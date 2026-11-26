Hace días, cuando se conoció la noticia de la liberación del capitán Francesco Schettino, su examante Domnica Cemortan le dedicó varios posteos en Instagram

La noche del 13 de enero de 2012, la bailarina moldava Domnica Cemortan, de 25 años, estaba en el puente de mando del Costa Concordia junto a Francesco Schettino, el capitán. En ese momento, ella no formaba parte de la tripulación, pero había trabajado en el barco a fines de 2011 como intérprete de los pasajeros rusos. Ahora estaba de vacaciones, aseguró. Las investigaciones posteriores demostraron que no pagó su pasaje ni figuraba en la lista oficial de pasajeros.

Domnica conoció al capitán cuando trabajó en el barco como intérprete para los pasajeros rusos (Foto: @domnica.cemortan)

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El Costa Concordia, que llevaba 4229 pasajeros, chocó contra unas rocas frente a la isla italiana de Giglio, en la Toscana. En el naufragio murieron 32 personas. El capitán, que causó el accidente con una maniobra torpe e innecesaria, fue uno de los primeros en abandonar el barco. El mundo habló de su cobarde fuga. En la reconstrucción del accidente, surgió el nombre de su joven amante moldava, Domnica Cermotan. La prensa se volcó sobre ella.

Y aparecieron las fotos del capitán y su amante juntos que fueron tomadas antes del accidente. El País las describió así: “Domnica sonríe abrazada al capitán; o Domnica se sienta frente al cuadro de comando. Son imágenes tomadas pocos minutos antes del desastre”.

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Al principio, en un acto reflejo, Domnica dijo que su relación con el capitán era exclusivamente comercial: se reunía con él por las noches para ayudarlo a leer un texto de bienvenida en ruso, su segunda lengua, a partir de la fonética latina. “Mi trabajo empezaba al amanecer y terminaba a altas horas de la noche”, detalló a la revista italiana Oggi.

Sin embargo, el 29 de octubre de 2013, Domnica declaró en el juicio contra Francesco Schettino en el tribunal de Grosseto, Italia. Bajo juramento, soltó dos frases que se imprimieron en todo el mundo. Sobre su vínculo con Schettino fue contundente: “Sí, tenía una relación con el capitán Francesco Schettino”, dijo. Y cuando le preguntaron cómo abordó el crucero, fue un poco más allá: “Cuando eres la amante de alguien, nadie te pide el billete”, respondió.

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Cemortan en una imagen reciente (Foto: @domnica.cemortan)

Su nombre quedó asociado para siempre con el naufragio. Incluso ahora, 14 años después de la tragedia, cuando se conoció la noticia de que le concedieron la libertad condicional a Schettino tras cumplir nueve años de prisión (de los 16 a los que fue sentenciado), muchos usuarios de Instagram la contactaron y le recordaron su papel involuntario en el desastre.

Una maniobra sin sentido

Aquella mañana, Schettino había decidido apartarse de la ruta de viaje para realizar una maniobra conocida como inchino, una suerte de saludo de honor que, en ese caso, consistiría en acercarse a la isla de Giglio y hacer sonar la sirena. En el juicio, alegó tres razones: lo hacía para saludar a Mario Palombo, un comandante retirado que pasaba temporadas en la isla; como favor a Antonello Tievoli, el maître del barco, originario del lugar; y, por último, ofrecer a los pasajeros una vista más cercana de la costa, el “aspecto comercial” de la maniobra. Negó rotundamente que hubiese sido para impresionar a Domnica, que en ese momento estaba a su lado.

Pero las cosas no salieron como lo esperaba: embarcación se acercó demasiado a la costa y, a las 21.47, el lado izquierdo chocó contra uno de los escollos. El impacto abrió una grieta en el casco, y el agua empezó a entrar. Se cortó la energía y la nave, mientras tanto, se inclinaba de costado sobre el mar.

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Domnica estaba con el capitán en el momento del choque (Foto: @domnica.cemortan)

Sin embargo, la RAI publicó que la joven había ido al puente para verlo a Schettino acercar el barco a la isla. “De hecho, la primera hipótesis es que la maniobra fue en realidad un homenaje a ella, un gesto galante del capitán”, escribe el medio. Ella, en esas incongruencias, en esas versiones encontradas, hizo de todo por diferenciarse de Schettino, hasta que, finalmente, declaró durante el juicio: “El romance, si es que podemos llamarlo así, duró solo un par de semanas. ‘Amante’ me parece una palabra demasiado fuerte”.

