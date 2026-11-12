La niña de 11 años que sobrevivió tres días en altamar luego de la traumática muerte familiar: “Sangre por todas partes”

El carguero griego llamado Capitán Theo encontró casi inconsciente a la pequeña Terry Jo Duperrault, flotando en una balsa mínima en la inmensidad del mar. Llevaba 84 horas a la deriva, sin comer ni beber. Pero esa escena era solo el final de la macabra peripecia que había atravesado la niña, de tan solo 11 años: toda su familia había muerto en un velero, que luego se fue a pique.

El milagroso hallazgo de la jovencita ocurrió el 16 de noviembre de 1961 en algún punto perdido del Atlántico, entre las Bahamas y Miami. El hecho, sumado a la trama criminal que se descubriría después conmovió a la opinión pública mundial.

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Fueron décadas más tarde cuando Terry Jo pudo recién elaborar lo que le había sucedido y lo expresó en un libro cuyo título lo decía todo. Sola: huérfana en el océano. “Me tomó 50 años reunir la fuerza para poder brindar esperanza a otras personas con mi historia”, diría en una entrevista a CBS en el año 2010.

El Bluebelle era un ketch, un tipo de embarcación que es un velero con dos mástiles Readers Digest

Un crucero por las Bahamas

Los episodios luctuosos en alta mar comenzaron con una instancia feliz. Los Duperrault, oriundos de Green Bay, estado de Wisconsin, en los Estados Unidos, decidieron realizar un crucero familiar por las Bahamas. Pero tenía que ser un viaje íntimo. Para ello rentaron el Bluebelle, un elegante ketch -velero de dos mástiles- de unos 18 metros de eslora.

Los integrantes de la familia eran papá Arthur, acaudalado médico optometrista de 41 años; mamá Jean, de 38 y sus tres hijos: Brian, de 14, Terry Jo, de 11 y la más chica, Renée, de 7. Solo una integrante de este grupo de cinco viviría para contar la historia.

La compañía dueña de la embarcación contrató para comandar esta travesía a Julian Harvey, un carismático capitán que trabajaba en distintos puertos de Florida. Contaba con un pasado heroico como aviador en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea. Junto a él viajaría su flamante esposa, Mary, de 34 años. Con experiencia como azafata, ella se encargaría de la limpieza y la comida en la nave. Esta mujer tampoco sobreviviría a la fatalidad que asoló a los Duperrault.

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La familia de Terry: mamá Jean, papá Arthur, hermano Brian y hermana Renée Life Magazine

“Vacaciones únicas en nuestra vida”

El barco zarpó de Fort Lauderdale, en Florida, el 8 de noviembre de 1961. Los primeros cuatro días, el sol, el mar y la placidez de la navegación por el caribe colmaron de felicidad a los únicos pasajeros del Bluebelle.

Cuando la familia desembarcó en una playa de Sandy Point, de la isla Gran Abaco, el doctor Duperrault le dijo encantado a una autoridad local: “Estas son unas vacaciones únicas en nuestra vida”. Los viajeros pensaban retornar a Miami poco antes de la Navidad con un sinfín de recuerdos dichosos. Pero el destino tenía otros planes.

El 12 de noviembre, la familia embarcó en el puerto de la mencionada isla y la nave puso rumbo a Florida. Poco después de zarpar, los Duperrault disfrutaron de la cena a bordo. Mientras la familia estaba de sobremesa, Terry Jo decidió bajar a su camarote.

Así encontraron a la pequeña Terry Jo en medio del Océano Atlántico Reader's digest

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Los hechos concretos fueron dos: primero, que todos los que viajaban en la nave murieron, excepto su capitán y Terry Jo. Segundo, que el Bluebelle terminó en el fondo del océano.

Pero las versiones sobre cómo ocurrieron esos hechos también fueron dos. Primero, la que dijo el capitán Harvey y varios días después, la que daría la pequeña sobreviviente. Se determinó luego que esta última era la que decía la verdad y que en la nave había ocurrido una verdadera masacre.

Las palabras del capitán

Lo curioso de esta sórdida historia es que, hasta que encontraron a la menor en en una balsa en alta mar, la historia que primaba -la única- era la del capitán del Bluebelle, Julián Harvey.

La tragedia del velero ocurrió durante la noche del 12 de noviembre. El día 13 al mediodía, el capitán de la nave fue encontrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos en una lancha salvavidas. Con él estaba el cuerpo ya sin vida de la pequeña Renée Duperrault.

Julian Harvey, capitán del Bluebelle y autor de una masacre que marcó a la opinión pública a fines de 1961 CBS

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Horas después, Harvey contó a los guardacostas su versión de los hechos. La noche de luna creciente estaba apacible hasta que se desató un temporal de fuertes vientos tropicales. Una ráfaga violenta partió uno de los mástiles del ketch. El capitán quedó separado del resto de los viajeros por el madero caído, pero alcanzó a ver a su esposa y al señor Duperrault heridos del otro lado.

