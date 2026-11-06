León XIV en la cárcel de Devoto y el rosario que reunirá a los presos del país: “Tenemos un Zoom para mil personas”

Desde la Unidad 48 de San Martín, Eduardo “Coco” Oderigo y un grupo de internos lanzan una iniciativa que conectará a otros penales del país

Todos los viernes, en la Unidad 48 de San Martín, se reza el rosario al mismo tiempo en seis pabellones. Eduardo “Coco” Oderigo cuenta que unas 80 personas (entre ellas familiares y voluntarios) llegan a las instalaciones y se reparten para acompañar a los internos. Son los que vienen “de la calle”, como les dicen ahí.

El miércoles 11 de noviembre, a las ocho de la mañana, la oración tendrá otro formato. Mientras León XIV visite la cárcel de Devoto, un grupo de internos y voluntarios se reunirá en el auditorio del penal de San Martín y se conectará por Zoom con otras cárceles del país.

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Oderigo es abogado y fue jugador y entrenador de rugby en el San Isidro Club. En 2009 empezó a enseñarles a jugar a los internos de la Unidad 48. De aquellos entrenamientos surgió el equipo Los Espartanos, que años después dio origen a la fundación que ahora organiza el encuentro.

-¿Cómo surgió la idea de reunir a otras cárceles por Zoom?

-Se me ocurrió porque había mucha voz interna: “Che, ¿por qué no viene acá?" “¿Por qué va a una cárcel que tiene pocos internos?”. Muchas criticas a los organizadores, no al Papa. Pero dijimos: “A ver, el mensaje de León es extremadamente importante, vaya adonde vaya”. Lo que tenemos es que darle fuerza al mensaje de él y el meterse en las cárceles.

-¿Cómo reaccionaron los internos cuando supieron que el Papa iba a visitar Devoto?

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-La verdad es que se sintieron respaldados. Que alguien se interese por ellos de esta manera. Nos vamos a juntar a todos y tenemos un auditorio muy grande y ahí vamos a rezar juntos.

Una convocatoria para que todos acompañen

La convocatoria surgió de Espartanos, por fuera de la organización de la visita papal. Oderigo quería que quienes están presos en otros penales también pudieran acompañar ese momento.

-¿Cómo van a seguir en San Martín la visita del Papa?

-En la tele va a estar el Papa yendo a Devoto, entrando, caminando y, seguramente, lo filme algún medio. Pero va a haber otra tele donde van a estar todos los Zooms que se van sumando. De San Luis, La Pampa, Mendoza, Salta... Y más allá de que se sumen las cárceles también se pueden sumar personas particulares porque tenemos un Zoom para mil personas.

El Papa visitará la cárcel de devoto el miércoles 11 de noviembre Gregorio Borgia - AP

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-¿Cuántas cárceles esperan que se sumen?

-Esto lo lanzamos hoy. No tenemos un número todavía. La idea es que se sumen todas por Zoom.

Al momento de la entrevista, Oderigo calculaba que podrían sumarse más de veinte cárceles. La fundación, señaló, trabaja en 49 unidades de 21 provincias. A fines de 2024, el censo penitenciario nacional (SNEEP) registró 342 establecimientos en el país. De ese total, 31 eran federales, 73 pertenecían al Servicio Penitenciario Bonaerense y 238 correspondían al resto de las provincias. El recuento deja afuera las comisarías y otras dependencias de las fuerzas de seguridad.

León XIV visitará la cárcel de Devoto en pleno proceso de cierre. El traslado a Marcos Paz comenzó en octubre y, en menos de una semana, unos 1400 detenidos ya habían dejado el penal porteño. Está previsto que los últimos internos sean trasladados después de la visita

-Cuando se juntan a rezar, ¿qué suelen pedir o agradecer los internos?

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-Por lo general, cada vez que rezan el rosario agradecen por un día más de vida. Porque la cárcel no es fácil.

