Lavinia Valbonesi: la primera dama que deslumbró en la Cumbre Iberoamericana de Madrid

Este jueves, en el Palacio El Pardo de Madrid, en una de los eventos de la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebra en España, no pasó desapercibida la presencia una mujer que estuvo entre las más destacadas del lugar por su elegancia, estilo y juventud.

Ella es Lavinia Valbonesi, la primera dama del Ecuador. Pero además de estar casada con el primer mandatario de su país, Daniel Noboa, la joven, de 28 años, tiene su propia carrera. Es modelo, nutricionista y una reconocida influencer de la alimentación y el fitness en las redes sociales.

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La reina Letizia junto a Lavinia Valbonesi en el Palacio de El Pardo, en Madrid Ig @laviniabalvonesi

“Llevar al Ecuador conmigo siempre será motivo de orgullo. Gracias, reina Letizia, por su recibimiento”, escribió la mujer del presidente ecuatoriano en una reciente publicación en Instagram. El posteo viene acompañado de una foto de ella junto a la monarca española, ambas sonrientes a la cámara, en el evento realizado en El Pardo.

El estilo de la modelo e influencer llamó la atención de los medios españoles. La revista HOLA señaló: “Lavinia Valbonesi deslumbra en Madrid”. En tanto que el periódico El Español la destacó, sin rodeos, como “La Ivanka Trump de Ecuador”.

Lavinia Valbonesi saluda al rey de España, Felipe VI, en la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid Ig @laviniabalvonesi

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“Romper estereotipos”

Hija de padre italiano y mamá ecuatoriana, la primera dama ecuatoriana nació el 8 de abril de 1998 en San Cayetano de Chone, una pequeña ciudad en el oeste de Ecuador y pasó buena parte de su infancia en la isla de Galápagos. Desde los 16 años comenzó a manifestar sus inquietudes sobre la vida saludable en las redes sociales.

En 2015, una portada de HOLA de Ecuador la señalaba como “una de las jóvenes promesas del país”.

La primera dama, Lavinia Valbonesi, y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa Instagram

Hoy, Valbonesi, que tiene un especial carisma frente a las cámaras, cuenta con 1.200.000 seguidores en Instagram y una cantidad similar en Tik Tok, donde alterna videos sobre nutrición con otros más -en los últimos tiempos- de sus actividades sociales y culturales como primera dama de su país.

La esposa de Noboa entendió que, en virtud de su cargo, su rol en las redes hoy es distinto. En ese sentido, le dijo al medio español El Confidencial que tenía necesidad de “humanizar los likes”. Esto es, poder visibilizar en sus posteos los proyectos que tienen que ver con sus compromisos sociales. Entre otras iniciativas, la primera dama creó ANA, un plan que se centra en la lucha contra la violencia de género en su país.

Desde antes de convertirse en primera dama de Ecuador, Lavinia Valbonesi subía posteos para hablar de fitness y vida saludable Ig @laviniabalvonesi

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“Quiero que me vean como una mujer real. Yo también he sufrido, perseverado y toqué puertas para llegar a donde estoy”, dijo Valbonesi a CNN a poco de asumir su rol como primera dama, cuando contaba tan solo con 25 años.

En sintonía con ese rasgo juvenil, el propio Noboa, con 35 años, fue el presidente más joven en asumir en la historia de Ecuador.

La mujer que “deslumbró” a los españoles en la Cumbre Iberoamericana es conciente de que no es una primera dama convencional, pero sabe lidiar con ello: “Creo que estoy rompiendo estereotipos definitivamente, esta primera dama joven, esta primera dama influencer, pero he demostrado más que con palabras, con acciones, lo que es liderar desde el territorio, desde la gente, desde un trabajo real que se transforma en escuchar las necesidades y transformarlas en oportunidades”, expresó en El Confidencial.

Lavinia Valbonesi, primera dama de Ecuador, presenta una de sus acciones sociales

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La nutricionista y su paciente se enamoran

Valbonesi estudió Nutrición y Dietética en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES) de Guayaquil. Tanto se destacó en esta materia que eso fue lo que la llevó a conocer a Noboa. Es que, en el año 2019, el actual presidente acudió a ella para bajar unos kilos de más y optimizar sus hábitos de alimentación.

Pasó poco tiempo para que la relación nutricionista-paciente se convirtiera en algo más romántico. “Él es una persona bastante persistente y me terminó conquistando, después de muchos meses lo logró”, le contó la joven a HOLA.

La familia Noboa unida en el último Mundial de Fútbol: Lavinia Valbonesi, Daniel Noboa y los pequeños Furio y Álvaro Ig @laviniabalvonesi

El amor entre el entonces empresario bananero -la Corporación Noboa se dedica, entre otras cosas, a producir y exportar bananas- y la influencer se consolidó y llegó la formalización. El 28 de agosto de 2021 se casaron y pronto llegaron sus dos hijos, Álvaro y Furio. El primer mandatario tenía otra hija, Luisa, de un vínculo anterior.

La pareja siempre se mostró unida y ella nunca dejó de acompañarlo en la intensa campaña presidencial de 2023, convocada de manera anticipada para completar el mandato inconcluso de su predecesor. Luego, también lo acompañó en sus presentaciones públicas como primer mandatario. En 2025, Noboa fue reelecto como presidente y ella siempre estuvo ahí con él.

Daniel Noboa y su esposa Lavinia Valbonesi junto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump Ig @laviniabalvonesi

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Pero no todas fueron alegrías y triunfos en la vida de la pareja. Este año, ambos sufrieron un duro golpe cuando en el mes de agosto perdieron el tercer hijo que esperaban, Stéfano. Fue a causa de una complicación en el embarazo que requirió una intervención de urgencia que tuvo el peor desenlacie. Un hecho que conmovió a Ecuador y al que ella misma se refirió con sentidas palabras: “Mi bebé no era una noticia, una postura ni un argumento. Era mi hijo”.

Entre Diana de Gales y Carla Bruni

A la hora de hablar del estilo de la primera dama, los especialistas en moda coinciden en destacar la sofisticación de sus prendas y sus preferencias por cortes clásicos con diseños que marcan su figura. Alex Márgary, su estilista, contó que las mujeres que inspiran los vestuarios de la primera dama son Diana de Gales, Kate Middleton y Carla Bruni.

Lavinia Valbonesi tiene un estilo en el vestir inspirado en Lady Di, Kate Middleton y Carla Bruni, según cuenta su estilista Ig @laviniabalvonesi

Genio y figura, Valbonesi no permite que la coyuntura afecte su estilo. Cuando fue a votar en 2023, llevó puesto un chaleco antibalas blanco para que le hiciera juego con su elegante trajecito color hueso.

Por último, además de ser influencer, la esposa de presidente es empresaria. Desde hace varios años tiene un restaurante de comida sana en Guayaquil llamado Green Deli.

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Lavinia Valbonesi con chaleco antibalas y trajecito a tono en las elecciones presidenciales de Ecuador, en noviembre de 2023 Ig @laviniabalvonesi