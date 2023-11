Campeonato Mundial femenino. Vera Menchik (1916 - 1944, left) y Sonia Graf (1908 - 1965) copmitiendo en el British Chess Federation Major Open, en Great Yarmouth, Norfolk, el11 de julio de 1935. Menchik finished the tournament in third place with Graf in seventh. (Photo by Harry Todd/Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images)

Harry Todd - Hulton Archive