Los recuerdos que pueden explicar una vocación. Para Leo García, uno de ellos tiene que ver con el tocadiscos que había en su casa: el vinilo girando, el sonido de la púa y la fascinación por ese ritual de escuchar música. De chico quería tocar el piano, pero no había uno en su casa. Había una guitarra criolla de su hermano y con eso empezó a encontrar su propio camino.

La música apareció temprano y nunca dejó de acompañarlo. La primera canción que aprendió a tocar fue Estudio Rubira, el tema que cantaba Julio Iglesias. También recuerda su fascinación por la música de Giorgio Moroder, a partir de la banda sonora de Expreso de medianoche. Esas primeras escuchas fueron construyendo un universo que, con el tiempo, se convertiría en mucho más que una vocación: una forma de vivir.

Pero sostener una pasión durante tantos años también implica atravesar momentos de dudas y volver a encontrar las razones para seguir. En esos períodos, García reconoce que la música siempre funcionó como un refugio. Con el tiempo, también aprendió a buscar otras formas de conectar consigo mismo: la lectura, la terapia, la meditación y el estudio de distintas tradiciones espirituales, como la Kábala y los textos de la Torá y el Zohar.

En su vida cotidiana, esa búsqueda convive con una curiosidad musical que no responde a un único género ni a una época. Puede pasar de artistas contemporáneos a Tanguito, Spinetta o Duran Duran. Disfruta tanto de la inmediatez de las plataformas digitales y las playlists como del ritual de escuchar discos de vinilo. También está recuperando otra pasión: el cine. Volver a ver películas de su infancia le permite descubrir nuevas capas en historias e imágenes que habían quedado guardadas en su memoria.

Esa curiosidad también se traslada a su trabajo. Actualmente toma clases de interpretación con Amelita Baltar, una experiencia que le abrió nuevas perspectivas sobre la manera de abordar una canción. La propuesta surgió cuando tenía que interpretar un tango en un festival y quería entender mejor cómo transmitir su sentido. En las clases, Baltar trabaja sobre cada letra, desmenuza sus significados y busca ubicar al intérprete en el universo de la canción.

Leo García conversó con Sebastián De Caro en una charla presentada por Mastercard.

Cuando piensa en qué necesita alguien para convertir su pasión en una profesión, su respuesta es clara: entusiasmo. «El entusiasmo es la chispa que enciende todo lo otro», dice. Pero también advierte que no alcanza con sentirlo: hay que trabajar para sostenerlo. Estar atento, tener voluntad, asumir los errores y corregirlos son parte de una práctica cotidiana que exige compromiso.

Esa disposición también implica cambiar la actitud frente a los desafíos y animarse a ocupar nuevos espacios. García recuerda, por ejemplo, su decisión de asistir a una entrega de los Martín Fierro de la música, aun sin estar nominado. Lo que en otro momento quizá hubiera descartado, esta vez lo vivió como una oportunidad para participar, conocer y disfrutar de una experiencia distinta. Una manera de entender que seguir en movimiento también forma parte de una carrera artística.

En paralelo, hay una imagen de músico que todavía lo entusiasma: la del trovador que se presenta solo con su guitarra y tiene algo para contar. Entre sus referencias aparece Facundo Cabral, por esa capacidad de combinar mensajes espirituales con historias cotidianas, humor y emoción. Para García, quien sube a un escenario tiene una misión: generar una experiencia y transmitir algo a quienes lo escuchan.

Al final, cuando intenta definir qué significa la pasión, la describe como una fuerza que desborda, que puede sacar a una persona de su eje y llevarla a hacer cosas extraordinarias. Pero también encuentra un matiz: necesita moderación y, sobre todo, estar acompañada por el entusiasmo.

Quizás por eso, después de tantos años de música, Leo García sigue buscando, aprendiendo y experimentando.

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