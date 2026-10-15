Las potentes y conmovedoras imágenes ganadoras del concurso Fotógrafo de Vida Silvestre del Año 2026

“No podía creer lo que tenía frente a mis ojos”. Así describió Amelie Davis a la BBC su sorpresa al ver la imagen que congela el aleteo de un abejorro cardador común en el instante en que se prepara para posarse sobre una flor.

Había salido a almorzar con su familia cuando “vi este lecho de flores lleno de abejorros y no pude resistir tomar la foto”. Le pidió a su padre su teléfono y se acercó a su objetivo para no perder el enfoque.

La joven fotógrafa británica creyó que el insecto ya se había posado en la flor cuando pulsó el botón, pero quedó encantada cuando vio que lo había captado en pleno vuelo.

La foto, tomada en Surrey, Inglaterra, le mereció a Amelie el premio en la categoría de 10 años o menos. “Creo que fue en parte suerte”, reconoce. Pero es prueba que no necesitas una cámara ni un billete de avión para tomar una foto premiada.

La exposición anual del concurso se inaugura en el Museo de Historia Natural en Londres el viernes 16 de octubre de 2026. Continuá abajo para ver más imágenes galardonadas.

El gran premio a una escena desgarradora

Esta fotografía de Federico Veronesi ganó el gran premio en el concurso Fotógrafo de Vida Silvestre del Año 2026 Federico Veronesi

Una emotiva escena de un elefante cargando a su cría muerta le ha valido al fotógrafo italiano Federico Veronesi el título de Fotógrafo de Vida Silvestre del Año 2026.

Mientras rastreaba elefantes en el valle del río Huab, en Namibia, Veronesi divisó un rastro inusual de marcas de arrastre en la arena del lecho seco del río.

Siguiendo las huellas, se encontró con una elefanta que llevaba una cría muerta, con la pata encajada entre su colmillo y su trompa.

Inicialmente, Veronesi supuso que la elefanta era la madre de la cría. Pero después de compartir sus fotografías con un proyecto de investigación sobre elefantes que trabaja en la zona, se enteró de que no era totalmente cierto.

Los investigadores identificaron a la elefanta como una hembra que había perdido una cría varios años antes y dijeron que anteriormente había recogido crías muertas pertenecientes a otras hembras.

Para Veronesi, el encuentro fue profundamente significativo. “De los 20 años que llevo fotografiando animales, este es el más desgarrador, fascinante y dramático”, dijo, describiéndolo como “una revelación de la profundidad y complejidad de las emociones y los sentimientos de los animales”.

Ardua labor de amor

Categoría: Gran Premio Joven y de 11 a 14 años Fotógrafo: Oscar Whitfield, Zimbabue/Reino Unido Ubicación: Parque Nacional Zambezi, Zimbabue

Whitfield tuvo que tumbarse en el polvo y capturar al escarabajo a la altura de los ojos para demostrar la fuerza que requería la tarea del animal.

Durante un safari familiar en Zimbabue, cerca de su casa en Victoria Falls, observó a un escarabajo pelotero esforzándose por empujar una bola de estiércol cuesta arriba a través de la arena, seguido de cerca por una estela de moscas. Tras experimentar con diferentes ángulos y composiciones, capturó un momento que revela el extraordinario esfuerzo que implica esta tarea aparentemente sencilla.

“Espero que cuando la gente mire la fotografía, también pueda ver, y tal vez apreciar, todo lo que puede suceder en un pequeño instante en el mundo natural”, dice Whitfield.

El lugar de encuentro

Categoría: Animales en su entorno Fotógrafo: James Lewin, Reino Unido Ubicación: Parque Nacional de las Colinas de Chyulu, Kenia

Lewin capturó esta onírica fotografía en blanco y negro de un joven elefante macho rociando con agua a las cebras en un abrevadero. Suavizó la luz, normalmente intensa, utilizando una cámara convertida a infrarrojos.

Un ojo vigilante

Categoría: Retratos de animales Fotógrafo: Aaron Sanders, Reino Unido Ubicación: Playa de Porthkerris, Cornualles

Los pulpos comunes suelen encontrarse en el cálido mar Mediterráneo. Sin embargo, debido al calentamiento global que eleva las temperaturas del mar en primavera, los avistamientos en el suroeste de Inglaterra han aumentado considerablemente.

Sanders describió el momento en que divisó un solo ojo asomándose entre las algas: “Nos quedamos completamente inmóviles, observándonos el uno al otro con una curiosidad aparentemente compartida”.

Escenas del pantano

Categoría: Aves Fotógrafo: Isak Pretorius, Sudáfrica Ubicación: Pantano de Mabamba, Uganda

Se estima que quedan menos de 5300 cigüeñas picozapato adultas en estado salvaje. Sin embargo, Pretorius, mientras remaba en canoa con un guía, logró capturar a estos dos ejemplares, probablemente una pareja reproductora que recolectaba material para su nido.

A pesar de su nombre, las cigüeñas picozapato están en realidad más emparentadas con los pelícanos, las garzas y los ibis.

El canto de un pájaro pintado en luz

Categoría: 15-17 años Fotógrafo: Konrad Gräeter, Alemania Ubicación: Baden-Württemberg, Alemania

En primavera, los mirlos machos buscan lugares elevados desde donde cantar e intentar atraer a una pareja.

Esta foto fue tomada en un viñedo al amanecer, cuando los pájaros entonan sus composiciones más complejas.

