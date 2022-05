Le faltaron el respeto a una moza y el dueño del restaurante les dio una lección ejemplar: “No vuelva más”

El chef de un restaurante tomó una drástica decisión después de que una de sus mozas fuera maltratada por un grupo de comensales. El hombre recurrió a las redes sociales para relatar lo que había sucedido e indicó que los clientes quedaron advertidos de “no volver a pisar el establecimiento”, jamás en su vida. Su gesto loable se hizo viral en cuestión de horas en las redes sociales.

Lee Skeet, dueño y chef de Cora Restaurant, un establecimiento ubicado en Cardiff, Gales, le dio una lección de vida a un cliente adinerado luego de que Lily, su empleada de 22 años, le contara el maltrato que había recibido de su parte. Según reveló a través de Twitter e Instagram, decidió entregarle una suma importante de plata a la joven en compensación por la falta de respeto que sufrió mientras los atendía.

Parte del descargo que hizo el chef en las redes sociales Instagram

“Estimado (...) Primero quería agradecerle por elegir mi restaurante para la cena de esta noche. Usted pagó la suma más importante que jamás haya tenido en este local. Desafortunadamente, durante la noche me enteré de que el comportamiento de sus compañeros con Lily, quien atiende la parte de enfrente de nuestro local, fue inapropiado”, comenzó a narrar en una carta que estaba dirigida a una persona en particular, pero que el nombre fue tachado por precaución.

“Ella, que es una chica de 22 años, me dijo que los integrantes de su grupo la menospreciaron, le faltaron el respeto y la tocaron indeseadamente. Pasé la última hora hablando con ella y me rompió el corazón, me sentí como un miserable empleador y un pésimo padre teniendo a mi propia hija”, relató el dueño del establecimiento, quien también está a cargo de su cocina.

El chef es propietario del establecimiento que atiende Lily Instagram

En la carta, que en Twitter recibió más de 110 mil likes, el chef primero le pidió los datos bancarios al cliente para devolverle el dinero que gastaron en su local, que equivalían a las 1000 libras esterlinas. Pero aclaró que le pensaba devolver 100 libras esterlinas menos, que eran lo que le debieron dejar como propina a Lily, ya que no lo hicieron. Sin embargo, después contó que tomó una drástica decisión y no le devolvió el dinero a su cliente, sino que le dio otra finalidad a la plata.

Lee se descargó en las redes sociales, donde relató lo sucedido Instagram

“Le voy a agradecer si no regresa nunca más a mi restaurante. Lily significa mucho más que el dinero para mí. También creo que deberías evaluar a las personas con las que te rodeas”, sintetizó en el descargo. Por otra parte, Lee sostuvo que su intención no es “cancelar” a nadie ni perseguir a un pez gordo a través de su emprendimiento. “Creo que lo que deberíamos hacer es empezar a valorar a nuestros amigos, más de lo que valoramos el dinero o el estatus económico”, indicó. Además, habló de la importancia de ser “un buen cocinero” o tener un buen restaurante sin que se valore a las personas: “no significa nada para mí sin mis amigos”, indicó.

Más tarde, en Twitter también habría aparecido el cliente en cuestión, quien aclaró que el “manoseo” al que se refirió Lee había sido de parte de una de las seis personas que lo acompañó, quien “agarró agresivamente por el brazo a la chica”. El chef también aclaró que en el grupo había hombres y mujeres por igual.

El chef contó en Twitter que le había entregado el dinero a su empleada, en lugar de devolvérselo a su cliente Twitter

En las últimas horas, también contó que el dinero que pagaron los comensales había tenido otro destino al que originalmente había pensado darle. “Pensándolo bien, creo que anoche reaccioné demasiado rápido y emocionalmente. Lo lamento, estaba un poco enojado y me puse protector. No voy a devolver el dinero del cliente. En lugar de eso, lo conservé y se lo transferí a Lily”, indicó junto a la captura del comprobante de transferencia.