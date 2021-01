Los amenities se preparan para la vida pospandemia

Un habitante urbano post pandémico que usa la bici como principal medio de transporte, que ocupa tiempo en su cuerpo y en su salud, que tiene una vida social activa y conciencia ambiental, que puede trabajar desde cualquier lugar, al que le gustan las plantas y le dedica atención a la decoración de su casa, que pide bastante delivery y se entretiene haciendo reels y tik toks. Claro que es una generalización, pero si se moldeara un individuo en función de los nuevos amenities que están pensando las desarrolladoras inmobiliarias en Buenos Aires para la vida del futuro, éste podría ser un prototipo.

"En un escenario pospandemia la gente pasará más tiempo en su casa porque ciertas costumbres cambiaron como todo lo que tiene que ver con el home office. Nosotros estamos preparando nuestros edificios para responder a esa realidad", dice la arquitecta Ana Astudillo, gerenta de Diseño en la desarrolladora Brody Friedman. Según su visión, la gente que viva en la ciudad buscará más aire, más expansión en amenities y edificios que se parezcan cada vez más a hoteles en cuanto a los servicios.

En el proyecto que están por lanzar a la venta en el barrio de Nuñez Brody Friedman destinó la mejor planta del edificio, el piso 15, con una vista 360°, a una terraza exterior flexible y "con funciones". Rooftop, pileta, situaciones de living y de socialización, cafetería y parrillas exteriores son algunas de los diferenciales. Quo Nuñez también contará con sala de ensayo para adolescentes, gimnasio con ventilación mecánica y coworking de 300 metros cuadrados.

El tiempo que pasamos confinados en nuestra casa en 2020 repercutirá de múltiples maneras en el futuro. Pusimos más atención en pensar y observar cómo queremos vivir. "La gente quiere vivir en lugares más alegres, más estéticos, estamos mirando mucho el lugar donde habitamos y eso levanta la vara también de los edificios. Hay un espíritu nostálgico en el diseño, propio de la crisis, una mirada hacia adentro, una elegancia retro. E incluso en los colores, la gente necesita ambientes más vivos, más alegres, la tendencia es usar tonos menos solemnes. Nosotros estamos tomando nota de todos esos cambios que se vienen", agrega Astudillo.

El espacio al aire libre es un aspecto que se valora en el actual diseño de propuedades horizontales LA NACION

En Buenos Aires comienzan a levantarse edificios que dan cuenta de los cambios de hábitos sociales y culturales que trajo la pandemia e incorporan amenities pensadas para "la vida del futuro", mucho más allá del precursor SUM (que se transformó en un espacio cada vez más versátil).

Uno de los casos más notables es el emprendimiento Alto Grande Asamblea, un proyecto de la desarrolladora M & M, una torre de 21 pisos y 3 mil metros cuadrados de parque que comenzará a construirse en marzo en una zona tranquila y de casas bajas de Parque Chacabuco. Los departamentos son de dos y tres ambientes, pensados para cualquier tipo de residentes, pero con algo en común: serán personas que pasen mucho más tiempo dentro de los límites de ese predio. "La idea es construir edificios que la gente no quiera dejar, donde tengan todo todo para ser felices", gráfica Mariano Maioli, director de M & M Propiedades.

Asumiendo que el home office llegó para quedarse, el edificio contempla un espacio con 24 burbujas de teletrabajo con conexión a Internet. "Es un concepto que ya comienza a ser tendencia en los países nórdicos, acompañados de diseño y tecnología". También contará con salas de reuniones seguras equipadas para encuentros profesionales a menos de un minuto de las viviendas.

Uno de los aspectos más novedosos –asegura que no hay ningún edificio en Latinoamérica que ofrezca algo así– es el fresh delivery room, un cuarto con una cámara de refrigeración en el que se pueden almacenar y guardar temporalmente los pedidos del súper de los residentes en caso de que no puedan recibirlos en el momento, y un box delivery room que también actúa como depósito de delivery (de productos que no necesitan frío). "La idea de esta amenity surgió a partir de una experiencia personal, creemos que puede ser algo muy útil en esta era del delivery", agrega Maioli.

El espacio de las rutinas deportivas también se amplió. Si durante la cuarentena los runners que se concentraron en distintos parques fueron un tema de conversación, la torre de Parque Chacabuco propone que todo el ejercicio se haga puertas adentro. La terraza contará con un running track que les permitirá hacer correr al aire libre, contemplando la vista de la ciudad desde el piso más alto. Y hasta algo tan banal como el furor pandémico por Tik Tok hizo mella en los amenities, con una sala especial para que los adolescentes y jóvenes puedan hacer videos o entregarse a largas sesiones de karaoke sin molestar a otros residentes.

Para Leonardo Rodríguez Nader, CEO de Comunidad de Inversión, los cambios de hábitos en el consumo que surgieron en pandemia, en especial el crecimiento de las compras electrónicas, obligan a repensar los amenities de los edificios. "Definimos asignar espacios con lockers donde se puedan dejar los envíos o como sucede en las ciudades más turísticas, donde se puedan dejar llaves o elementos de acceso para los alquileres temporarios", asegura.

Con una visión de abrir la ciudad y poner en valor zonas nuevas, en este momento están por empezar la construcción del edificio Uno en Balvanera, frente a la plaza de la manzana 66 y están levantando otro en lo que era un viejo astillero, en Garay y Azopardo, Catalinas Sur, previsto a estrenarse en 2022. "En esta nueva normalidad estamos haciendo mucho foco en lo verde, en los jardines. En Uno incorporamos una huerta orgánica, que será mantenida por los residentes, más un taller de herramientas. Lo que sería el SUM se adapta a un formato de co-working con mesas pensadas para usar de día y de noche, sala de conferencias y reuniones y coffee lab".