Christa McAuliffe fue una de las víctimas del trágico Challenger Crédito: NASA

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de enero de 2020 • 19:17

Se cumplen 34 años del accidente considerado el más trágico de la historia de la NASA. El 28 de enero de 1986, siete tripulantes, una maestra entre ellos, despegaron hacia el espacio a bordo del Challenger. El viaje duró menos de dos minutos.

Los que tenemos más de cuarenta años todavía recordamos con estupor la imagen del cohete espacial Challenger explotando en el cielo con siete tripulantes en su interior entre los que se encontraba Christa McAuliffe, la primera maestra del mundo y ciudadana común en ir al espacio. El acontecimiento fue transmitido en vivo. El vuelo lanzado a las 11.39 hs duró 73 segundos hasta la explosión que fue causada por un desperfecto técnico provocado por la NASA. El accidente es el considerado más grave en el trabajo del hombre por conquistar el espacio.

Días antes del lanzamiento, Christa, la maestra, se había convertido en una reciente estrella de los medios de comunicación por su importante y revolucionaria tarea. Ella formaba parte de un programa "Teacher in space" creado por el presidente Reagan que se proponía llevar a los docentes al espacio para inspirar a los alumnos en el estudio de matemática y ciencias exactas. Había sido elegida entre once mil postulantes y había entrenado como cualquier astronauta un año antes del lanzamiento. Trabajaba como profesora de una escuela secundaria estadounidense de Concord, New Hampshire, y tenía dos hijos.

Todos los tripulantes de la nave Fuente: Archivo - Crédito: NASA

La tripulación, además, estaba compuesta por el comandante Francis Scobee, el piloto Michael Smith, los especialistas Ronald McNair, Ellison Onizuka, Judith Resnik y Gregory Jarvis.

Una comisión especial nombrada por Reagan investigó el accidente y determinó que el sistema de decisiones de la NASA y su particular organización contribuyeron al siniestro debido a que los directores conocían las fallas pero no las habían resuelto de manera adecuada. Por otro lado, según el informe de la comisión, los agentes de la NASA ignoraron las advertencias de los ingenieros sobre el peligro de realizar el despegue a pesar de la fría temperatura de la mañana que tuvo una influencia decisiva en el accidente. Los restos de la nave fueron encontrados en el Océano Atlántico.

Este año los accidentes más trágicos de la NASA coinciden en una misma semana. Un 27 de enero de 1967 tres tripulantes del Apolo I murieron durante un experimento realizado en tierra antes del fallido lanzamiento planeado para el 21 de febrero. Después, el del Challenger. Y el próximo 1 de febrero se cumplirán 17 años del desafortunado evento del transbordador Columbia donde también murieron siete personas. En este caso se trataba de una nave que regresaba a la Tierra después de haber completado su misión y que se desintegró en la entrada a la atmósfera cuando apenas quedaban 16 minutos para aterrizar en Cabo Cañaveral.