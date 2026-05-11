Ambos barcos también ofrecerán la posibilidad de realizar un Grand Voyage de 22 noches desde Buenos Aires hacia Europa: el MSC Seaview partirá el 4 de marzo de 2027 y el MSC Splendida el 31 de marzo, conectando continentes en un recorrido que convierte al viaje en una experiencia en sí misma.

La gran oportunidad:

el Mes del Crucero MSC

El Mes del Crucero MSC se llevará a cabo hasta el 31 de mayo. Parte de la campaña "Tus mejores vacaciones", esta propuesta es una oportunidad clave para planificar la próxima temporada. Durante ese período, quienes reserven podrán acceder al beneficio de all inclusive de bebidas tanto para salidas en Sudamérica como para los itinerarios Grand Voyages, sumando valor a una propuesta que ya de por sí redefine el concepto de vacaciones.

Así, la temporada 2026/2027 no se plantea solo como una serie de itinerarios, sino como una invitación a descubrir una nueva manera de viajar. Una en la que cada día a bordo ofrece algo distinto y en la que, más que llegar a destino, lo importante es todo lo que sucede en el camino.