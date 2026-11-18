“Quiero el asiento 10″, dijo Paula Bergman cuando le dieron a elegir dónde sentarse en el avión a Bariloche. Unos meses antes, en una cena show, ese número le había hecho ganar un lavarropas, una heladera, una licuadora y un centro musical. Desde entonces era su número de la suerte. Ahora lo volvía a pedir en su viaje de bodas. El diez.

El domingo 20 de noviembre de 1977, el vuelo SPL9 de Austral despegó del Aeroparque Jorge Newbery rumbo a Bariloche. A Paula le tocó el pasillo. Saúl Weisinger, su marido desde la noche anterior, se sentó en el medio. Casi medio siglo después, Paula recuerda que la fila 10 quedó intacta. La de adelante y la de atrás, la 9 y la 11, desaparecieron.

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El primer viaje en avión

La hermana de Paula, que tenía una agencia de turismo, les regaló el viaje de bodas a Bariloche. Paula y Saúl se casaban el sábado 19 de noviembre y tenían previsto volar al día siguiente, el domingo 20, cerca del mediodía. Dos meses antes de la boda, su hermana le propuso cambiar los pasajes. “¿Para qué vas a correr? Vas a volver de la fiesta a las siete de la mañana. No vas a descansar nada", le dijo. Les pasó el vuelo para ese mismo domingo pero a la noche, así podrían dormir un rato, salir a almorzar y descansar antes de ir al aeropuerto.

Paula Bergman y Saúl se casaron el sábado 19 de noviembre de 1977

-¿Por qué eligieron Bariloche?

-Era la época en que todo el mundo iba a Bariloche. El que tenía plata se iba a Brasil. No era nuestro caso. Yo no conocía Bariloche, solo había ido a la costa. Y ninguno de los dos había viajado en avión. Era nuestro viaje inaugural.

Paula cree que sus padres y sus suegros fueron a despedirlos a Aeroparque esa noche. Lo que recuerda con más claridad es a la novia que reconoció a bordo. La noche anterior, Paula había esperado a que ella saliera del templo para entrar a su propia ceremonia. Al verla en el avión, se acercó a saludarla. “Ustedes se casaron una ceremonia antes que nosotros”, le dijo. Y se pusieron a charlar.

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En el avión BAC One-Eleven, vuelo SPL 9 de Austral, viajaban 74 pasajeros y cinco tripulantes. Entre los pasajeros había 31 parejas de recién casados que iban a pasar una semana de luna de miel en Bariloche. Otros matrimonios habían aprovechado el viaje para celebrar sus bodas de plata.

El BAC One-Eleven de Austral se estrelló durante la segunda aproximación al aeropuerto de Bariloche, en la madrugada del 21 de noviembre de 1977

Para ese día, la aerolínea había programado tres vuelos especiales, chárters que apuntaban principalmente a “recién casados”. El SPL 8 despegó de Aeroparque a las 22:48. Cinco minutos después salió el SPL 9. El último en partir fue el SPL 10, a las 23:19. Solo el SPL 8 y el SPL 10 llegaron a Bariloche...

El accidente

Paula recuerda que la azafata todavía estaba sirviendo la cena cuando el avión comenzó a sacudirse: “Empezó una tormenta impresionante. Yo soy mala para viajar. Frena el colectivo y ya me mareo. El avión se movía tanto que a la azafata se le cayó una botella de Coca-Cola y se lastimó un dedo. En esa época todavía se usaban las botellas de vidrio. Suspendieron el servicio y avisaron que ya íbamos a aterrizar, que pusiéramos los asientos derechos y nos ajustáramos los cinturones. Yo me sentía mal. Le dije a mi marido que tenía náuseas, que iba a vomitar. ¿Qué hice? Todo lo que no se debe hacer: recliné el asiento para atrás, lo poco que se reclina, y me saqué el cinturón. Mi marido se lo sacó también y me apantallaba con esas revistitas que ponen en el bolsillo del asiento. Eso es lo último que recuerdo. Fue como que hice un borrón y cuenta nueva".

