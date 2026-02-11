Los mejores vinos de 2025

Los socios de BONVIVIR volvieron a elegir los mejores vinos del año. En una votación exclusiva, destacaron las etiquetas más memorables recibidas durante 2025, dando forma al Top 10 de la Selección Exclusiva, el Top 5 de Alta Gama, el Top 5 de Puro Malbec y por, primera vez, el Top 3 de Insignia.