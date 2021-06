La nueva ruta del vino: 5 bodegas para conocer la vendimia neuquina

Las bodegas han buscado en los últimos años terroirs diferentes, lejos de Mendoza y Salta, para obtener vinos con otra identidad, viñedos donde cultivar más allá del Malbec, la cepa insignia del país. Los notables avances ya empiezan a verse en las góndolas y ante los buenos resultados inversiones públicas y privadas proponen difundir la vendimia neuquina como puerta de entrada al conocimiento de los excelentes productos de la región: como muestra ineludible se encuentran los quesos de Marcelo Coully, ingrediente protagonista de varias cartas de importantes restaurantes del país, o las conservas de El Arca Neuquén.

El polo vitivinícola San Patricio del Chañar

¨San Patricio del Chañar es un polo vitivinícola que crece año tras año, explica Leandro Bertoya- Intendente de la región a 48 km de Neuquén y propulsor de difundir la zona. Y agrega: “Constituye el lugar propicio para una industria reciente en sostenido crecimiento: la vitivinicultura. Las bondades del clima y el suelo, las lluvias escasas, la gran amplitud térmica, los vientos y las aguas de deshielo son solo algunas de las condiciones que han permitido el desarrollo de vides de excelencia¨.

Qué encontrar en Neuquén

4.550 hectáreas de viñedos cultivados en la región más austral del planeta para la industria vitivinícola.

Las variedades plantadas en San Patricio del Chañar son: Malbec, Merlot, Pinot Noir, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Syrah, Chardonnay, Sauvignon Blanc y Semillón, entre otras.

Se producen y comercializan 13 millones de litros de vino por año, en 1350 hectáreas de viñedos

La ruta del vino neuquina

Un recorrido por las 5 bodegas de la zona que lideran la edición 2021 de la vendimia neuquina permiten entender la identidad de estos vinos.

Un secreto bien custodiado

El otoño y sus colores en la bodega Secreto Patagónico

Carlos Groppo y Cristina Parissi, se enamoraron de la Patagonia y apostaron a San Patricio del Chañar para plantar sus vides, fundar Secreto Patagónico y obtener vinos de Alta Gama. Y lo lograron. Sus herederos son quienes están al frente de la bodega hoy en día, y los responsables de sus etiquetas: Mantra y Secreto Patagónico. El sueño que comenzaron en el 2000 cuenta hoy con 61 hectáreas y tres líneas de vinos:

Mantra Rebel compuesta por un Chardonnay, un Pinot Noir y un Malbec , vinos frescos y frutados sin paso por barricas

Mantra Clásico compuesta por un Pinot Noir y un Malbec, vinos elegantes y balanceados, con un paso de 6 meses por barricas

Mantra Reserva por un Malbec y un Pinot Noir con un paso por barricas de roble francés de 12 meses, siendo vinos más complejos y con capacidad de guarda.

José Rodríguez Castro, Wine Maker de Secreto Patagónico resume el resultado de la vendimia de este año: “En particular, esta temporada, la primavera fue un poco húmeda. Con algunas lluvias, los días fueron cálidos y las noches frescas, algo habitual en la Patagonia que nos permitió cosechar las uvas en el momento y con la madurez correcta”. Está ubicada en la Ruta Provincial Nº 7 en la picada 4 y media.

Experiencia Malma

En una bodega con instalaciones para recibir visitantes y un restaurante de comida regional, la familia Viola, pioneros en el desarrollo vitivinícola de San Patricio del Chañar, fundaron la Bodega Malma que se destaca por sus vinos de alta calidad. Desde 2004, abastecen el mercado local y exportan sus productos al mundo.

El ingreso a las instalaciones de Malma, bodega boutique de vinos de Alta Gama

El momento de la vendimia es puro entusiasmo para ellos y como lo expresa Ana Viola, al frente de a bodega: “Es un momento lindo pero que genera mucha ansiedad. Es un momento donde en la bodega y el viñedo se trabajan las 24 horas, es muy intenso. Después se festeja con un buen asado y una reunión para brindar por los resultados¨. Y agrega respecto al 2021: “El clima nos acompañó y pudimos tomar todas las decisiones tranquilos y pensando en el estilo de los vinos que queremos hacer. Año a año las cosechas vienen mejorando en ese sentido”. Está ubicada en la Ruta Provincial Nº 7 y picada 15.

Nuevos suelos, nuevas experiencias

Incansables en la búsqueda de nuevos terrenos que pongan a prueba su conocimiento y tecnología en el análisis de los suelos. El grupo peñaflor ha pisado fuerte en la Patagonia con la compra de la bodega Patritti, en la parte más elevada del Valle de San Patricio.

El Grupo Peñaflor tiene su nueva bodega patagónica

Este nuevo terroir se suma a los que el grupo ya tiene en Salta y Catamarca, San Juan, Mendoza y en la provincia de Buenos Aires: en Chapadmalal, con excelentes resultados.” Esta reciente incorporación al Grupo Peñaflor, se suma a Trapiche, Finca Las Moras, El Esteco, Mascota Vineyards y Navarro Correas” indicó Francisco do Pico Corporate Affairs and Communications, Director del grupo Peñaflor.

Vinos y dinosaurios

La emprendedora familia Schroeder invirtió en la zona en el 2001, y su crecimiento sostenido fue notorio en estos últimos años. Caracterizados por el dinosaurio de sus etiquetas en una de sus líneas, la elección no es arbitraria. Es que el hallazgo paleontológico en los tiempos en que construían la bodega dejó su marca. Hoy en día, no solo pueden visitarse los viñedos y el restaurante gourmet, si no también realizar una visita a la zona del descubrimiento. Un atractivo plan para quienes se suman a la ruta del vino.

La bodega de la familia de emprendedores Schroeder

Y, aunque en estos tiempos pandémicos, la presencialidad es complicada, es el mismo Roberto Schroeder, Presidente de la firma, quien se entusiasma con las próximas vendimias: “En un futuro, esta fecha será una fiesta para promover el enoturismo en nuestras bodegas. La Vendimia 2021 ha sido histórica para Bodega Familia Schroeder, récord en cantidad de kilos y condiciones de calidad, por lo que vemos con muy buen augurio el lanzamiento de la Vendimia Neuquina”. Se encuentra en la Ruta Provincial Nº 7, picada 7 de San Patricio del Chañar.

La transformación de la región

Sus vinos son los más conocidos de la Patagonia, y tienen que ver con su desembarco y plantaciones de vides en 1999. Como bodega moderna, Fin del Mundo elabora vinos desde 2002 y transformó San Patricio del Chañar con sus aportes iniciales en una región mágica, pero a la que había que entender: su gran amplitud térmica y un clima ventoso. Quienes la visiten (no por ahora, en pandemia, claro) en su recorrido podrán apreciar la magnitud de la misma: el playón de vendimia, la sala de barricas, las pasarelas elevadas con vistas a los viñedos y conocer el proceso de elaboración de los vinos.

La más moderna de las bodegas de la región: Fin del Mundo

Juliana del Aguila Eurnekian, Presidente de la bodega destaca el entusiasmo ante cada nueva vendimia: “Cada año es un desafío nuevo”. Y solo ve aspectos positivos para la concreción de la difusión de esta nueva ruta del vino: ¨ ¡Estamos felices de ser parte de la Vendimia Neuquina, esperamos así dar a conocer íntimamente nuestra amada Patagonia, tierra de nuestros vinos!¨. Se encuentra en la Ruta Provincial Nº 8 en el km 9.

LA NACION

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project