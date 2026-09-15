La candidata casi perfecta: la exnovia del rey Carlos III que estuvo a un paso de ser reina pero un secreto arruinó el romance

El 2 de septiembre, a los 75 años, murió Davina Sheffield, una exnovia del entonces príncipe Carlos, anterior a su relación con Diana. Muchos creyeron que podía convertirse en reina. Pero una revelación sobre su pasado cambió el rumbo de la relación. Davina se alejó del príncipe y guardó silencio. ¿Quién fue la mujer que estuvo a un paso de cambiar la historia de la monarquía británica?

Davina Sheffield era la candidata casi perfecta

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La candidata casi perfecta

Davina Mary Sheffield nació el 1 de marzo de 1951 en una familia de la alta sociedad británica. Su padre, George Berkeley Sheffield, fue oficial de los Grenadier Guards e hijo de sir Berkeley Sheffield, sexto baronet (título nobiliario hereditario británico que se ubica por debajo del barón y por encima del caballero). Su madre, Agnes, era hija de Harry McGowan, primer barón McGowan, quien presidió durante veinte años Imperial Chemical Industries, una de las más grandes empresas británicas.

Davina montaba a caballo y se movía con naturalidad en los mismos círculos sociales que los Windsor. Sin embargo, también buscaba cierta independencia. A comienzos de los años setenta trabajaba en una tienda de ropa.

La joven conoció a Carlos en 1974, cuando tenía 23 años, durante una cena organizada por Lady Jane Wellesley, hija del duque de Wellington. En agosto de ese año, fue vista junto a la Familia Real cerca de Balmoral y aparecieron las primeras especulaciones, aunque el Palacio de Buckingham descartó entonces los rumores de romance.

Davina Sheffield era una hábil amazona

Poco después, Davina cambió los salones británicos por un escenario muy distinto. En 1975 viajó como voluntaria a Vietnam del Sur y durante seis semanas colaboró en un orfanato de Saigón que albergaba a unos 60 niños. La guerra se acercaba a la ciudad. Michael Nicholson, corresponsal de Independent Television News que coincidió con ella, recordó años después la entereza con la que reaccionó durante un ataque con morteros. Ante el avance de las fuerzas norvietnamitas, Davina dejó el país y se refugió en Bangkok.

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Davina junto a los niños del orfanato de Saigón en 1975

Cuando regresó de Vietnam, Carlos comenzó a llamarla. Ella tenía novio y, al principio, no aceptó sus invitaciones. El príncipe también cargaba con una historia sentimental reciente. En 1973, Camila Shand, con quien había mantenido una relación y que décadas después se convertiría en reina, se había casado con Andrew Parker Bowles. Carlos había quedado con el corazón roto... pero entonces apareció Davina.

Carlos y Camilla mantuvieron una relación antes de que ella se casara con Andrew Parker Bowles, en 1973

Finalmente, ella aceptó una de sus invitaciones y comenzaron a verse. Pronto el romance se hizo público. Davina acompañaba a Carlos a bodas, partidos de polo y competencias ecuestres. También fueron fotografiados juntos en el Aston Martin descapotable del príncipe y en un encuentro ecuestre al que asistieron Isabel II y Felipe de Edimburgo. Según el biógrafo Anthony Holden, fue una de las pocas novias con las que Carlos se mostró abiertamente en público.

Davina Sheffield y el entonces príncipe Carlos

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En marzo de 1976, cuando su nombre comenzaba a aparecer con frecuencia en los diarios, Davina sufrió una tragedia familiar. Su madre, Agnes Sheffield, de 62 años, fue asesinada en Ramsden House, la residencia familiar de Oxfordshire. Había sido atada, amordazada y golpeada durante un robo. Según las reconstrucciones posteriores, Carlos se convirtió entonces en una importante fuente de apoyo para ella.

En los meses siguientes se los vio cada vez más juntos. Davina llegó a sentarse junto a la reina durante un partido de polo de Carlos y, según las crónicas de la época, también obtuvo la aprobación de la Reina Madre. Los diarios comenzaron a presentarla como una posible esposa para el heredero. Por su origen familiar, su discreción y su cercanía con el mundo de la realeza, parecía reunir las condiciones que la Corona buscaba.

Davina Sheffield observa un partido de polo de Carlos en septiembre de 1976. Para entonces, su nombre ya aparecía con frecuencia en la prensa británica

La revelación que lo cambió todo

Mientras los británicos especulaban con un posible compromiso, un diario decidió investigar el pasado de Davina.

Antes de conocer a Carlos, tuvo una relación con James Beard, un corredor de lanchas que había estudiado en Harrow y durante unos seis meses habían compartido una casa cerca de Winchester.

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Los periodistas de News of the World localizaron a Beard y consiguieron que hablara sobre la relación. Según las reconstrucciones posteriores, él creía que sus palabras no serían publicadas con su nombre. Pero el domingo siguiente, los detalles aparecieron en el diario.

Carlos y Davina en el Aston Martin descapotable del príncipe, cuando crecían los rumores sobre un posible compromiso

Beard reveló que él y Davina habían convivido y mantenido relaciones sexuales. Hoy el dato puede parecer irrelevante, pero para la Familia Real de los años setenta no lo era. Si bien no existía una norma escrita, las convenciones de la época exigían que el heredero eligiera una esposa considerada “intachable”. En la práctica, eso significaba que debía llegar virgen al matrimonio.

La publicación puso fin a las especulaciones sobre el compromiso. Davina dejó de ser considerada una candidata posible para Carlos y la relación terminó. Davina nunca respondió públicamente a la exposición de su intimidad.

El día de su muerte, la prensa británica recordó su historia de amor con el rey Carlos III. Para el Telegraph fue la mujer “cuyo romance con el príncipe Carlos fue frustrado por un exnovio”. Y, desde el comienzo del texto, aclaró: “Cuando Jake Beard reveló que había tenido una ‘relación sexual completa’ con Davina, el protocolo del Palacio prohibió un matrimonio real ”. El Times también hizo foco en el incidente y la despidió como la “candidata a un matrimonio potencial cuyas posibilidades de ser reina se vieron frustradas cuando salió a la luz que no era virgen”. Para ¡HELLO! Davina fue el “alma gemela” de Carlos.

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Davina Sheffield tenía 25 años cuando su relación con el príncipe Carlos comenzó a ocupar las páginas de los diarios británicos

Una vida lejos del palacio

En diciembre de 1981, cinco meses después de la boda de Carlos y Diana, Davina se casó con un empresario Jonathan “Jake” Morley. Se instalaron en Yorkshire y tuvieron tres hijos, Thomas, William y Henry. Morley ya era padre de otros dos hijos de un matrimonio anterior.

Davina Sheffield el día de su boda con Jonathan “Jake” Morley

Diana y Carlos saludan desde su carruaje el día de su boda, en 1981 Archivo

Davina no escribió memorias ni concedió entrevistas sobre su relación con el príncipe. Eligió mantenerse lejos de la exposición que había marcado su juventud y construyó una vida junto a Morley, con quien permaneció casada hasta la muerte de él, en 2022. Ella murió el 2 de septiembre de 2026. Tenía 75 años.

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