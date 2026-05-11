LA NACION CONTENT LAB
PARA MSC CRUCEROS
11 de mayo de 2026
LA NACION CONTENT LAB PARA MSC CRUCEROS
11 de mayo de 2026
Llega el MSC Seaview:
una
experiencia completamente nueva,
por primera
vez con embarque en Argentina
Una nueva generación de cruceros zarpa desde Buenos Aires y propone
una forma distinta de vivir el verano, combinando innovación,
entretenimiento y beneficios especiales durante el Mes del Crucero MSC.
13
salidas
7
noches
Entre el 10 de diciembre y el 4 de marzo
El mar como
gran protagonista
No todos los viajes son iguales. Algunos se disfrutan, y otros marcan un antes y un
después. Para la temporada 2026/2027, MSC Cruceros presenta una propuesta que
redefine la experiencia de viajar por mar: la llegada por primera vez del MSC
Seaview con embarque en Buenos Aires, junto al esperado regreso del MSC Splendida.
Desde el momento en que se sube a bordo, la experiencia cambia. El ritmo, el paisaje y la relación con el entorno se transforman: el mar deja de ser un telón de fondo para convertirse en protagonista. En el MSC Seaview, esa conexión se vuelve tangible a través de sus amplios espacios al aire libre y detalles como las pasarelas con suelo de cristal que invitan a caminar literalmente sobre el agua.
Destinos de
playa y ciudad
El barco, que realizará 13 salidas de 7 noches entre el 10 de diciembre y el 4 de marzo, propone itinerarios que incluyen escalas en destinos como Santos, Balneario Camboriú y Punta del Este —con una salida especial el 14 de enero que suma Montevideo—, combinando playas, ciudades y experiencias tanto dentro como fuera del barco. Al cierre de la temporada, además, emprenderá un Grand Voyage hacia Europa, consolidando una propuesta que trasciende lo regional.
Entretenimiento constante a bordo
El MSC Seaview cuenta con un imponente atrio de cuatro cubiertas con paredes de cristal, donde la música en vivo y los eventos marcan el pulso de cada jornada. Cuenta con un techo led que cambia según la ocasión y se destaca por sus amplios espacios al aire libre. A esto se suman un parque acuático interactivo de varios niveles con sendero de aventuras, 9 restaurantes internacionales, múltiples bares, cuatro piscinas, 13 jacuzzis, teatro al estilo broadway, bowling de tamaño real, discoteca de última generación y espacios especialmente diseñados para familias, desarrollados junto a marcas como LEGO® y Chicco®. El MSC Aurea Spa completa la experiencia con un entorno pensado para el relax, con tratamientos, zona termal y salón de belleza.
Brasil, el destino
más deseado
En paralelo, el MSC Splendida vuelve a posicionarse como uno de los favoritos del público argentino, con 14 salidas de 8 y 9 noches entre el 3 de diciembre de 2026 y el 31 de marzo de 2027. Sus itinerarios recorren algunos de los destinos más emblemáticos de Brasil y Uruguay, como Río de Janeiro, Búzios, Ilhabela, Ilha Grande y Balneario Camboriú, incluyendo la posibilidad de celebrar el fin de año a bordo frente a los fuegos artificiales de Copacabana.
Una experiencia
aún más exclusiva
Para viajeros exigentes, quienes embarquen en el MSC Splendida pueden optar por el
distinguido MSC Yacht Club: un verdadero “barco dentro del barco”. Con tan solo 71
suites, este espacio garantiza intimidad y un nivel superior de confort, con
amenities diferenciales pensados para elevar cada momento a bordo.
El servicio incluye espacios privados, piscina exclusiva, restaurante y lounge propios, además de atención personalizada con mayordomo y conserjería dedicada. A esto se suman bebidas premium, wifi incluido y un diferencial clave: prioridad absoluta en todo, desde el embarque y desembarque hasta la bajada en puertos, compras y acceso a espectáculos. Dedicado para quienes buscan sentirte únicos y vivir una experiencia verdaderamente exclusiva.
La clave de una
estadía memorable
Diseñado para responder a los gustos del viajero local, el MSC Splendida combina confort y sofisticación con una amplia oferta de entretenimiento: siete restaurantes internacionales, múltiples bares, cuatro piscinas, 12 jacuzzis, spa balinés, gimnasio de última generación, teatro al estilo broadway, cine 4D y simulador de Fórmula 1®, además de espacios dedicados a niños y adolescentes.
Grand Voyage: una travesía única
Ambos barcos también ofrecerán la posibilidad de realizar un Grand Voyage de 22 noches desde Buenos Aires hacia Europa: el MSC Seaview partirá el 4 de marzo de 2027 y el MSC Splendida el 31 de marzo, conectando continentes en un recorrido que convierte al viaje en una experiencia en sí misma.
La gran oportunidad:
el Mes del Crucero MSC
El Mes del Crucero MSC se llevará a cabo hasta el 31 de mayo. Parte de la campaña
"Tus mejores vacaciones", esta propuesta es una oportunidad clave para planificar la
próxima temporada. Durante ese período, quienes reserven podrán acceder al beneficio
de all inclusive de bebidas tanto para salidas en Sudamérica como para los
itinerarios Grand Voyages, sumando valor a una propuesta que ya de por sí redefine
el concepto de vacaciones.
Así, la temporada 2026/2027 no se plantea solo como una serie de itinerarios, sino como una invitación a descubrir una nueva manera de viajar. Una en la que cada día a bordo ofrece algo distinto y en la que, más que llegar a destino, lo importante es todo lo que sucede en el camino.
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