Princesa rebelde: El mensaje oculto que la hija extramatrimonial del rey Alberto II de Bélgica dio con su llamativo look

Su presencia en los actos oficiales nunca pasa inadvertida. Delphine de Sajonia-Coburgo y Gotha (56) es una princesa rebelde y transmite sus mensajes “antisistema” a través de su imagen, del mismo modo en que lo hace mediante su arte. La hermana del rey Felipe de Bélgica asistió en Bruselas al desfile por el Día Nacional, el 21 de julio pasado, y volvió a llamar la atención por su ropa: un traje bicolor en cereza y fucsia con una enorme mariposa sobre el pecho y la palabra “love” en la espalda.

A la derecha de Delphine, su pareja, James O’Hare. A su izquierda, el príncipe Laurent, el archiduque Lorenz de Austria-Este y la princesa Astrid. El príncipe y las princesas son hermanos del rey Felipe de Bélgica. Getty Images

Enseguida, las opiniones se dividieron sobre lo apropiada o desubicada que resultaba la elección de ese vestuario para un evento real y también se dispararon las interpretaciones del mensaje que Delphine quiso dar. “La mariposa hace referencia, entre otras cosas, al rey Alberto, su padre, que la reconoció en 2020. ‘Papillon’ (mariposa en francés) era el apodo que le puso de pequeña, me dijo ella“, reveló el periodista Wim Dehandschutter, experto en la monarquía belga.

El look de Delphine, de la cabeza a los pies: un traje diseñado por Xavier Segers para Atelier ExC, un sombrero canotier con los mismos colores del tailleur y zapatos con plataforma de Morobé. Getty Images

El saco que lució en este día tan especial tenía la palabra “love” en la espalda.

En efecto, Delphine es fruto de la relación extramatrimonial el rey emérito Alberto II con la baronesa Sybille de Selys Longchamps, un vínculo que salió a la luz pública en una biografía no autorizada de la reina Paola -consorte del ex monarca-, en 1999. Sin embargo, ella reclamó ser reconocida como hija en la justicia belga durante años y recién en 2020 obtuvo el título de princesa, el tratamiento de Alteza Real y el apellido Sajonia-Coburgo y Gotha de su padre biológico (antes usaba el apellido del primer marido de su padre, Jacques Boël).

"Es inusual para mí compartir fotos familiares, sin embargo, en este especial Día Nacional de Bélgica, quiero celebrar una evolución positiva", escribió Delphine la semana pasada en Instagram junto a esta foto que se tomó en junio de este año con sus hijos, Oscar y Josefina; su pareja, James O'Hare; su padre, el rey emérito Alberto II (90), y su madrastra, la reina Paola (86).

Contra lo que muchos creyeron, esa solución del conflicto favorable a Delphine no cambió su postura sobre lo que ella considera “la hipocresía de un sistema corrupto” ni la hizo desistir de sus denuncias sobre los abusos que cometió Bélgica en sus colonias africanas en el pasado, especialmente en el Congo durante el reinado de su bisabuelo, el rey Leopoldo II. Para el Día Nacional de los belgas de 2021, como en la celebración de este año, eligió llevar un traje con un mensaje, aunque en aquella ocasión no fue familiar, sino político, porque el diseño tenía un print africano que fue muy comentado en su país.

Otro traje con mensaje en el Día Nacional de 2021: de la firma Erratum y con un estampado africano en referencia a los abusos cometidos por Bélgica en África. Getty Images

Su arte refleja esa firme postura de Delphine, que suele llevar también a los eventos oficiales a través de su ropa. La princesa, que desarrolló su carrera artística en Londres, tiene un catálogo online de sus obras y también expone y vende en galerías de Francia y Estados Unidos. Multifacética, crea grandes esculturas, instalaciones, pinturas y objetos de decoración, y también diseña piezas de “wearable art” (arte que se usa, en español), como ropa y accesorios con corazones o leyendas que, dicen quienes siguen su historia, refleja su larga lucha por su identidad.

"Never give up" (no te rindas, en español), es uno de los prints preferidos de Delphine en su colección de moda, que se repite en vestidos, camisas y abrigos.

Mannekin Pis, una escultura en yeso y papel maché que lleva los colores de la bandera de Bélgica, negro, amarillo y rojo.

"Si sus labios se mueven, está mintiendo", dice una de sus obras. El tema de la verdad es uno de los más recurrentes en los trabajos de Delphine de Sajonia-Coburgo y Gotha.

Stolen identity (identidad robada) es una enorme pintura en acrílico y tinta que refiere a su lucha por ser reconocida.

La princesa artista junto a una instalación con luces de neón. La palabra que se lee multiplicada es "hipócrita", como ella suele referirse al poder, especialmente en su país.

“Never give up” (no te rindas), “Truth can set you free” (la verdad puede liberarte) y “I still can hear you lie” (aún puedo escucharte mentir) son algunas de las frases que se leen en los vestidos, tapados, bufandas y objetos de arte y decoración, en los que no faltan las piezas con explícito contenido sexual. Y las transgresiones de Delphine no terminan ahí: también concursó en el programa Dancing with the Stars -similar a Bailando por un sueño- y se convirtió en la primera royal europea en participar en un reality show.

La princesa con su partenaire de la competencia Dancing with the Stars, un show de baile con el que se convirtió en la primera royal europea en participar en un reality, en 2021.

En China con sus hijos, la princesa Josefina (20) y el príncipe Oscar (16), en 2019, el año anterior a recibir el título real que se hizo extensivo a sus herederos.

