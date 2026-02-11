Los mejores vinos de 2025
Los socios de BONVIVIR volvieron a elegir los mejores vinos del año. En una votación exclusiva, destacaron las etiquetas más memorables recibidas durante 2025, dando forma al Top 10 de la Selección Exclusiva, el Top 5 de Alta Gama, el Top 5 de Puro Malbec y por, primera vez, el Top 3 de Insignia.
Estos fueron los vinos más votados de 2025:
EXCLUSIVA: tintos elegidos para descubrir estilos,
afinar el paladar y empezar a disfrutar el vino.
1
Durigutti Cabernet
Franc 2023
Ver más
2
Quinto Reserva
Franc 2022
Ver más
3
Chakana Estate Selection Red Blend Singular 2024
Ver más
4
Manos Negras
Stone Soil Select 2021
Ver más
5
Eggo Tinto de Tiza
Malbec 2019
Ver más
6
Casa Boher blend Singular Bonvivir 2023
Ver más
7
Mumm Domaine
Extra Brut
Ver más
8
Alto Cedro Año Cero
Corte Singular 2024
Ver más
9
Doña Paula Estate Black
Edition 2023
Ver más
10
La Florita Finca
El Peral Syrah 2021
Ver más
Durigutti Cabernet Franc 2023
Rojo rubí con reflejos morados, fruta roja madura y hierbas frescas. Boca jugosa, envolvente, taninos firmes y amables. Estilo directo, gastronómico, pensado para beber ahora.
Quinto Reserva Cabernet Franc 2022
Cabernet Franc con fruta roja madura, tabaco y especias suaves. Boca jugosa, cuerpo medio, taninos amables y final persistente. Tinto franco, pensado para disfrutar hoy y en los próximos años.
Chakana Estate Selection Red Blend Singular 2024
Desde Luján de Cuyo, este tinto entrega fruta roja fresca, hierbas y tabaco suave. Boca jugosa, taninos redondos y fluidez amable. Estilo accesible, pensado para beber joven.
Manos Negras Stone Soil Select 2021
Paraje Altamira imprime su sello pedregoso en este Malbec de Mil Suelos: fruta roja franca, roble contenido y boca amplia, de acidez moderada y taninos jugosos. Un tinto directo, amable y gastronómico.
Eggo Tinto de Tiza Malbec 2019
La crianza en huevos de cemento afina a este malbec de Zorzal Wines: fruta roja fresca y hierbas silvestres, paladar tenso, cuerpo medio, taninos finos, final largo y jugoso.
Casa Boher blend Singular Bonvivir 2023
Profundo y brillante, tinto de perfil herbal con frutos negros con flores y especias dulces. Boca potente, tensa, de gran peso, taninos activos y final largo, herbal, con proyección.
Mumm Domaine Extra Brut
Dorado brillante, burbuja persistente y aromas de fruta blanca madura, cítricos confitados y pan tostado. En boca fluye amplio, fresco, con mousse precisa y final largo, elegante y vibrante.
AltoCedro Año Cero Corte Singular 2024
Rojo rubí brillante, brinda buena fruta roja y negra precisas, fondo herbal y especias finas. Fluye jugoso, taninos jóvenes firmes y final largo. Blend expresivo, actual, con margen de guarda.
Doña Paula Estate Black Edition 2023
Rubí profundo, rica complejidad con frutos negros y confituras, balsámicos sutiles. Boca caudalosa, llena de sabor frutal, cuerpo firme, taninos redondos y final largo. Estilo expresivo.
La Florita Syrah 2021
Rojo rubí brillante, con cerezas y moras sobre hierbas finas. Boca lineal, jugosa, cuerpo medio, taninos amables. Estilo fresco, largo, gastronómico.
ALTA GAMA: vinos intensos y memorables para
compartir sin apuro cuando la ocasión lo merece.
