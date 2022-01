Las icónicas zapatillas deportivas que usaba Lady Di vuelven a ser tendencia

La princesa de Gales fue todo un ícono de estilo. Tanto es así que sus prendas y su calzado son aún tendencia en la actualidad. En este caso, nos referimos específicamente a sus zapatillas que, en todos sus estilos, están vigentes en el mundo de la moda.

Es que hace ya más de treinta años, Lady Di usaba las zapatillas tipo tenis que actualmente son un must del estilo urbano y crean tendencia entre las it girls del mundo: las clásicas blancas y las urbanas con suela estilo Converse.

La princesa Diana de sporty con bikers y ugly sneakers

Estos dos modelos, simples y femeninos además de hiper combinables y sobre todo muy cómodos, eran los preferidos de Diana. Sin darse cuenta, en cada look la princesa dialogaba entre la sofisticación y la comodidad.

Una mirada atenta sobre las fotos de sus looks urbanos, formales, sporty o protocolares revelan una sola verdad: que Diana era toda una conocedora de la moda de la época. No le costaba hacer suya cualquier tendencia y sabía cómo incorporarla a sus looks más elegantes.

De hecho, fue de las primeras en usar las zapatillas tenis blancas con atuendos informales pero no deportivos. Las llevó con jeans, shorts de tela, bikers, pantalones de gabardina y hasta faldas cortas.

En un evento formal con las tenis blancas

Hoy las sneakers blancas se llevan acordonadas, con plataforma o más chatas, pero su estilo no difiere demasiado de la manera en que Diana las usaba fuera del dress code del tenis como deporte. En su caso, eran de la marca Reebok. Un clásico atemporal de los noventa que aún hoy gozan de la fama de entonces o tal vez más.

La princesa también se adelantó con el estilo de las ugly sneakers que hoy pueden verse a los pies de las más jóvenes. Las suyas eran blancas con formas geométricas y de suela track tal como las que se usan ahora.

Un look envidiable para visitar a las fuerzas armadas

Otras de sus favoritas eran las Converse Chuck Taylor All Star que solía llevar en color negro o en rosa.

En 1988, se tomó una fotografía de ella con un mono verde militar con cinturón con zapatillas rosas: un gran equipo que hoy podría servir tanto para ir a un desfile como para salir con amigos. Ella sabía llevar el look con tanto estilo y elegancia que nadie cuestionaba sus elecciones. Sin dudas, la princesa Diana fue un ícono de moda adelantada a su tiempo con elecciones arriesgadas que hoy son parte del Street style cotidiano.