Jungla urbana

Categoría: Fauna urbana Fotógrafo: Seth Forestson, Reino Unido Ubicación: Parque Lumphini, Bangkok, Tailandia

Forestson se dejó caer sobre el lodo para fotografiar a este lagarto acuático común con el horizonte de la ciudad de fondo.

Estos lagartos adaptables viven en ciudades de todo el sur y sureste de Asia y se alimentan de cualquier cosa que encuentren, como bagres y carpas koi.

Morenas procreando

Categoría: Subacuática Fotógrafo: Tony Wu, EE. UU./Japón Ubicación: Prefectura de Kagoshima, Kyūshū, Japón

Según el Museo de Historia Natural (NHM), probablemente sea la primera vez que se fotografía el ritual de cortejo de las morenas de Abbott.

Wu trabajó con biólogos y utilizó una luz roja tenue y una lente ojo de pez personalizada para minimizar la intrusión.

Los astutos coyotes de San Francisco

Categoría: Premio al mejor reportaje fotográfico Fotógrafo: Loren Elliott, EE. UU. Ubicación: Estados Unidos

Se estima que en San Francisco viven alrededor de 100 coyotes, que conviven con una gran población humana. Si bien pueden depredar animales domésticos, también ayudan a controlar roedores portadores de enfermedades, y la actitud de los residentes hacia ellos es variada.

Pose protectora

Categoría: Comportamiento: Anfibios y Reptiles Fotógrafo: Anton Sorokin, EE. UU. Ubicación: Condado de Contra Costa, California, EE. UU.

Sorokin sumergió su cámara y sus luces en un estanque turbio para captar esta imagen de un tritón de California (una especie de salamandra) poniendo sus huevos.

Arena movediza

Categoría: Comportamiento: Invertebrados Fotógrafo: Sitaram Raul, India Ubicación: Desierto de Thar, Rajastán, India

La fotografía plasma a un escorpión excavando en las cambiantes dunas del desierto de Thar, en la India.

Explorando las dunas por la noche, Raul vio muchos escorpiones buscando presas, pero a medida que las temperaturas subían tras el amanecer, los escorpiones se enterraban en la arena para escapar del intenso calor.

Captura nocturna

Categoría: Océanos: Una perspectiva más amplia Fotógrafo: Alex Lindbloom, EE. UU. Ubicación: frente a la bahía de Cenderawasih, Papúa, Indonesia

Un tiburón ballena examina los peces capturados en una plataforma móvil de pesca con red, conocida como bagan. Lindbloom fue en búsqueda de tiburones al amanecer, utilizando las luces brillantes del bagan para iluminarlos cuando la luz natural era insuficiente para su dron.

Arrojando luz

Categoría: Plantas y hongos Fotógrafo: Agorastos Papatsanis, Grecia Ubicación: Litochoro, Pieria, Grecia

Papatsanis utilizó luz ultravioleta para iluminar unas setas conocidas como “bonetes bonitos” que crecían en un tronco en descomposición en las laderas inferiores del Monte Olimpo, en Grecia.

Cualidades ocultas

Categoría: Premio Estrella Emergente Fotógrafo: Alexis Tinker-Tsavalas, Alemania Ubicación: Alemania e Irlanda del Norte, Reino Unido

Tinker-Tsavalas utiliza la macrofotografía para revelar los intrincados detalles de animales diminutos que a menudo pasan desapercibidos, sobre todo en entornos urbanos.

Su interés por la macrofotografía surgió durante los confinamientos por el coronavirus, cuando se vio obligado a permanecer en los hábitats cercanos a su casa en Berlín.

El arte de la fuga

Categoría: Arte natural Fotógrafo: Michał Michalski, Polonia Ubicación: Litochoro, Pieria, Grecia

Michalski utilizó una velocidad de obturación lenta para fotografiar pájaros volando sobre un fondo de abedules sin hojas. Un campo de girasoles sin cosechar había atraído a bandadas mixtas de pájaros, especialmente jilgueros y pinzones reales, antes de que un gavilán los asustara y los hiciera alzar el vuelo.

La Gran División

Categoría: Humedales: Una visión más amplia Fotógrafo: Alex Visbal, Colombia Ubicación: Bahía de Stansbury, Gran Lago Salado, Utah, EE. UU.

Visbal documenta cómo una sola línea de ingeniería puede remodelar un humedal entero, como parte de un proyecto a largo plazo sobre el impacto industrial en los cursos de agua. El color rosa proviene de los microbios que proliferan en aguas extremadamente saladas después de que la zona quedara aislada del agua dulce.

Señal de advertencia

Categoría: Fotoperiodismo Fotógrafo: Francisco Negroni, Chile Ubicación: Ruta 40, Provincia de Santa Cruz, Argentina

Negroni documenta esta escena de un puma muerto exhibido como trofeo de caza en Santa Cruz, una provincia de la Patagonia argentina. Aunque Santa Cruz prohibió la caza de pumas en 2025, la persecución ilegal continúa.

Mundos secretos

Categoría: Premio al portafolio Fotógrafo: Kutub Uddin, Bangladesh/Reino Unido Ubicación: West Sussex, Inglaterra, Reino Unido

Las fotografías de Uddin exploran el mundo en miniatura de los mohos mucilaginosos, organismos apenas visibles a simple vista y cuyas estructuras reproductivas miden tan solo uno o dos milímetros de altura.