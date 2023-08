Una dama de bronce que custodia el hall de entrada del edificio de Talcahuano 550 con sus ojos abiertos y brazos extendidos

La Justicia argentina usa casco, tiene los ojos abiertos y los brazos extendidos hacia adelante. Hace más de medio siglo que custodia el hall de entrada al Palacio de Tribunales. La llaman “La Sonámbula”. Su particular imagen, tan diferente a la representación tradicional de la Justicia, con los ojos vendados (porque no distingue entre las personas), la espada (simboliza la fortaleza que debe tener en sus decisiones) y la balanza (para pesar los argumentos y dictar un veredicto justo), genera todo tipo de interpretaciones. La imponente escultura inspiró también a más de un editorialista que no pudo evitar la tentación de escribir que la justicia “deambula dormida tratando de no chocar con la realidad”.

Pocos conocen su origen y significado. Incluso en el corazón del palacio de Justicia se cuentan como verdad las historias más inverosímiles. La más repetida: que la escultura fue encargada por un diputado nacional para adornar la tumba de su mujer sonámbula pero, en una confusión, terminó en los Tribunales. Según esta teoría, la Justicia de los ojos vendados está perdida en un cementerio argentino.

La confusión es aún mayor en quienes saben que “La Sonámbula” tiene una hermana gemela que monta guardia, imperturbable, sobre una bóveda en el cementerio de Olivos.

Imagen de la estatua que se encuentra en el hall de entrada al Palacio de Tribunales que muchos llaman "la sonámbula"

La estatua de la Justicia más conocida se inspiró en la diosa griega Temis que significa orden.

¿Justicia trucha?

“Hace 16 años que trabajo en el museo y me han consultado muchas veces sobre la escultura de Tribunales. Incluso llegaron preguntarme si se trataba de una Justicia trucha...”, dice Constanza Varela, referente de gestión de colecciones del Museo Casa de Yrurtia, en O’Higgins 2390, barrio de Belgrano.

La obra efectivamente está relacionada con el Derecho y el Poder Judicial. No se llama “La sonámbula”: su nombre real es “Justicia” y está firmada por el genial Rogelio Yrurtia, uno de los escultores más importantes en la historia la Argentina.

“Yrurtia fue un artista que se caracterizó por la escultura monumental. Hizo muchos de los monumentos que hoy vemos en la ciudad de Buenos Aires: El Canto al Trabajo, en Paseo Colón e Independencia; el Mausoleo de Bernardino Rivadavia, en la Plaza Miserere; el monumento al Coronel Manuel Dorrego, en las calles Suipacha y Viamonte...”, enumera Andrea Elías, directora del Museo Casa de Yrurtia.

-¿Cómo aparece “Justicia” en las obras de Yrurtia?

Elías: Yrurtia comenzó a concebirla en 1905, cuando presentó una pequeña maqueta, a escala, en un salón de exposiciones de Buenos Aires. Todas sus obras fueron creadas por encargo: a partir de concursos que tenían como premio llevar adelante la ejecución de la obra o por pedidos puntuales, de organismos o particulares, como es el caso de “El Canto al Trabajo”, que lo pidió la Ciudad.

-¿Qué sucedió con “Justicia” en aquella exposición? ¿Alguien encargó la obra?

Varela: No. Tal vez porque era una visión muy particular de la Justicia que él tenía... pero hubo alguien que vio la obra y se enamoró: su gran amigo Carlos Delcasse. Yrurtia y Delcasse eran muy cercanos, practicaban esgrima y boxeo juntos.

Carlos Delcasse era una personalidad porteña destacada: fue diputado nacional, intendente de Belgrano y dueño de la conocida Casa del Ángel, epicentro de la vida deportiva y política del barrio.

-Fue a partir del pedido de Delcasse que Yrurtia pudo concretar la fundición de “Justicia”.

Varela: Exactamente. Pero sucedió tres décadas después de aquella exposición. Delcasse contó que, aunque habían pasado tantos años, él seguía enamorado de aquella obra. Como Yrurtia no había podido concretar la fundición, decidió encargarla para decorar el mausoleo familiar.

-¿Cómo realizó la primera fundición?

