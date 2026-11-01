Lo encontraron encadenado a un poste y cuando quisieron ayudarlo se chocaron con su triste realidad: “No podía caminar”

Esperaba que algunos de los perros terminaran de ingresar al refugio por la puerta principal, cuando notó una situación preocupante al otro lado de la calle.

A lo lejos, un perro de pelaje blanco y manchas marrones -que parecía un pitbull- permanecía sentado junto a un poste. Sin embargo, por más que Tommy lo llamara insistentemente, el animal no se movía.

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En cuestión de segundos Tommy, que forma parte del personal de la Michigan Animal Rescue League (MARL), supo que el perro necesitaba ayuda.

Tomó rápidamente su radio y alertó a sus compañeras, Pearle y Natalie, quienes llegaron corriendo. “¡Actuaron con tanta rapidez que él tuvo que correr para alcanzarlas!“, comentó Audrey Blaylock, de la MARL, a un medio local.

Como no sabían cómo reaccionaría el perro, el equipo se acercó con mucha precaución. Al estar más cerca, quedaron devastados al ver que el animal estaba peligrosamente delgado y que solo le habían dejado una escasa porción de balanceado.

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“Había una bolsa de basura rota con algo de comida junto a él, pero sin ninguna nota ni explicación. El perro estaba extremadamente demacrado, con picaduras de pulgas, costras y pérdida de pelo; era evidente que ya estaba sufriendo mucho antes de llegar a la MARL”.

El equipo no tenía forma de saber cuánto tiempo llevaba el animal en ese estado. Lo llamaron Henry. Y no estaban dispuestos a permitir que siguiera sufriendo a la intemperie ni un minuto más. Así que desataron la cadena, le colocaron una correa y trataron de llevarlo caminando de regreso al refugio. Henry se encontraba en un estado físico lamentable, pero pronto demostró que su espíritu no había sido quebrantado.

“En cuanto le quitaron la cadena, su cola empezó a moverse como las aspas de un helicóptero”, comentó Blaylock. “No paraba de moverla; parecía aliviado de vernos ayudarlo”.

Lamentablemente, Henry estaba demasiado débil para cruzar la calle por su cuenta y lograr llegar al refugio. Por eso, Pearle lo tomó en brazos y lo llevó a salvo hasta la puerta. Una vez dentro, un equipo médico examinó a Henry minuciosamente y estableció un plan de tratamiento para ayudarlo a recuperarse.

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“La desnutrición extrema deteriora la movilidad de un animal de forma progresiva: afecta de manera directa su masa muscular, su estructura ósea, su sistema nervioso y su metabolismo basal. Cuando el organismo agota por completo sus reservas de glucógeno y tejido graso, comienza a catabolizar sus propias proteínas estructurales para mantener las funciones vitales. Este proceso deriva en una atrofia muscular severa o sarcopenia extrema, donde la degradación de las fibras musculares esqueléticas causa una pérdida drástica de fuerza y dificulta tareas básicas como mantenerse en pie, caminar o incluso sostener la cabeza”, explica Patricia Paredes, Médica Veterinaria del equipo de Natural Life (M.P 7387).

El personal se sintió aliviado al comprobar que, a pesar de su extrema delgadez, Henry estaba bien. Al no presentar lesiones que tratar ni enfermedades que atender, el equipo pudo centrarse en ayudar a Henry a ganar peso. Gracias a una alimentación regular y a constantes muestras de cariño, Henry comenzó a mejorar rápidamente.

“Henry ha ido ganando fuerza y ​​confianza, pero aún le queda un largo camino por recorrer", señaló Blaylock. “Ahora mismo, nuestro objetivo es darle el tiempo que necesita para sanar, además de ofrecerle muchas oportunidades para descubrir todo lo bueno que conlleva ser un perro querido y sentirse a salvo”.

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Ya pasaron varios días desde el rescate de Henry y, aunque todavía le queda un largo proceso de recuperación, este adorable perrito mejora cada día. Gracias a la atención constante que recibe en MARL, es solo cuestión de tiempo para que vuelva a ser el de siempre.

Mientras Henry trabaja para recuperar sus fuerzas, sus amigos de la MARL se dedican a brindarle todo su amor y muchos mimos para acompañarlo en este proceso. Esperan encontrarle una familia definitiva una vez que se haya recuperado por completo, y están deseando verlo prosperar pronto en un hogar lleno de cariño.

“El próximo capítulo en la vida de Henry será uno en el que nunca le falten los cuidados que merece”, señaló Blaylock.

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