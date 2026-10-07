Lionel Messi: qué representa la estatuilla que recibió ayer de manos del capitán de Benín

El astro argentino fue obsequiado pro el capitán del equipo rival con una figura femenina que tiene mucho valor en la historia del país africano

En la previa del partido de la Selección Nacional ante Benín, en el momento en que se produjo el tradicional intercambio de bandarines, el capitán africano Sessi D’Almeida le entregó a Lionel Messi un presente muy particular: una figura femenina dorada, quizá de bronce. Como se escuchó en la transmisión de la televisión, D’Almeida balbuceó algunas palabras en español. “Es una estatua de una amazona”, se escuchó decir. Y enseguida agregó que era una figura “de mucho poder”. También le entregó una carta. Messi agradeció el gesto con una sonrisa y, junto con el banderín de la AFA, le regaló una rosa roja.

En efecto, la estatuilla que recibió el capitán argentino representa a una mujer de un ejército de elite femenino cuyas integrantes fueron conocidas como “las Amazonas de Dahomey”.

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Dahomey era un reino que ocupaba el territorio que hoy corresponde a Benín, en el sector occidental de África, el norte del Golfo de Guinea, entre los actuales Togo y Nigeria. Y estas guerreras, conocidas por su valor, su ferocidad y su falta de compasión al enemigo, lucharon por la soberanía de su patria desde el slglo XVIII hasta los tiempos de la colonización europea de África.

Lionel Messi recibe un presente del capitán de Benín

Amazona en miniatura

El presente que recibió el ídolo rosarino es una versión en miniatura de una estatua de 30 metros de alto que se exhibe en Cotonú, la ciudad más importante de Benín. El enorme monumento es una expresión del fuerte respeto que tienen los benineses por estas mujeres que forman parte de su pasado.

El ejército femenino de las Amazonas fue creado por el rey Aho Houegbadja de Dahomey, en un momento de esplendor de su reino, que se enriquecía con el comercio de esclavos que eran vendidos a los países europeos.

En Cotonou, Benin, una amazona de bronce de 30 metros de altura es símbolo de identidad nacional y parte clave de su rica historia

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En rigor, el apodo de Amazonas fue impuesto por los exploradores de Europa. El nombre nativo de estas jóvenes podía ser el de Mino, que significa «nuestras madres», Ahosi o Agojie, que quería decir en fon, el idioma local, «esposas del rey».

Eran mujeres muy bien instruidas militarmente. Eran capaces de realizar actos salvajes como cazar elefantes y no tenían la menor piedad a la hora de decapitar a sus enemigos y beber su sangre.

La denominación «esposas del rey» no era un simple nombre. Cada una de ellas debía mantenerse célibe por si algún día el monarca requería de su presencia. Su entrega al soberano debía ser completa. Llegaban al ejército de niñas. La condición es que debían ser fuertes y atléticas para ser seleccionadas. Algunas de ellas eran también esclavas traídas de otros pueblos.

Las agojies o amazonas de Dahomey manejaban a la perfección varias clases de armas wikicommons

Los entrenamientos eran duros en extremo. Tenían que volverse más rápidas, más fuertes y mentalizarse para ser invencibles. Aprendían también a no tener compasión por el rival derrotado y a soportar los castigos más atroces en el caso de terminar en manos del enemigo.

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Las temidas segadoras

En sus tiempos de mayor expansión, esta división femenina del ejército de Dahomey llegó a tener entre 4000 y 6000 combatientes. Según National Geographic, ellas eran, junto a los eunucos del palacio, los cuerpos armados encargados de mantener la seguridad del rey. Los únicos, además, que tenían permiso para ingresar a la residencia real después del atardecer. Además, ellas podían contar con sus propias esclavas a su servicio y tenían una dotación ilimitada de tabaco y alcohol como parte de sus privilegios.

Las agojie tenían uniformes rayados en blanco y azul o también de color óxido. Estaban divididas en diversos rangos según sus funciones. Podían ser: cazadoras, en general, de elefantes; fusileras, que era el escuadrón más numeroso; arqueras, que lanzaban flechas envenenadas; artilleras, que atacaban con armas de fuego de la época como mosquetes de chispa, carabinas o trabucos; y segadoras, el grupo más temido.

Las Amazonas de Dahomey eran las guerreras más temidas de la zona (Fuente: The Guardian)

Utilizaban también garrotes, cuchillos y lanzas, pero existía un arma que ellas manejaban con una habilidad única y cuya fama generaba horror en los enemigos. Se trataba de un arma blanca de un metro de longitud que se parecía a un machete. Empuñada con ambas manos, esta especie de espada podía llegar a partir en dos a una persona con un solo movimiento.

Según BBC, las segadoras solían utilizar estas armas para decapitar a los enemigos. Luego, recolectaban sus cabezas y las llevaban como trofeo de sus luchas.

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Por la presencia de la agojies, el explorador británico Richard Burton definió al reino de Dahomey como “la Esparta negra”.

La llegada de los franceses y el fin de las Amazonas

La primera batalla en la que participaron las Agojie se produjo en 1727, en Savi, en el sur del territorio. Luego combatieron en distintos conflictos con pueblos vecinos y más allá del éxito o del fracaso de las contiendas, ellas siempre mostraron un valor extraordinario y ningún temor de dejar la vida en el campo de batalla.

Las Amazonas participaron también de la guerra contra los franceses, que querían apropiarse de su reino. Cuando alguna mujer local sufría un abuso por parte de los soldados de Francia, ahí aparecían las agojie para realizar la reparación del vejamen de su compatriota. Consistía en matar a todos los galos que ellas consideraban culpables de la afrenta.

Las Amazonas de Dahomey (Fuente: blackhistorymonth)

El poderío francés, en especial armamentístico, finalmente terminó de derrotar al reino de Dahomey. Y las guerreras del lugar sintieron en carne propia la superioridad del ejército invasor. En uno de sus últimos combates, en 1892, fueron a la lucha 434 agojies y regresaron tan solo 17.

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Con el final de Dahomey, en noviembre de 1892, los escuadrones de guerreras se disolvieron. Algunas de ellas, que habían tenido un pasado cargado coraje, gloria y orgullo, finalizaron tristemente exhibidas como un objeto exótico en distintas ferias de variedades alrededor del mundo.

Escena del film Black Panther, de 2018, cuyas guerreras se inspiran en las Amazonas de Dahomey IMDB

Además del lugar que se ganaron entre sus descendientes de Benín, las Amazonas de Dahomey han sabido volver con dignidad al mundo de la cultura popular. Inspiraron los personajes de las Dora Milaje, guardaespaldas femeninas de élite, que forman parte de la saga de la historieta Black Panther (Pantera negra) de Marvel y también en la película del año 2018 que lleva el mismo nombre.

En 2022 aparece otra película que abreva en las guerreras agojies. Se trata de The Woman King (La mujer rey), protagonizada por Viola Davis, que tiene un argumento que gira en torno a una monarca y combatiente de Dahomey.

La historia de la estatuilla que el capitán de Benín le entregó a Lionel Messi (Fuente: Captura de pantalla)

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