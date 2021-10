Los 70 de Charly García. Invitados VIP, fuego y guerra de tortas: las imágenes inéditas de sus cumpleaños

“Tengo un gran recuerdo del día que Charly cumplió 54 años: hizo un show increíble en el Gran Rex. Me impresionó porque presentó a Palito Ortega de manera muy especial: ‘Les presento a mi nuevo amigo’, dijo. Comenzó a acariciar lo teclados y Palito se puso a cantar Corazón de hormigón, el tema que García compuso cuando tenía tan solo nueve años”, rememora Maximiliano Vernazza, uno de los fotógrafos que más retrató al rockstar en los últimos 25 años y que además supo ganarse su confianza. Y completa su concepto: “Para mí esa noche fue muy particular porque a partir de esa nueva amistad con Palito empezó la recuperación de Charly: Palito le abrió las puertas de su casa y de su familia, hizo mucho para que estuviera bien y juntos lo lograron”.

Charly García en camarines del Gran Rex, con la mano pintada, preparando su tora de cumpleaños (con el logo Say No More, su sello personal) Gentileza: Maximiliano Vernazza

En la composición de Corazón de hormigón Charly aludía a cierta severidad o aspereza de su madre. Ese 23 de octubre de 2005, hace dieciséis años, incorporaba a su círculo íntimo a alguien que le brindaría todo: “Charly lo abrazó y le agradeció con mucho cariño en el camarín, donde él mismo cortaba la torta simulando estocadas con el cuchillo. Todo más que divertido, a sus amigas invitadas les pedía que subieran a unos muebles tipo placares y las colocaba como si fueran sus muñecas. Esa noche también estaba Luciana Salazar, sobrina de Ortega, a quien Charly sumó a los teclados sobre el escenario, se hicieron muy amigos”.

Charly García junto a Luciana Salazar el día que cumplió 54 años Gentileza: Maximiliano Vernazza

Maximiliano recuerda también que tiempo después Luciana hizo una nota increíble en la intimidad del emblemático departamento del ídolo de Coronel Díaz y Santa Fe, donde hoy reside, como invitada especial para una participación en el programa Argentinos por su nombre que conducía Andy Kusnetzoff con sus recorridas nocturnas.

Festejo con el descubridor de los Stones

En 2006 García volvió a celebrar en el Gran Rex y allí también estaba Vernazza con su cámara: “Fue otro momento imborrable con Deborah de Corral y Andrew Oldham, productor de su disco Kill Gil, descubridor de los Rolling Stones, y que trabajó también con Juanse y Los Ratones Paranoicos, un groso. No me olvido que cuando fue a grabar a Nueva York también lo acompañé. Andrew después de una larga jornada de trabajo le decía a Charly: ‘Andá a dormir y descansar, te veo mañana temprano’. García me miraba con complicidad y me decía: ‘Mirá si estando en esta ciudad, haciendo semejante disco, me voy a ir a dormir’. Al otro día lo esperaban a las diez y llegó como a las cuatro de la tarde, jajaja”.

Charly García 2006, Garíca festejó su cumpleaños con Andrew Oldham, descubridor de los Rolling Stones y productor de su disco Kill Gil Gentileza: Maximiliano Vernazza

Con Déborah de Corral, en el escenario del Gran Rex, festejando sus 55 años. Gentileza: Maximiliano Vernazza

La puerta del departamento de Charly García, en Coronel Díaz y Santa Fe, el 23 de octubre de 2006. Como todos los años, sus fans esperan para saludarlo Gentileza Maximiliano Vernazza

El amor de Gustavo Cerati, Nacha y Juanse

El teatro Roxy de Colegiales fue el sitio elegido por el PR Gaby Alvarez para el festejo en 2007, con invitados de lo más variados: Charly compartió escenario nada menos que con el inolvidable Gustavo Cerati, Nacha Guevara, Juanse, Alan Faena... ¿El resultado? Otra actuación memorable de Charly, con sus invitados tomando champagne sobre el escenario y el público que colmó la sala rugiendo por recibir tanto talento. Quien esto escribe acompañó como periodista a Maxi esa noche emblemática: “Lo sorprendieron con una torta gigante que tenía una chica adentro. Recuerdo que en secreto le dijo a Cerati que tenían que hacer un show juntos. En camarines sopló las velas y, en medio del brindis íntimo, Charly aprovechó la ocasión para irse. Yo siempre estaba atento a todos sus movimientos y lo seguí, como de costumbre. El pasillo era largo, como si fuera un túnel de una cancha de fútbol, caminaba despacio, me miró y lanzó la frase que me quedó grabada: ‘Al final, siempre me voy solo’”, detalla Vernazza.

