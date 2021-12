La tregua de Año Nuevo

Jueves: otro día extenuante

Comienza otra jornada agobiante en el estuario con el termómetro saliendo desde 27°C en un amanecer donde ya estaremos transpirando desde temprano. Aunque seguimos bajo alerta naranja por altas temperaturas hoy tendremos un pequeño respiro, pero antes habrá que desandar un jueves sofocante con ráfagas calientes desde el norte que volverán a empujar al mercurio a valores extremos. A diferencia de ayer, hoy tendremos al cielo mayormente nublado lo que será fundamental para todos aquellos que tengan que moverse por la calle. La máxima alcanzará los 36°C configurando otro día sofocante. El momento esperado llegará un rato antes del atardecer cuando algunas débiles ráfagas del sudeste comiencen a surcar el estuario favoreciendo el descenso nocturno de temperatura. El choque del viento frío con nuestra calurosa columna atmosférica podría propiciar algunas tormentas aisladas, hay baja probabilidad de un evento de este tipo pero un cierre con algún chaparrón solitario no está descartado. Hoy se podrá dormir un poco mejor.

Viernes: cena sin altas temperaturas

La mañana del viernes acusará recibo de la rotación de viento con una mínima de 23°C, que si bien entra en un rango templado de temperatura será cuatro grado menor que los últimos amaneceres, toda una diferencia en un escenario de calor agobiante. Se estima viento del este para gran parte del día lo que atenuará el ascenso térmico en una primera parte de la jornada con cielo despejado con más nubosidad hacia la tarde. Se espera una jornada con 34°C de máxima, algunos modelos se entusiasman con aún menos temperatura, la entrada de viento desde el río no plantea un recambio de aire de nuestra columna atmosférica por eso la máxima vespertina no variaría sustancialmente, aparte el cielo despejado nos jugará en contra. La gran diferencia se sentirá al atardecer con la intensificación del viento lo que nos dará un ambiente mucho más agradable, con el mercurio descendiendo a 27°C para garantizarnos una cena de nochevieja térmicamente más confortable que la calurosa nochebuena. Será una noche algo ventosa como para redondear en escenario donde no se sufra el calor nocturno. La probabilidad es muy baja, pero todavía no se descarta algún chaparrón cortito hacia la medianoche.

Sábado: otra vez se dispara el termómetro

Se acaba el corto idilio del viento fresco para que la veleta rote otra vez anunciando una nueva entrada de aire caliente lo que se traducirá en un día de calor intenso. Se estima cielo mayormente nublado para un amanecer que iniciará la cuenta con 23°C. A media mañana comenzará la corrida térmica con el termómetro disparándose hasta 35°C. Será otro día donde las altas temperaturas podrían favorecer un súbito desplome del barómetro que a su vez arrastraría a las nubes a alguna lluvia convectiva muy cortita, desde ya hay baja probabilidad de que se dé este escenario. La noche no dará tregua pudiéndose esperar 30°C hacia el final del día.

Domingo: último día de calor extremo

El domingo suma otra jornada más a la hilera de días de calor extremo. Se espera un domingo con menos nubosidad como para que el sol empuje el termómetro hasta un mediodía con 31°C y una tarde con 34°C. Será otro día a puro viento norte donde las altas temperaturas podrían hacer difícil planificar actividad al aire libre, a menos que se trate de una tarde de pileta. La noche nos devuelve la inestabilidad con baja probabilidad de precipitaciones. Será el último día de la saga de calor extremo.

Spoiler alert

La semana entrante marcará el final del calor agobiante en la ciudad. El lunes tendremos viento del este todo el día lo que llevaría la temperatura a 32°C, una ganga a como están las cosas. El martes será el gran día cuando después de una tarde de 33°C entre un frente frío y se produzca el recambio total de nuestra columna atmosférica con el consecuente desplome de temperatura, alguna lluvia no desentonaría. De ahí en más se encadenarían varios días sin viento norte garantizando máximas ocho grados más bajas con respecto a la de estas tardes.

Eso es todo, amigos. Veníamos muy bien, pero los últimos días del año nos devolvieron a la realidad después de haber transcurrido un mes de diciembre sin sobresaltos térmicos. Lo más importante es que la cena de fin de año se encuentra a salvo de altas temperaturas y que el evento de calor insoportable ya tiene fecha de vencimiento, el atardecer del martes será el momento mas esperado cuando un frente frío acabe con este ambiente espantoso. Lamento la incertidumbre que plantea el calor extremo, pero son tardes donde se podrían producir lluvias por excesivo calentamiento, imposibles de pronosticar. Tengan todos un gran fin de año, no les pido moderación porque sería en vano y tampoco tengo autoridad moral para hacerlo, simplemente terminen el año y empiecen el próximo lo mejor posible. Les deseo un 2022 con salud, dinero y amor, o al menos que en alguno de esos rubros les vaya medianamente bien. Ya me conformaría con que no la frieguen en alguna de esas categorías. Feliz año nuevo para todos.

Hasta la semana que viene

@JopoAngeli