“La sirena del concordia”

Más tarde, Domnica contó lo que pasó después del choque: “En ese momento, el capitán me ordenó que bajara y me salvara. Fui a la tercera cubierta en la oscuridad. No conocía el barco y empecé a temer que no lo lograría. La gente estaba en pánico, gritaba y no nos escuchaba. Un padre sostenía en brazos a su hija de tres meses y a otra de tres años de la mano. Intenté calmarlo y le aconsejé que sostuviera a las dos niñas. Se lo grité a la cara cuatro veces, pero fue como si no me oyera. Finalmente, agarré a la más pequeña y se la entregué cuando él y su otra hija ya estaban a bordo del bote salvavidas”.

Domnica Cemortan, la joven que no era tripulante ni pasajera, y llamó la atención de la prensa tras el accidente del Costa Concordia Corriere della Serra

Por su parte, esa noche Schettino prefirió salvarse antes que cumplir con la ley marítima, que estipula que el capitán debe ser la última persona en abandonar un buque en naufragio. Lo condenaron a 16 años de prisión por homicidio involuntario y abandono del barco. Él siempre se excusó: “Me caí en un bote salvavidas”. Así se ganó el mote de “capitán cobarde”.

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Esa cobardía quedó claramente asentada cuando se conoció el diálogo que mantuvo por radio con el comandante Gregorio De Falco, de la guardia costera, quien le ordenó repetidamente que volviera a su barco, brindara asistencia a los pasajeros y le diera información de cantidad de sobrevivientes y de desaparecidos. Ante la constante negativa, De Falco enfatizó: “Suba a bordo. Es una orden. No ponga más excusas. Declaró ‘abandonar el buque’. Ahora estoy al mando yo. ¡Suba a bordo! ¿Está claro? ¿Me escucha? Vaya y llámame cuando esté a bordo. Mi equipo de rescate aéreo está ahí“.

Pese a todo esto, Cermortan lo defendió a capa y espada: “Nos salvó. Creo que llevó a cabo un trabajo extraordinario, todo el personal lo piensa, salvó a más de 3000 personas”.

Domnica Cemortan en el juicio (Foto: Getty Images)

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Dos años después de la tragedia, tras el juicio, Domnica criticó la actuación de los medios: “Sigan con ‘la rubia del capitán’, ‘la sirena del Concordia’, ‘la mujer misteriosa’... Lo grave es que no entienden el daño que me están causando. Italia habla y se ríe de mí. Moldavia también habla de mí, pero cree que no es para reírse. Dicen que estoy arruinando la imagen de mi país y de mi gente. A estas alturas, ya no son chismes. Se está convirtiendo en un asunto político. No sé por quién me toman. ¿Acaso parezco una cualquiera?. Deberían saber que hablo cinco idiomas, obtuve diplomas de bachillerato en mi país y en el extranjero, y asistí a una academia muy importante en Francia. Trabajé duro, fui la mejor de mi clase, saqué excelentes notas, ¿y todo esto para qué? ¿Para que periodistas que, sin ninguna información, se atrevan a escribir sobre mí, me arrastren por el barro? No puedo mirar a mis vecinos a la cara, me da vergüenza entrar en las tiendas".

Domnica Cemortan se convirtió en vocera por los derechos de mujeres y niñas en Moldavia (Foto: @domnica.cemortan)

¿Qué es de la vida de Domnica?

Luego de la tragedia, Cemortan volvió enseguida a Moldavia. En su patria se convirtió en una figura relativamente reconocida y apoyó distintas iniciativas benéficas. Al mismo tiempo, una revista la ubicó entre “Las mujeres más sexys” de Moldavia. Compartió el ranking con modelos, cantantes y presentadoras de televisión locales.

No quiere hablar de la tragedia que marcó su vida ni de su amorío con el capitán Schettini. Pero en su cuenta de Instagram se presenta como “sobreviviente del Costa Concordia”.

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No tiene muchos seguidores, no se la puede denominar influencer: apenas 4600, unos pocos más que la cantidad de pasajeros que viajaban en el crucero, pero la gente todavía la relaciona con el accidente: “También sos responsable del asesinato de esos pasajeros”, le escribieron en julio de este año, según una captura de pantalla que compartió.