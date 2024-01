Mina comparte el comienzo de su método para animarse a verse en la pantalla.

Verónica De Martini PARA LA NACION

A Marina Barrio (32) todos la conocen como Mina, vive en Sevilla pero las redes sociales le dieron alcance internacional y hace pocos años estuvo dando una conferencia en nuestro país. Su Instagram con más de 290.000 seguidores está colmado de fotografías y tutoriales, pero lo que la destaca de los demás es su historia de superación, ¿cómo es posible en el 2024 temer a las selfies?

“No temo al lienzo en blanco”

Mina estudió Bellas Artes porque quería ser ilustradora, pero durante la carrera se dio cuenta de que era una profesión muy solitaria y que no iba con ella: una mujer extrovertida que disfruta de la compañía del otro. El aburrimiento de la ilustración la llevó a tomar su cámara de fotos, y en aquel entonces donde los tutoriales escaseaban y los largos textos blogueros abundaban, Mina aprendió fotografía. “En la carrera aprendes a crear de cero, haces tanto dibujo y pintura que no tenés miedo al lienzo en blanco”, confiesa Mina que nunca temió a la prueba y error. Desde el 2013 que tiene su propio estudio de fotografía y es elegida por las marcas españolas para realizar fotos y videos de sus productos, tiene reservas con meses de antelación.

Mina tiene su propio estudio de fotografía

Hija de padres creativos, aunque no de profesión, su padre trabaja en un banco pero dedica su tiempo libre a la fotografía de flores y avispas; su madre no dudó en inscribirse a la escuela de Bellas Artes en cuanto su hija lo hizo, es que era su sueño pero la pobreza en la que estaba su familia la hizo dedicarse a salir adelante.

Mina recuerda que desde chica le gustaron las manualidades, “cogía una caja gigante del frigorífico y lo convertía en una casita. Pero lo que más me ha cachado de mí cuando era pequeña es que era muy habladora, eso tiene más relación con quien soy y en por qué no soy ilustradora. Puedo disfrutar y me encanta la soledad, pero cuando mas viva y feliz me siento es con personas”, asegura Mina.

“Me horrorizaba salir en las fotos”

Mina se define como una mujer muy reflexiva e intensa, le interesa la filosofía, es una mujer profunda y lo muestra en su red. Es que además de subir contenido didáctico sobre fotografía y el uso de las herramientas propias de teléfonos y redes sociales, Mina aprovecha su llegada para compartir sus reflexiones acerca de la vida y del ser humano. Y es su propia historia personal lo que la ha llevado a instalar el concepto que ella misma denominó como Selfieterapia.

Todo surgió cuando le ofrecieron hacer su primer curso online pero había un problema: no le gustaba pararse frente a una cámara. Luego empezó a hacer las fotos de una marca de papelería española y le pedían una vez por mes una foto suya para subir en la cuenta y contar quien estaba detrás de las fotografías de la marca, era parte de su trabajo y no le quedaba otra que hacerlo, pero antes de entregar la foto le editaba las marcas en su piel producto del acné que tuvo durante toda su vida.

Después de muchos años de práctica se animó a sacarse fotos

“Me horrorizaba salir en las fotos, me daba pánico, la pasaba fatal. Yo era la típica que sacaba las fotos pero no salía nunca”, abre Mina su corazón. Bajo la excusa de ser ella la fotógrafa esquivaba los momentos a tal punto que desde los 13 años hasta los 22 no tiene ni una sola foto de ella, ningún recuerdo, solo imágenes de lo que veían sus ojos.

Pero tenía que vencer su miedo y para eso comenzó a sacarse selfies, lo hacía en soledad, si su pareja entraba en ese momento escondía el celular como si estuviera haciendo algo malo. Es que cuando debía sacarse fotos la pasaban tan mal que mojaba las remeras con su traspiración.

El movimiento de la selfieterapia

“Practiqué tanto durante años haciéndome videos para hacer los cursos y fotos y eso se ve en mi Instagram que primero no aparecía, después solo de espalda y de a poco cada vez más, según cómo me sentía. Hace tres años hice un curso de selfie y hablaba mucho en mis historias, decía un poquito de selfieterapia y lo hacía por mí misma”, cuenta Mina. Pero poco a poco la gente se empezó a sumar publicando su selfieterapia.