Oderigo compara ese agradecimiento con la facilidad con que, fuera de la cárcel, uno hace planes para el futuro. Adentro, dice, “es día tras día”.

Eduardo “Coco” Oderigo, abogado y exjugador del SIC, empezó a enseñar rugby en la Unidad 48 de San Martín en 2009 GEMELOS - Disney+

-¿Qué otras intenciones aparecen?

-Por sus familias y por las víctimas que han dañado... Ellos juegan al rugby, todo muy lindo, pero después, cuando rezan, empiezan a aflojarse. Empiezan a tomar conciencia y aparece el arrepentimiento.

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-¿Qué les gustaría que supiera León XIV?

-Que se sienta acompañado al momento de entrar a Devoto. Y si no le llega el mensaje ahí, por ahí le llega después o por ahí no le llega, pero por lo menos hacer toda la fuerza posible para que él se entere.

Con esa idea, Oderigo le mandó el video de la convocatoria a un sacerdote peruano que había participado del rosario en San Martín. Según cuenta, el cura le dijo que había convivido siete años con León y que volvería a verlo en Perú. Oderigo espera que, por esa vía, el Papa se entere de la iniciativa.

Oderigo iba todos los martes a la Unidad 48. Con el tiempo, los internos empezaron a entusiasmarse con el rugby y a confiar en él Ignacio Coló

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“¿Qué viene a hacer este pibe acá?"

-¿Cómo nació Espartanos?

-Nació hace 17 años, en marzo de 2009. Fui de manera circunstancial a una cárcel porque un amigo quería conocerla y tanto me insistió que lo acompañé. Lo que vi me llamó la atención y se me ocurrió entonces: hay que hacer algo más. Ese algo más fue llevarles un deporte que a mí me hizo muy bien, que es el rugby. Inculcar valores a través de un deporte.

-¿Cómo tomaron los internos que llegaras a enseñarles rugby?

-Acá creían que, bueno, “este cheto”. Era como que no entendían: “¿Qué viene a hacer este pibe acá?”. Pero empecé a ir todos los martes, y fueron agarrando confianza.

Oderigo iba todos los martes a la Unidad 48. Con el tiempo, los internos empezaron a entusiasmarse con el rugby y a confiar en él Instagram

-¿Cuándo te diste cuenta de que el rugby podía servir para algo más?

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-En realidad, de a poquito fue prendiendo. Les empezó a gustar, se empezaron a apasionar, y ahí dijimos: “Puede ser una herramienta muy importante para bajar la reincidencia”.

Oderigo cuenta que en la Argentina la reincidencia está alrededor del 65%, pero los que pasan por Espartanos menos del 5% reincide. “Entonces empecé a viajar al interior, a las distintas provincias, contagiando esto y hoy alrededor de 2500 personas detenidas juegan al rugby en las cárceles”.

En octubre de 2015, Francisco recibió en el Vaticano a integrantes de Espartanos que ya habían recuperado la libertad. Oderigo recuerda que el Papa los citó en Santa Marta, un jueves a las cinco de la tarde. “Estuvimos una hora y pico con él”, cuenta.

-¿Qué mensaje leés en la decisión de León de entrar a una cárcel?

-Nos guste o no nos guste, tenemos que meternos ahí adentro para hacer algo distinto. Es un mensaje muy fuerte para la sociedad que lamentablemente está minimizado con una visita a una cárcel que está cerrando, pero hay que prestar atención a lo que eligió: discapacidad y cárcel.

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El miércoles, cuando termine el Zoom, se apagarán las pantallas. El viernes, como cada semana, los voluntarios volverán a San Martín y se repartirán entre los seis pabellones para rezar con los internos. Desde aquellos primeros entrenamientos de rugby, a Oderigo lo mueve la misma pregunta. ¿Qué se puede hacer mientras alguien está preso para que, el día que salga, tenga una oportunidad afuera? Por ahora, la respuesta de los Espartanos es no abandonar.

Una delegación de Espartanos visita al Papa, en octubre de 2015