-¿Qué pasó con usted y su marido después del impacto?

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—Yo estaba recontra desmayada. Quedé enganchada de las piernas en la alfombra del avión, colgando boca abajo de un pedazo que había quedado, como haciendo trapecio. Mi marido fue el único ileso. Él no se hizo nada. Estábamos sentados junto a la puerta de emergencia. Se abrió, voló, no sé... él salió despedido y quedó planchado, acostado arriba del ala. Solo se le volaron los anteojos. No se veía nada. Era la una de la mañana, en la mitad de la nada misma. Caía como una nevisca. En eso ve a alguien colgado del avión, haciendo trapecio. Era yo.

Paula conserva una carpeta con diarios, revistas e informes sobre el accidente. “Los periodistas hacían cola en el Dupuytren”, recuerda sobre los días en que estuvo internada

-¿Cómo logró sacarla de ahí?

-No sé cómo hizo, no lo puedo explicar, porque era una altura importante desde el piso hasta donde yo estaba colgando, pero me levantó. Se ve que me cacheteó, qué sé yo, y reaccioné. Cuando volví en mí estaba sentada en un pedazo de avión, me chorreaba sangre de la boca y me puse a llorar porque no entendía qué había pasado. Le decía que me dolía el pecho, que me dolían las piernas. Me acostó. Le dije que tenía mucho frío. Consiguió un gamulán y me tapó. Yo me dormía a cada rato y él me gritaba que me despierte, que no me duerma.

Entre los restos del avión, Paula oyó que una azafata lo llamaba a Saúl por el apodo que acaba de escucharle a ella. “Era un desastre. Una pesadilla. Todos gritaban y todos lo llamaban a él porque era el único que caminaba. A mi marido le dicen Coco. Una azafata quedó atrapada, con la mitad del cuerpo abajo de un pedazo del avión. Me escuchaba llamarlo y repetía el nombre: ”¡Coco, ayudáme! ¡Coco, ayudáme!“. Lo único que pudo hacer fue darle agua. Después me dijo: ¿Cómo iba a levantar yo solo ese pedazo de avión? Ayudó a mucha gente. Algunos muy heridos que habían quedado con el asiento clavado en el pasto y el cinturón puesto. No los podía sacar. A otros les llevó un abrigo, agua... lo que podía. Otros se quedaron ahí inmóviles...“, recuerda Paula.

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Después de la boda salieron rumbo a Bariloche de luna de miel Gentileza

Cuando empezó a amanecer, Paula hizo fuerza para incorporarse. Hasta entonces le había dicho a Saúl que no sentía las piernas. Al sentarse, pudo verlas. “Las tenía despedazadas. Agujeros de todos los tamaños, de la rodilla para abajo. Me dijeron después que la alfombra va agarrada al piso con unos flejes y unos tornillos. Se ve que se me enroscó y los tornillos se me clavaron en la carne. Pero eso me ayudó a que no me cayera de cabeza y me desnucara”.

Al incorporarse, Paula también vio dónde la había recostado Saúl en la oscuridad. “Miro abajo mío y veo un vestido violeta y una cabeza canosa. Me agarró un ataque. Yo estaba acostada arriba de una señora que estaba fallecida, boca abajo. Yo había estado toda la noche ahí, encima de esa mujer...”.

Avión similar al accidentado, con el esquema de pintura posterior (Informe Final de Investigación)

-¿Qué recuerda de los pasajeros que viajaban cerca de ustedes?

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-El muchacho que estaba al lado nuestro se salvó. El asiento 10 quedó intacto. Desaparecieron el 9 y el 11. En el 9 iba la mujer de ese muchacho. Recuerdo que tenía un vestido rosa con una capelina... encontraron la capelina. Él tenía una Biblia, se puso a rezar y dijo algo así como: “Si Dios se la quiso llevar, es porque Dios quería eso”. Yo no lo podía creer. Era todo una locura. No podía entender cómo él podía aceptar que había encontrado a su mujer muerta. El matrimonio que se había casado antes que nosotros también se salvaron, aunque los dos estuvieron muy graves mucho tiempo.

