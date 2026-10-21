Las botellas de plástico usadas esconden una gran oportunidad para redecorar tu hogar: por qué son fundamentales

Las botellas de plástico suelen terminar en la basura después de consumirse su contenido. Sin embargo, existen diferentes maneras de reutilizarlas y convertirlas en objetos útiles para el hogar. Una de las ideas que ganó popularidad en las redes sociales consiste en fabricar un toldo casero para el patio con envases reciclados.

Este proyecto permite aprovechar las botellas de gaseosas, jugos o agua para crear un reparo que filtre la luz solar y aporte un detalle colorido a los exteriores del hogar. Además, según los colores y la disposición de los envases, la luz puede generar distintos reflejos sobre el suelo.

Se trata de una alternativa ecológica (Foto: TikTok @patiotrasero521)

Cómo hacer un toldo casero con botellas de plástico: el paso a paso

Para comenzar, es importante reunir una cantidad suficiente de botellas limpias y secas, aproximadamente 32, aunque todo depende del sector de la vivienda que se quiera cubrir. También se necesitan tijeras o un cúter, precintos resistentes a la intemperie, alambre y una estructura firme que permita sostener las botellas. El procedimiento es el siguiente:

Limpiar las botellas: retirar las etiquetas y eliminar cualquier resto de líquido de su interior. Dejarlas secar completamente antes de comenzar con las manualidades.

retirar las etiquetas y eliminar cualquier resto de líquido de su interior. Dejarlas secar completamente antes de comenzar con las manualidades. Seleccionar los envases: agrupar botellas de tamaños similares para facilitar el armado y conseguir una superficie más uniforme.

agrupar botellas de tamaños similares para facilitar el armado y conseguir una superficie más uniforme. Cortar el plástico: preparar las piezas según el diseño elegido. Es recomendable utilizar guantes de protección y revisar que no queden bordes filosos.

preparar las piezas según el diseño elegido. Es recomendable utilizar guantes de protección y revisar que no queden bordes filosos. Unir los fragmentos: conectar las piezas mediante precintos, alambre u otros elementos resistentes al exterior. Las uniones deben quedar firmes para evitar desprendimientos.

conectar las piezas mediante precintos, alambre u otros elementos resistentes al exterior. Las uniones deben quedar firmes para evitar desprendimientos. Colocar el toldo: sujetar la cubierta a una estructura estable y comprobar que todos los puntos de fijación soporten el peso.

¿Cómo utilizar las botellas para generar un toldo de plástico?

Aunque se trata de una alternativa accesible, el plástico reutilizado no ofrece la misma resistencia que los materiales diseñados específicamente para toldos. La exposición prolongada al sol, el viento y los cambios de temperatura puede deteriorar las piezas y debilitar las uniones. Por este motivo, se recomienda instalarlo en un sector protegido, revisar todos los días su estado y evitar utilizarlo como una cobertura permanente en zonas expuestas a ráfagas fuertes. Tampoco debe colocarse cerca de parrillas, estufas u otras fuentes de calor que puedan generar incendios peligrosos.