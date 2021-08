La rechazaron para un trabajo con excusas sexistas y su respuesta fue lapidaria

En Reino Unido una mujer fue discriminada para un puesto de trabajo con supuestas excusas sexistas y su respuesta al gerente se volvi贸 viral.

Desde su cuenta de Twitter, un hombre oriundo de Manchester de nombre Daniel revel贸 la discriminaci贸n de la que fue v铆ctima su hermana Charlotte a la hora de aplicar para un trabajo. Para hacerlo mostr贸 dos im谩genes: la respuesta negativa del gerente a la postulaci贸n de la joven y la lapidaria r茅plica de la joven.

Charlotte hab铆a aplicado para una vacante en una empresa de paisajismo. Este jueves 29 de julio el gerente de nombre Mark respondi贸 a su solicitud y tras explicarle que la posici贸n segu铆a abierta le dijo por qu茅 no era apta para el puesto. 鈥Salvo que seas fisicoculturista, me temo que no ser谩s capaz de soportar la carga de trabajo, ya que [la tarea] es muy f铆sica y exigente, ya que somos una empresa de paisajismo intenso鈥, enumer贸.

Un hombre public贸 el mail ofensivo y discriminatorio que recibi贸 su hermana luego de aplicar a un puesto en una empresa de paisajismo Twitter @dzzzny

Sobre el final de su mensaje, el gerente redobl贸 la apuesta y se despidi贸 de la mujer en tono desafiante: 鈥淪i cre茅s que est谩s a la altura, no dudes en llamarme al n煤mero que aparece m谩s abajo. Saludos cordiales鈥, cerr贸.

Charlotte recogi贸 el guante y a trav茅s de otro correo le dio al gerente una respuesta ejemplar: 鈥Musculoso Mark, gracias por tu pronta respuesta. Curiosamente, probablemente tengo tanta experiencia en fisicoculturismo como vos, que supongo que no ten茅s ninguna鈥, comienza el ir贸nico texto de Charlotte.

En el siguiente p谩rrafo de su respuesta, numer贸 la experiencia que hab铆a adquirido en la tarea en cuesti贸n mientras vivi贸 en otro continente. 鈥淟o que s铆 poseo son a帽os de experiencia en paisajismo y construcci贸n de muros de contenci贸n con 40 grados de calor. As铆 lo hice durante muchos a帽os, mientras viv铆a en Australia. Revis茅 los antecedentes de su empresa antes de enviar este e-mail y me asegur茅 de que la tarea no fuera dif铆cil que mi trabajo anterior, el cual ten铆a un nivel mucho m谩s alto que el de su 鈥榗ompa帽铆a鈥 ofrece鈥, a帽adi贸 la mujer.

La contundente respuesta de Charlotte luego de haber sido discriminada por el responsable de la compa帽铆a de paisajismo Twitter @dzzzny

Sobre el final de su carta, la joven no escatim贸 en razones por las que le 鈥榓gradec铆a鈥 la respuesta y se negaba a formar parte de esa compa帽铆a. 鈥淪in embargo, s铆 me parece muy desafiante trabajar con personas de mente corta como vos. Antes creo que, probablemente, podr铆a levantar pesas durante cinco minutos a poco de haberme despertado un coma de tres a帽os. Por lo anterior, no estoy interesada en este puesto. Estoy segura de que no vas a tener problemas para encontrar el individuo adecuado en tu pr贸xima visita a la convenci贸n de fisicoculturismo. Saludos cordiales, Charlotte (alias 鈥淟a no fisicoculturista)鈥, concluy贸.

