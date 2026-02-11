LA NACION

Los mejores vinos de 2025

Los socios de BONVIVIR volvieron a elegir los mejores vinos del año. En una votación exclusiva, destacaron las etiquetas más memorables recibidas durante 2025, dando forma al Top 10 de la Selección Exclusiva, el Top 5 de Alta Gama, el Top 5 de Puro Malbec y por, primera vez, el Top 3 de Insignia.

Estos fueron los vinos más votados de 2025:

EXCLUSIVA
ALTA GAMA
PURO MALBEC
INSIGNIA

EXCLUSIVA: tintos elegidos para descubrir estilos,
afinar el paladar y empezar a disfrutar el vino.

ALTA GAMA: vinos intensos y memorables para
compartir sin apuro cuando la ocasión lo merece.

PURO MALBEC: un recorrido por los múltiples estilos
y orígenes del malbec argentino.

INSIGNIA: etiquetas de edición limitada que representan
la máxima expresión de las bodegas argentinas.

Podés conseguir estos vinos y más en la
Tienda Online de BONVIVIR.

Qué esperás para ser parte de BONVIVIR?