1
La Florita Pequeños
Lotes Bonarda 2021
Ver más
2
Riglos
Gran Corte 2021
Ver más
3
Pleno Appellation
Gualtallary 2022
Ver más
4
Zaha Cabernet
Franc 2022
Ver más
5
Durigutti Gran Corte
Único 2022 2023
Ver más
La Florita Pequeños lotes
Bonarda 2021
En nariz se impone un perfil balsámico y frutal con cerezas maduras, aceituna negra y hierbas. Boca jugosa, cuerpo medio, taninos amables, final largo.
Riglos Gran Corte 2021
Rojo rubí brillante, fruta roja madura, hierbas y especias. Boca jugosa, taninos redondos y final fragante. Estilo moderno, listo para la mesa y con proyección de envejecimiento.
Pleno Appellation Gualtallary 2022
Rojo violáceo intenso con fruta negra madura, especias y leve ahumado. Boca amplia, jugosa, de taninos firmes y final persistente. Estilo potente, de guarda media.
Zaha Cabernet Franc 2022
Hierbas de monte y especias frescas con fruta roja y matices mentolados. Boca amplia, taninos jugosos y centro vibrante. Estilo expresivo, largo y equilibrado, con proyección de guarda.
Durigutti Gran Corte Único 2022
Violáceo con reflejos morados. Aromas de cerezas, moras y ciruelas, con violetas y especias finas. Boca amplia y tensa, textura firme, taninos marcados y un final largo, profundo y persistente.
PURO MALBEC: un recorrido por los múltiples estilos
y orígenes del malbec argentino.
1
Piedra Negra Reserve
Malbec 2022
Ver más
2
Quinto Reserva
Malbec 2021
Ver más
3
Zuccardi Serie A
Malbec 2023
Ver más
4
Huarpe Terroir Agrelo Malbec 2021
Ver más
5
Chañarmuyo Gran
Vino Malbec 2023
Ver más
Piedra Negra Reserve Malbec 2022
Fruta roja y negra nítida, hierbas frescas y especias finas. Paladar jugoso, de cuerpo medio, acidez precisa y taninos de tiza que sostienen un final largo y vibrante.
Quinto Reserva Malbec 2021
Aromas de cereza negra, mora y ciruela, con fondo herbal y roble tostado discreto. Boca amplia, sabrosa, taninos jugosos y frescura marcada que deja un cierre fragante.
Zuccardi Serie A Malbec 2023
Perfil frutal directo, con rojos intensos, flores y leves notas terrosas. Textura envolvente, acidez viva y taninos firmes pero amables. Estilo moderno, fluido y persistente.
Huarpe Terroir Agrelo Malbec 2021
Nariz expresiva de fruta roja fresca, flores y especias suaves. En boca se muestra amplio, jugoso y definido, con taninos redondos, buena energía y final frutado persistente.
Chañarmuyo Gran Vino Malbec 2023
Fruta negra madura, hierbas y ahumados intensos dominan la nariz. Paladar potente pero equilibrado, textura carnosa, taninos firmes y centro jugoso que se estira largo y sabroso.
INSIGNIA: etiquetas de edición limitada que representan
la máxima expresión de las bodegas argentinas.
1
Dedicado
Gran Corte
Ver más
2
Luca Beso
de Dante 202
Ver más
3
Tortoka Cabernet
Franc 2022
Ver más
Dedicado Gran Corte 2022
Capas de frutos rojos y negros, violetas y hierbas silvestres abren un paladar pleno, tenso y envolvente. Taninos jugosos, pulidos. Final largo y amable, de impronta potente y refinada.
Luca beso de Dante 2021
Sobriedad aromática de cerezas y moras, con hierbas frescas y especias ahumadas del roble. Boca densa, carnosa y jugosa; taninos firmes, grano fino. Cierre largo, sofisticado, con proyección.
Tortoka Cabernet Franc 2022
Perfil fragante de frutos rojos nítidos, zarzamora y hierbas de monte. Avanza vibrante, con tensión marcada, textura calcárea y taninos finos. Estructura sólida, final largo y sabroso, de estilo moderno.