Varela: Yrurtia hacía las obras de gran formato en Europa y luego las traía al país en barco. Los plazos se alargaban mucho porque él tenía que viajar a Europa, conseguir los talleres, trabajar y fundir allá, para luego traer la obra al país. Yrurtia trabajaba con el fundidor Alexis Rudier, que es el mismo que trabajaba con Rodin. La “Justicia” en yeso, de la cual tomó moldes para hacer la fundición en bronce, está aquí en el museo.

-¿Este tipo de obras no se realizaban en el país?

Elías: -Yrurtia tenía una relación muy estrecha con Francia: vivió allá durante 20 años. Cuando se radicó en la Argentina, siguió viajando periódicamente a Europa, donde estaba la tecnología y los materiales que necesitaba. El Mausoleo de Bernardino Rivadavia se hizo con piedras de canteras de Alemania. Un dato curioso: el encargo de materiales o el seguimiento de una obra que se estaba ejecutando en Europa debía hacerse por carta... ¡Imagináte el tiempo que demoraba conseguir una respuesta! Esta dificultad atraviesa toda la historia de Yrurtia. Bueno, a Lola Mora le pasó igual con el Monumento a la Bandera que finalmente no prosperó porque esperaban unas piedras que no llegaron.

Tres años tardó Rogelio Yrurtia en llevar “Justicia” al bronce, en escala monumental. La escultura pesa alrededor de dos toneladas y que mide poco más de tres metros.

En 1938, finalmente, la primera fundición llegó a la bóveda de la familia Delcasse en el cementerio de Olivos. Los hermanos Trovero fueron los que intervinieron en su colocación. Tres años después, Carlos Delcasse murió y su cuerpo quedó bajo custodia de la estatua.

Al tiempo, José María Fernández Ferrari, quien heredó la bóveda como herencia de una tía abuela que se había casado con un Delcasse, donó el panteón al Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, su actual titular.

Carlos Delcasse era una personalidad destacada de la clase alta porteña. En la imagen, él y Jorge Newbery prueban los guantes en La Casa del Ángel

Invitación enviada por Rogelio Yrurtia para la presentación pública de su obra "Justicia", en junio de 1938.

En 1938 la obra estuvo lista y fue presentada en el Museo Nacional de Bellas Artes. Gentileza Museo Casa Yrurtia

“Justicia” y su significado

-¿En qué se inspiró Yrurtia para crear su representación de la Justicia?

Elías: Yrurtia, como muchos de su época, trabajaba con la alegoría... pero lo hacía de manera distinta: para la representación de ideas abstractas como la belleza o el amor, se alejaba de lo clásico y proponía versiones nuevas.

La obra de yeso modelado de la Justicia se conserva en Museo Casa Rogelio Yrurtia (Dimensiones: Alto 340 cm, ancho 180 cm, profundidad 85 cm (3,40 x 1,80x 0,85 m) Gentileza

-¿Cómo explica su interpretación de “Justicia”?

Varela: Yrurtia concibe una justicia de pie, pero móvil, en una situación de avanzar, no estática. Con los brazos extendidos y las manos con las palmas hacia abajo en señal de protección al pueblo. Con los ojos abiertos porque la justicia debe ver la verdad y decide que a la justicia hay que protegerla, por eso le coloca un casco. En el frente del casco están los atributos clásicos de la justicia: los dos platos de la balanza y el centro de la balanza es una espada. Además del atributo de protección que le da el casco, Yrurtia cree que la justicia debe ser libre, por eso no le puso un casco clásico sino una especie de gorro frigio para representar la libertad. Fue una mirada particular que tuvo.

-¿Cómo se sabe que esta fue la intención del artista?

Varela: Hay mucho de historia oral que pasó por su segunda esposa Lía Correa Morales, ella fue quien redactó las guías. A su vez, como en una época hubo idas y venidas en la prensa por la escultura, Delcasse escribió una carta donde cuenta todo esto y de cómo surgió su inquietud por la obra y qué trasmite para él. Como abogado, Delcasse consideraba que esa obra coronaba su trayectoria como “última justica del hombre”.

Extracto de la carta enviada por Carlos Delcasse a Rogelio Yrurtia, el 19 de julio de 1938: "...la muerte es la única incorruptible e inexorable justicia de la naturaleza...", explica el abogado a su amigo artista.