En el accidente murieron 46 personas, entre ellas los cinco tripulantes. El vuelo SPL 9 de Austral ya había abortado un intento de aterrizaje en Bariloche. Durante la segunda aproximación se interrumpió la señal del VOR, un radiofaro que la tripulación usaba como referencia para ubicarse. Según la reconstrucción de la Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación, el comandante habría interpretado que ya había pasado ese punto y que podía descender sin obstáculos. La tripulación se apartó del procedimiento de aproximación por instrumentos y el avión bajó antes de tiempo, por debajo de la altura de seguridad. A la 1:04 de la madrugada chocó en las proximidades del cerro Pichileufú, a 21 kilómetros al este del aeropuerto.

Paula cuenta que Saúl oyó otra versión muchos años después. “Se dijo que fue un accidente por un error humano, pero diez años después, cuando ya había prescripto, mi marido se enteró por un conocido que trabajaba en siniestros de aeronáutica, que en realidad había sido una carrera que estaba jugando el piloto con otro... y eso quedó todo grabado en la caja negra. El tren de aterrizaje estaba abajo, el piloto se comió la montaña cuando fue a dar la vuelta”, dice.

La Junta atribuyó el choque a un error de procedimiento de la tripulación y calificó de imprudente la actuación del comandante. Consideró que el corte de la señal del radiofaro influyó en la maniobra y que el estado anímico del piloto también pudo haber pesado. El informe planteó como hipótesis que el comandante quería llegar primero. Pero la supuesta apuesta entre pilotos nunca se confirmó. Para reconstruir los últimos minutos, la Junta se basó en los datos de vuelo y en testimonios. Para ese tramo carecía de grabaciones de voz de la cabina y de la torre de Bariloche.

Recorte del accidente de Austral

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-¿Qué recuerda de la llegada de los rescatistas?

-Llegaron como a las nueve de la mañana. Eran de Gendarmería, muy jóvenes. Lo primero que hice fue darle a uno el teléfono de mi casa. Le pedí que llamara a mi mamá y le avisara que estaba viva, que los dos estábamos vivos. No tenía dónde anotarlo. Me dijo que se lo iba a acordar. Le pedí que me lo repitiera y me lo repitió dos o tres veces. Pero nunca la llamó. Yo lo único que quería era que mi mamá supiera que estábamos vivos. Tenía miedo de que se asustara.

La familia de Paula supo del accidente y, poco después, recibió una noticia peor: les dijeron que no había sobrevivientes. Luego, a medida que los heridos llegaban al hospital, se iban dando a conocer sus nombres y su estado. “Con Saúl fuimos los últimos en llegar asi que se enteraron casi últimos de que estábamos vivos ”.

La chica del accidente

Paula sufrió fracturas de vértebras, aplastamiento de costillas y heridas graves en las piernas. “En Bariloche me cosieron como un matambre. Después me trasladaron al Fernández. Después de varios meses me hicieron injertos”, cuenta.

Del Fernández la pasaron al Dupuytren. Los médicos temían que las vértebras fracturadas le lastimaran la médula. Le pusieron un yeso del hombro a la cadera para que no se moviera. Lo usó seis meses. Después del alta volvía al Dupuytren tres veces por semana para hacerse las curaciones. “Iba en colectivo, con el yeso puesto y todas las piernas vendadas. No me di cuenta de pedir que me mandaran un taxi”.

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En su barrio, Devoto, los vecinos la reconocían cuando salía a hacer las compras. “Esta es la chica que se salvó del avión”, decían. La verdulera se ofrecía a llevarle el pedido a su casa. “Yo era la chica del accidente”, recuerda Paula.