Para mayor desgracia, posiblemente por el impacto del mástil -siempre en las declaraciones del capitán- se produjo un incendio en el tanque de combustible. Ante esa caótica situación, el comandante del Bluebelle desató la lancha auxiliar de la embarcación e instó a los demás a arrojarse al agua.

Sin saber qué pasaba con los otros, el hombre a cargo del barco se subió a la lancha. De inmediato pudo ver la cabellera pelirroja de Renée y su chaleco salvavidas flotando en el agua, y se acercó a rescatarla. La encontró inconsciente y trató de reanimarla. Pero ya era tarde.

El caso del Bluebelle, su capitán Julian Harvey y la familia Duperrault conmovió a la opinión pública The Miami Herald

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El momento en que todo cambió: la aparición de Terry Jo

La noticia de la muerte de los Duperrault estremeció a la opinión pública que se compadeció también de la situación del capitán, a quien el siniestro había dejado viudo.

Pero el 16 de noviembre ocurrió algo que Harvey no esperaba. La pequeña Terry Jo apareció, viva, flotando en altamar en una balsa de corcho de apenas 160 por 50 centímetros.

La divisó uno de los tripulantes de un carguero griego de nombre Captain Theo. De inmediato, la enorme nave paró sus motores y un par de hombres bajaron a rescatar a la niña, que, con sus últimas fuerzas, levantaba su mano en señal de saludo.

El aspecto de la niña era de debilidad extrema. Su cabello rubio estaba totalmente alborotado y su ropa, una blusa blanca y pantalones rosas, desgastada por efectos del sol. Había pasado exactamente 84 horas -tres días y medio- a la deriva.

La niña Terry Jo habló de lo que había sucedido una semana después de ser rescatada y sorprendió a todos con su relato Life Magazine

En el momento del rescate, además, la precaria balsa estaba rodeada de tiburones.

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La drástica decisión del capitán Harvey

Terry Jo estaba apenas consciente, con quemaduras solares graves y con una deshidratación extrema. De la cubierta del buque griego fue trasladada en helicóptero hacia un hospital de Miami.

Al enterarse del rescate de la chica, Julian Harvey, solo balbuceó un: “¡Oh, Dios mío! ¡Qué maravilla!“. Luego se dirigió hacia el Hotel Sandman, donde estaba parando, tomó una navaja de doble filo y se cortó las venas de los tobillos, el muslo izquierdo y la garganta.

La desgracia ocurrida y la muerte de su joven esposa fueron las explicaciones a priori de las causas de este suicidio. Pero todo el episodio se vería con otra luz poco después.

Cuando la niña, aún convaleciente, tuvo la oportunidad de hablar, todos los que seguían atentamente el caso se llevaron una impactante sorpresa.

El caso del Bluebelle, su capitán Julian Harvey y la familia Duperrault conmovió a la opinión pública The Miami Herald

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“Sangre por todas partes”

Terry Jo contó que esa noche, ella se había retirado hacia el camarote que compartía con su hermana Renée para dormir. Poco después, fue despertada por gritos y por los sonoros pasos que circulaban por la cubierta y en las escaleras. “Subí para ver qué era lo que pasaba y vi a mi madre y a mi hermano tirados en el suelo. Había sangre por todas partes. Fui a ver al capitán“, contó la chica en sus primeras declaraciones en el hospital.

Luego, la sobreviviente aseveró que en medio de la confusión se encontró con el capitán en cubierta, que la empujó y le ordenó que regresara a su camarote. Allí, la niña notó que el agua estaba cubriendo el piso del habitáculo y que no paraba de subir. Entonces llegó Harvey con un arma de fuego en la mano, la miró un rato y abandonó el camarote.

Cuando el agua ya cubría la superficie de su litera, la pequeña decidió abandonar su cuarto. Encontró al capitán desatando la lancha salvavidas y le preguntó: “¿Se está hundiendo el barco". “Sí”, fue la seca respuesta del comandante, que le dio a la niña la soga de la nave salvavidas para que la sostuviera.

Una ilustración que representa la desesperación de Terry Jo Duperrault a bordo del Bluebelle Isa Barnett Sarasota herald tribune

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“El mar estaba en calma”

Del miedo y la confusión, Terry Jo soltó la cuerda, lo que hizo que la lancha auxiliar se alejara de la nave. Entonces fue cuando Harvey saltó al agua y abandonó a la niña, que quedó sola, librada a su suerte, en una embarcación que tenía sus minutos contados.

Tras un instante de desesperación, la muchacha recordó la balsa, o más bien, ese simple flotador de corcho que estaba cerca de la cabina principal. Lo tomó y saltó al agua con él. Desde su modesto bote salvavidas, ella vio cómo el Bluebelle se perdía hacia el fondo del Océano.

