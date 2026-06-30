La oscura historia detrás del adolescente que el cine bautizó como “el chico más hermoso del mundo”

El destino de Björn Andrésen cambió de forma drástica en 1970, cuando el célebre director italiano Luchino Visconti recorrió Europa entera con un objetivo claro: hallar al joven perfecto para ponerse en la piel de Tadzio en la película Muerte en Venecia. El realizador encontró en Estocolmo a un adolescente de 15 años que, en realidad, tenía aspiraciones musicales y un nulo interés por la interpretación cinematográfica. Sin embargo, su deslumbrante atractivo físico cautivó al cineasta, quien lo seleccionó de inmediato para transformarse en el absoluto objeto de deseo de la trama.

Björn Johan Andrésen se hizo conocido por el papel de Tadzio en la película Muerte en Venecia, dirigida por Luchino Visconti (Foto: Instagram @bjorn_andresensource)

El estreno del largometraje en 1971 catapultó al sueco hacia una fama internacional instantánea. La prensa y el público lo coronaron con un título que se convirtió en una pesada condena de por vida: “el chico más hermoso del mundo”. Aunque este reconocimiento mundial parecía el inicio de una trayectoria brillante, Andrésen experimentó una realidad sombría. Décadas después de aquella exposición extrema, el artista reveló que el impacto de esa etiqueta resultó devastador para su bienestar emocional y su desarrollo personal.

Escena de Muerte en Venecia, de Luchino Visconti. Bjorn Andressen Archivo

En una entrevista para The Guardian en 2021, el actor recordó el trato deshumanizado que recibió por parte del director de la cinta. En ese diálogo con el medio británico, aseguró que a Visconti “no le importaba un comino” él. Asimismo, manifestó de manera categórica: “Nunca había visto tantos fascistas y tontos como en el cine y el teatro”. Sus declaraciones expusieron la crudeza de una industria que lo mercantilizó desde la infancia. Con gran malestar, sentenció ante la prensa que el director “era el tipo de depredador cultural que sacrificaría cualquier cosa o a cualquiera por el trabajo”.

La carga simbólica de Tadzio persiguió al intérprete de forma permanente. El propio Andrésen admitió que la película le “arruinó la vida bastante bien”. A pesar de que con el tiempo logró una formación sólida como pianista profesional, la sombra de su debut eclipsó cualquier logro posterior. Asimismo, reflexionó sobre la imposibilidad de desligarse de ese pasado y sostuvo que todo lo que hiciera en el futuro estaría relacionado con esa película, debido a que se seguía hablando de ella 50 años después.

Björn Johan Andrésen se había criado con sus abuelos después de que su padre lo abandonara de bebé y su madre se quitara la vida (Foto: Instagram @bjorn_andresensource)

El peso de la promoción y el acoso escolar marcaron su juventud. Él mismo juzgó aquella etapa y relató que no creía que fuera éticamente defendible dejar que un chico de 16 años cargara con la responsabilidad de publicitar aquella cinta. El acoso que sufrió al retomar sus estudios quedó en evidencia cuando rememoró que al volver al colegio le gritaban: "Hola, labios de ángel".

Una de las últimas fotos tomadas por Bjorn junto a sus fans (Foto: Instagram @bjorn_andresensource)

Su infancia estuvo marcada por la tragedia. Nació en 1955 en Estocolmo, nunca conoció a su padre y su madre se quitó la vida cuando él tenía diez años. Sus abuelos asumieron su crianza, pero su abuela lo forzó a asistir a castings en contra de su voluntad musical. En su adultez, tras contraer matrimonio con la poetisa Suzanna Roman, enfrentó la muerte de su hijo Elvin en 1987. Esta desgracia le provocó una severa depresión y problemas con el alcohol. Tras un largo retiro, regresó al cine en el filme Midsommar, en 2019. En octubre de 2025, Andrésen murió a causa de un cáncer.