El yeso pesaba casi seis kilos y hasta tenía nombre. “Era una armadura. Le decíamos Chipi”. Un día se lo quitaron para agregarle tres correas que le permitieran abrirlo y ducharse. Paula se descompensó y cayó al piso. Después le hicieron un corsé con ballenas de acero que iba “desde abajo del busto hasta abajo de la cola”. Se ajustaba con cordones en la espalda, como los corsés de antes.

Paula y sus hijos

Paula era secretaria de Gerencia Comercial en Yelmo. Cuando se le terminó la licencia de seis meses, volvió a trabajar. A los pocos días renunció. Con el corsé no aguantaba tantas horas sentada. “A los 15 días me enteré que estaba embarazada. Cartón lleno. No debía quedar embarazada porque tenía que seguir otros seis meses con el corsé para terminar el tratamiento, pero bueno…”, cuenta.

Primero nació Leonardo. Cuando tenía tres meses, Paula supo que estaba embarazada de nuevo. Vanessa nació a los siete meses de gestación. “Se llevan nueve meses”, dice. Unos tres años más tarde, cuando los dos ya iban al jardín, quedó embarazada de Jennifer, su hija menor.

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Volver a Bariloche y volver a volar

Paula todavía llevaba el yeso cuando ella y Saúl volvieron a Bariloche para festejar que estaban vivos. Viajaron con la familia, se quedaron una semana y después siguieron a Puerto Madryn con su hermana y su cuñado. “Todo en auto, obvio”, aclara.

-¿Cómo fue la primera vez que volvió a subir a un avión?

-Yo ya tenía los dos chicos. Mi hermana, que fabricaba ropa y tenía locales, iba a una feria de la moda en Brasil y me insistió. Organizó todo. En la mitad del vuelo empieza una tormenta. Me agarró un ataque, me paré y empecé a gritar que me dejaran bajar, que yo otra vez no iba a vivir lo que viví. Mi hermana le explicaba a la gente lo que me había pasado. La azafata me trajo algo, una pastillita, qué sé yo. Me habló y me calmé. Cuando llegamos a tierra, me agaché como el papa y besé el piso. Todo el mundo mirándome. Habrán pensado: “Está loca”.

Paula Bergman y Saúl, junto a sus tres hijos, Leonardo, Vanessa y Jennifer, y sus siete nietos, Meir, Lara, Sol, Ilan, Thiago, Tali y Luca

“No quería que tuvieran miedo de viajar. Todo eso te condiciona”, dice Paula sobre por qué esperó a que sus nietos crecieran para contarles lo que había pasado

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Los aniversarios

-El aniversario de casados y el del accidente caen con dos días de diferencia. ¿Cómo vive esas fechas?

-Cuando pasó un año del accidente mi suegra vino a visitarnos y trajo una torta: “porque cumplen un año”. Ella lo decía como festejando el año de vida, como que renacimos. La saqué volando. Le dije: “Yo no cumplo un año, yo tengo 25. No empecemos con esas pavadas”. Todos los aniversarios nos vamos de viaje. Este voy a estar en Miami.

Paula Bergman pasó seis meses con un yeso del hombro a la cadera. Hoy hace danza, juega al tenis y practica zumba o spinning. “No paro”, dice

A los 73, Paula hace danza, juega al tenis y va a zumba o a spinning. “Gracias a Dios que conservé mis piernas”, dice.

Cuenta que nunca fue al psicólogo y que, con el tiempo, fue superando lo que había vivido. “Vivo feliz”, asegura y cuando alguien se sorprende por su edad, se ríe y le dice: “Mi mamá me anotó quince años antes. Sabía que me iba a tener y me anotó antes”.

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Paula tiene siete nietos y esperó a que crecieran para hablarles del accidente. “No quería que tuvieran miedo de viajar. Todo eso te condiciona”, cuenta. Uno de ellos, antes de conocer la historia de sus abuelos, sufría ataques de pánico cuando subía a un avión. De a poco, charlándolo, fue perdiendo el miedo y hoy disfruta de volar.