Con Gustavo Cerati, sobre el escenario del Teatro Roxy, el día que cumplió 56 años. Gentileza: Maximiliano Vernazza

Una chica salió de una torta. Detrás de García, sobre el escenario, se ubicaron sus invitados especiales: Gustavo Cerati, Nacha Guevara y Alan Faena. Gentileza: Maximiliano Vernazza

Después del show, García sopló velitas en camarines... y casi desata un incendio. Gentileza: Maximiliano Vernazza

El concierto subacuático con su amigo Spinetta

“Este es el primer concierto subacuático del mundo”, bromeó ante más de 40 mil personas que soportaban una lluvia torrencial y lo ovacionaban en 2009 cuando celebró sus 58 en Vélez con un súper concierto. Venía de muchos meses de ausencia afrontando problemas de salud y recuperaciones donde su amigo Palito Ortega continuaba siendo fundamental. Lo acompañaron el Negro García López en guitarra, el Zorrito Fabián Quintiero en los teclados, los chilenos Kiushe Hayashida en guitarras, Carlos González en bajo, Tonio Silva en batería e Hilda Lizarazu en voces.

En 2009 festejó su cumpleaños con un concierto en el estadio de Vélez Sarsfield que marcó su regreso tras meses de aislamiento por su proceso de recuperación. Se desató un diluvio, por lo que el show fue recordado como "el concierto subacuático". Sobre el escenario, Charly recibió al Flaco Spinetta y cantaron juntos Rezo por vos. Gentileza: Maximiliano Vernazza

Después del show en Vélez, los festejos siguieron en un bar de Palermo. Pedro Aznar le acercó la torta de cumpleaños. Gentileza: Maximiliano Vernazza

Después de soplar velitas, arengado por el Negro García López, Charly García empezó una guerra de tortazos, al mejor estilo Tres Chiflados. Gentileza: Maximiliano Vernazza

Pero el invitado especial era nada menos que Luis Alberto Spinetta que interpretó junto a García Rezo por vos. Así lo vivió Maximiliano desde el detrás de escena: “Cuando Spinetta llegó Charly juntaba sus manos simulando un rezo como anunciando que llegaba Dios. Siempre era muy generoso y excelente anfitrión con la gente que quería, los sentía como de su familia. Tuvieron una larga charla en camarines, hablaron de tocar juntos, y luego dijo: ‘Hoy vino Dios, ¿lo viste, no?’. El festejo continuó en un bar de Palermo con íntimos, estaba el Negro García López, Mecha, su novia, siempre a su lado acompañándolo como en todos sus cumples, Pedro Aznar que acercó la torta. Y previo a hacer un minishow más que especial para sus invitados, hubo guerra de tortazos onda Tres Chiflados que empezó Charly, por supuesto”.

Charly junto a Palito y Rosario Ortega. Gentileza: Maximiliano Vernazza

Feliz con su hermano Daniel

El de 2013 fue otra celebración súper íntima en La Panadería, el restó de Pablo Massey según Vernazza y su lente atenta: “Fue una noche diferente, tuvo la presencia singular de su hermano Daniel. Lo ví muy feliz charlando y riéndose con él, bien rodeado de los que considera su familia: Palito, Rosario, Mecha, el Zorrito, El Negro, que ya no está, lamentablemente... Lo que rescato siempre es la alegría en cada festejo, su música que emociona apenas la escuchás, me siento un privilegiado de haber podido compartir con él tantas emociones”, resume Maximiliano, que se ganó la confianza del ídolo y por eso fue invitado para registrar con su cámara la celebración de este 23 de octubre en los que Charly festeja sus 70.

Charly en su cumpleaños de 2013, con su hermano Daniel. Detrás de ellos asoma Mecha lñigo, novia de Charly. Gentileza: Maximiliano Vernazza

En 2013, Charly García reunió a sus amigos en La Panadería de Pablo Massey. Gentileza: Maximiliano Vernazza