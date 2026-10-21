Las fotografías de Charly García durante una década, capturadas por Maxi Vernazza

En julio de 1998, el fotógrafo Maxi Vernazza ingresó por primera vez a la casa de Charly García para cumplir con un encargo periodístico. Vernazza no lo sabía en ese momento, pero desde entonces su vida profesional incorporaría un capítulo único: documentar la existencia de Charly García. El círculo que se inició de manera fortuita en aquel lejano noventa y ocho, ahora se cierra, casi treinta años más tarde, con la publicación de este libro memorable.

Alguien en el mundo es el registro de una década (1998-2008) fotografiando a un Charly García sumergido en aquella invención absolutamente polisémica: el concepto Say No More, el ideal estético que atravesó la vida y la obra del músico argentino más importante de los últimos cincuenta años.

Charly García, en fotos: una vida dedicada a Say No More

Vernazza fotografió a Charly en los más diversos ámbitos: en su departamento de Coronel Díaz y Santa Fe, de vacaciones en la Costa Atlántica, en limusinas, en el escenario de Obras Sanitarias, el Teatro Colón y el Luna Park, a bordo de una avioneta a hélice yendo a tocar al Cosquín Rock, en un plató televisivo con Diego Maradona, en la Casa Rosada, en el Faena, en el Alvear, en un estudio hogareño en Palermo Viejo y en un mega estudio del Soho neoyorkino. Luego de un largo proceso de selección de material (casi dos mil fotos, entre analógicas y digitales), Vernazza entregó un libro de una belleza singular y un documento insoslayable para entender estos diez años en la vida de García.

¿Dónde y cuándo es la presentación?

Alguien en el mundo constituye un acercamiento único al universo Say No More a través del ojo de uno de los fotógrafos que vivió en fila 1 aquella película incomparable: la vida y obra de Charly de fines del siglo XX y principios del XXI. El libro será presentado el sábado 24 de octubre a las 16 h en Disquería RGS, Avenida Corrientes 5233 (CABA). con entrada libre y gratuita. Maxi Vernazza firmará ejemplares, y habrá un mini show especial: García (Leo) plays García (el genio).