-Se dice también que la posición de los pies de la estatua tiene un significado relacionado con la masonería.

Varela: Sí, Yrurtia fue masón. Se ordenó en la masonería en 1926, en la Logia Número 26, Juan Martín de Pueyrredón. Los rumores dicen, no hay nada escrito, que gran parte de sus encargos fueron apoyados por la masonería.

La directora del Museo agrega que un día llegó a sus manos un material sobre la “Justicia” muy particular: “Era una grabación donde Irene Luis de Olano, la asistente de Rogelio, contaba fue ella la modelo para ‘Justicia’. Yrurtia habría tomado parte de su fisonomía para algunos rasgos, principalmente el rostro”, asegura.

La primera fundición de la Justicia fue colocada en el Mausoleo de la familia Delcasse, cementerio de Olivos. Gentileza Museo Casa Yrurtia

La Justicia pensada por Yrurtia es distinta de la representación convencional. El artista colocó los brazos extendidos en señal de "protección al pueblo" Gentileza Museo Casa Yrurtia

-Finalmente, ¿cómo llegó “Justicia” al Palacio de Tribunales?

Varela: Las esculturas tienen la posibilidad de multiplicarse. En este caso, el gobierno pidió permiso a la familia Delcasse, que era quienes tenían los derechos de reproducción de la obra, para hacer una segunda fundición. Se concretó en 1959, y se la colocó en el Palacio de Tribunales. No hay mucha información al respecto. Ambas son idénticas, respetan las mismas dimensiones y en bronce patinado como solía utilizar Yrurtia. La pátina negra es muy característica de sus obras.

A raíz de su experiencia parisina, Rogelio Yrurtia introdujo ideas y propuestas estéticas renovadas para la época.

-¿Quién fue Rogelio Yrurtia?

Varela: Él se inició en el arte con un santero, un escultor que hacía las imágenes de los santos en las iglesias. Luego se inscribió en el taller de Lucio Correa Morales, que es considerado el padre de la escultura argentina. En 1899, con 19 años, obtuvo una beca del Estado Nacional para estudiar en Francia, donde tomó contacto con uno de los escultores más destacados de la época, Auguste Rodin.

Elías: La beca que ganó Yrurtia fue un sistema de becas que existió en el país con el que se formaron todos los primeros artistas argentinos. El estado Argentino pagaba a los artistas los estudios en Europa con la condición de que regresaran al país. La primera camada de esos becarios crearon las primeras instituciones de arte de la Argentina. Yrurtia estuvo en Italia y luego en Francia, en el París de la vanguardia.

-¿Cuál fue la obra que lo posicionó en el mundo artístico?

Varela: ”Las pecadoras”, una obra que fue ponderada por Rodin y llamó la atención de la crítica francesa. Incluso Rubén Darío escribió sobre la escultura, para él representaba la trata de blancas. ¿Qué pasó con Las Pecadoras? Yrurtia la destruyó. Muchos artistas tienen la costumbre de quemar o destruir sus obras o parte de ellas. “Las pecadoras” fue una escultura en yeso que nunca llegó a fundirse. Yrurtia la presentó en los Estados Unidos, en un concurso, pero tuvo muchas dificultades para su traslado y no consiguió, luego de muchos pedidos, que la pasen a bronce, entonces decidió destruirla. Nosotros tenemos en el museo una cabeza de yeso de “Las pecadoras”.

Yrurtia tuvo dos matrimonios. De joven, se casó con Gertrudis Radersma, hija de diplomáticos holandeses. No tuvieron hijos y Gertrudis falleció en 1935. En Buenos Aires, el matrimonio había adquirido la vivienda de la calle O`Higgins, que refaccionaron y que tiempo después, junto a su segunda esposa, la pintora Lía Correa Morales, llevaron adelante el proyecto de la Casa Museo Yrurtia, que abrió sus puertas en 1949. Allí, puede visitarse el legado artístico del escultor y también la obra de Correa Morales. Ambos donaron al Estado Nacional su casa con el mobiliario y obras de arte.

El Museo cuenta con una colección de esculturas de gran escala. Frydlewsky

