, a unos cien kilómetros de distancia: una camioneta había atropellado a una gata joven en la calle y el conductor simplemente había decidido seguir de largo, desde luego sin detenerse a asistirla.

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Gata atropellada camioneta

Las imágenes que recibió Agustín en un video mostraban la gravedad del cuadro. La gata, de pelaje negro y aproximadamente dos años, permanecía inmovilizada, con un dolor intenso en las patas traseras y signos evidentes de una fractura en la cadera.

Una vecina de la zona había logrado levantarla y resguardarla provisoriamente dentro de una caja en un depósito de su casa. Tenía que mantenerla alejada de los cuatro perros grandes con los que convivía. Durante esas primeras horas, le daba agua y alimento porque la gata no lograba desplazarse por sus propios medios. Aunque ya había recibido una primera asistencia veterinaria, los altos costos de la intervención quirúrgica necesaria impedían que alguien en el lugar pudiera hacerse cargo de su recuperación.

Agustín Gallardo y Pantera

“Cuando vi su situación, no lo dudamos ni un segundo. Esa misma noche, con mi novia, salimos a buscarla. Hicimos aproximadamente 100 kilómetros para llegar hasta Guernica, rescatarla y llevarla a la veterinaria. Volvimos cerca de las dos de la madrugada, pero eso no importaba. No podíamos dejarla ahí, sufriendo, sin que nadie hiciera nada por ella”, relata Agustín Gallardo sobre aquella madrugada de rescate.

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El diagnóstico y la carrera hacia el quirófano

Al día siguiente del traslado, Pantera —como bautizaron a la gatita— fue evaluada por el equipo veterinario. Debido a la hipersensibilidad y al dolor agudo que manifestaba cada vez que intentaban movilizar sus patas traseras, los profesionales descartaron realizar una placa de inmediato.

Entonces, en esa primera instancia se hizo una ecografía abdominal para descartar hemorragias o lesiones en órganos internos. “Al confirmar que se encontraba estable por dentro, le indicaron un esquema analgésico durante varios días para desinflamar la zona y aliviar el sufrimiento”, detalla Agustín.

Una vez estabilizado el dolor, Pantera regresó a la clínica para someterse a una radiografía bajo sedación, estudio que confirmó la fractura de cadera y la necesidad de una cirugía para que pueda volver a caminar con normalidad.

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Actualmente, aguarda una segunda interconsulta con el cirujano para fijar la fecha de la operación. Pero antes, requiere completar los análisis prequirúrgicos de sangre y una evaluación cardiológica.

Mientras tanto, Pantera permanece alojada en la casa de Agustín bajo un estricto protocolo de aislamiento sanitario para proteger tanto su salud como la de los otros gatos rescatados que viven allí hasta contar con los resultados serológicos completos.

Pese al trauma sufrido, se deja manipular y medicar con docilidad. En el ámbito doméstico se muestra dulce y mimosa con las personas, aunque exhibe un carácter defensivo frente a los demás felinos, una reacción lógica producto del miedo y de la vulnerabilidad física que atraviesa.

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Una campaña solidaria para solventar los gastos

Las averiguaciones realizadas entre los vecinos de Guernica confirmaron que nadie reclamaba a Pantera ni conocía su procedencia. Sin una familia previa que respondiera por ella, todo el proceso médico quedó en manos de su rescatista.

“Averiguamos si tenía familia, si alguien la buscaba o si pertenecía a alguna casa, pero lamentablemente nadie se hizo cargo. No tiene nadie que se haga responsable por ella, no tiene una familia que la espere y, si no hubiéramos ido a buscarla, no sabemos qué habría sido de Pantera, probablemente le esperara un triste final”, dice preocupado Agustín.

Para afrontar el costo de la cirugía ortopédica de Pantera, los estudios previos y el sostenimiento diario de los demás animales bajo su cuidado, Agustín lanzó en sus redes sociales el sorteo solidario de una motocicleta 0 kilómetro.

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“No podemos salvar a todos los animales de la calle, aunque nos encantaría. Pero sí podemos intentar salvar a los que se cruzan en nuestro camino”, reflexiona. Y concluye con una convicción que resume el espíritu de su tarea: “Ella no eligió estar en la calle, no eligió que la atropellaran y tampoco eligió quedarse sola. Pero entre todos podemos elegir darle una segunda oportunidad”.

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