Mina le empezó a explicar a la gente su método para perder el miedo, “lo que más me emociona de este movimiento no es que la gente haya aprendido a posar, sino que tengo personas que son abuelas entre mis alumnos y me dicen llevo toda la vida sin animarme a las fotos, de pronto me he animado a hacer selfieterapia y estoy contentísima porque tengo un montón de fotos con mis nietos. Es decir, he ayudado a estas personas de verdad, estoy acostumbrada a ser profe y ayudar con sus proyectos, pero ayudarle en algo que es cómo se perciben a si mismo, eso me explota la cabeza”, cuenta Mina emocionada que asegura que se le pone la piel de gallina cuando habla del tema. Por eso disfruta tanto de explicar que es la selfieterapia en sus videos y que cosas le sirvieron a ella.

Mina ya no le teme a las fotografías

Mina ahora está canchera, no teme a las selfies y se filma incluso caminando por la calle. Fueron años de práctica, de bajar exigencias y de no usar filtros. “Después de un filtro nadie se puede aceptar a sí mismo, no ayuda, hace daño. Yo tengo en la piel mucha marca porque llevo toda la vida teniendo acné heavy y esa piel sin arruga, sin marca, sin ojeras, los filtros te metamorfosean, para mi es imposible aceptar mi cuerpo si uso filtros entonces no los uso nunca”, asegura.

Mina no para, su parte creativa está en constante movimiento, para este 2024 sueña a lo grande, sueña con una gran inversión para hacer su propio programa audiovisual, seguramente por YouTube, un programa de televisión muy reflexivo, de hablar de los temas que son importante para su vida, que pueden ayudar a los demás, “no se lo he contado a nadie porque para mí es tan gordo, lo quiero hacer bien, estoy ahorrando mucho para hacerlo bien, pagar a cámara, sonido, me hace mucha ilusión”, comparte su primicia. Y no hay dudas, con su autenticidad su programa no puede salir mal.

Mina, una niña de internet que fue seleccionada por IG

Considera que siempre fue una niña de internet, participaba en foros y abría cuentas en las nuevas plataformas que iban surgiendo, así que cuando apareció Instagram en nuestras vidas se creó un usuario como uno mas de los tantos que tenía sin imaginar que esa seria su fuente de trabajo. “Mi primera foto fue la típica hacia el suelo con los piececitos”, recuerda de la imagen que aun sigue vigente en su feed.

Al principio publicaba fotos de lo que a ella le gustaba, tal vez una foto del perro arriba del sillón, de algún objeto que le gustó. No escribía nada al pie y se fue sumando a las estéticas de fotografía que iban surgiendo de la plataforma, “todos nos retroalimentamos con la estética de jugar con la creatividad en las fotos”, explica.

Además de los tutoriales que sube en su cuenta, da talleres online y conferencias presenciales.

La primera subida de seguidores la tuvo porque, en su momento, Instagram elegía por semana a diez cuentas como usuario sugerido y ella fue una de las seleccionadas. Ahí llego a 40.000 seguidores, “a todas las personas que se creaban una cuenta esa semana Instagram les mostraba mi cuenta como sugerida, fue un poco maldición porque en realidad esas personas eran de todo el mundo a las que podía gustarles tu contenido o no, entonces eran usuarios fantasmas. Pero fue como una validación, yo estaba en mi mundo y de repente te dicen tu contenido está guay, como una palmadita en la espalda”, recuerda Mina.

Mina cree que el éxito de su cuenta radica en que les cae bien a sus seguidores, “mi contenido es interesante y se aprende mucho, desde pequeña que me gusta enseñar, me sale solo”, admite Mina. Su carisma traspasa la pantalla y muchas de esas relaciones se han convertido en amistades verdaderas. Para ella internet fue siempre un sitio donde poder conocer gente con sus mismos intereses, incluso asegura que el 97% de sus amistades las conoció por medio de la red social, el resto del instituto.

Y como le gusta enseñar es que en el 2016 empezó a realizar cursos online. El próximo es uno acerca de reels, es que comenzó hace un año a utilizar tik tok y se quedó tan fascinada que sube un video por semana. Y eso muestra lo perfeccionista que es Mina, no prepara un curso ni una conferencia si antes no aprendió a utilizar la herramienta a la perfección. Porque como ya confesó: “Nunca temí a la prueba y error”.