Para terminar de derribar la versión que había dado el ahora fallecido Julian Harvey, la niña sentenció que cuando se hundió la nave “el mástil estaba intacto y no había señales de incendio”. Además, añadió que “el mar estaba en calma”.

Terry Jo pasó más de 10 días en el hospital, reponiéndose de las dolencias ocasionadas por las 84 horas que estuvo a la deriva Life Magazine

Otros “accidentes” extraños

El hecho de que Harvey se hubiera quitado la vida al aparecer la menor, le dio mayor verosimilitud al relato de Terry Jo. Pero además, empezaron a salir otros episodios vidriosos de la vida del capitán.

En especial, otro “accidente” que había tenido, esta vez en auto, en el que su vehículo cayó al agua y fallecieron su segunda esposa y su suegra. Y otro más, también en barco, donde la reconstrucción parece indicar que el siniestro -la nave chocó con los restos de un naufragio- fue absolutamente evitable.

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Sin embargo, por el hundimiento de esa nave el capitán recibió unos 14 mil dólares en concepto de daños y perjuicios.

En el caso de la tragedia del Bluebelle, los investigadores encontraron un detalle que resultó esclarecedor. Harvey había sacado sobre su esposa Mary un seguro de vida de 20.000 dólares dos meses antes de embarcarse en su última travesía junto a los Duperrault.

Terry Jo, con el nombre de Tere, presentó su libro en 2010 y fue entrevistada por CBS News CBS News

La teoría de lo que pasó

Con estos datos en sus manos, y aunque nunca se supo a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió aquel fatídico 12 de noviembre, los expertos elaboraron una teoría. Esa noche, Harvey asesinó de alguna forma a su esposa a bordo, con el espurio objetivo de cobrar su póliza de vida. El homicidio fue visto por Athur Duperrault, que de inmediato sufrió la ira sangrienta del capitán y también fue asesinado.

A partir de allí, el comandante habría vislumbrado su única posibilidad de salir de ese terrorífico entuerto: fingir un accidente marítimo. Por ello se propuso terminar con la vida de todos y provocar el naufragio de la nave.

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La pregunta que quedó flotando tras un recuento de los hechos es por qué el asesino no acabó también con la vida de la pequeña Terry Jo. Algunos dicen que no lo hizo porque tuvo que saltar de prisa tras la nave de auxilio cuando la chica soltó la soga.

Terry Jo sonríe a pesar de la tragedia que acaba de vivir, un espíritu optimista que la acompañaría por el resto de su vida Reader's digest

Otros, entre ellos la misma víctima, señalan que el hombre simplemente pensó que ella sucumbiría junto con el Bluebelle.

Luego de salir del hospital, donde estuvo poco más de 10 días, la única sobreviviente de la masacre marítima debió rehacer su vida sin su familia más íntima. La niña regresó a Green Bay a vivir con su tía paterna y tres primos. Un año más tarde, decidió cambiar su nombre a Tere.

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Huérfana del océano

En 1988, una Tere Duperrault adulta, con 38 años, visitó el programa de Oprah Winfrey, donde por sorpresa la reunieron con el capitán del carguero griego que le había salvado la vida, Stylianos Coutsodontis. Pero allí, admitiría luego, ella todavía no estaba preparada para contar todo lo que había pasado.

Pero en el año 2010, Tere se atrevió a contar su historia completa en un libro que tituló Sola, huérfana del océano. Lo hizo en colaboración con el psicólogo especializado en traumas de supervivencia Richard D. Logan.

Sola, huérfana en el océano, el libro que escribió Terry Jo muchos años después Wille German (Master)

En una entrevista para CBC News en la que la protagonista de la tragedia presentaba su libro, ella justificó la necesidad de haberlo escrito: “Siempre creí que me salvé por una razón, pero me tomó 50 años reunir la fuerza para poder brindar esperanza a otras personas con mi historia”.

“Soy una sobreviviente que busca ayudar a otras sobrevivientes”, añadía. En la misma entrevista, la mujer se refería a otro hecho curioso de su vida. Por extraño que parezca, buscó y consiguió trabajo en referencia al mar. Se empleó en el Departamento de Recursos Naturales del Estado, en el área de pesca.

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“El agua me atrajo para siempre”

“Tras aquella tragedia, el agua me atrajo para siempre, en lugar de repelerme. Julian Harvey me abandonó pensando que el océano me tragaría, pero en cambio creó un vínculo entre el agua y yo”, dijo Tere Duperrault.

Otra de las cosas que la mujer contó en aquella presentación fue que muchas veces vio pasar aviones por encima de ella durante sus jornadas a la deriva, pero que no la pudieron divisar porque el color de la balsa se mimetizaba con las aguas del mar.

La tumba de la familia Duperrault en el cementerio fort Howard de Wisconsin Find a grave

Explicó que fue precisamente por su caso por el que los guardacostas locales establecieron que ese tipo de embarcaciones de emergencia deberían tener un color naranja fuerte.