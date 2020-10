El descorche

Si bien existen muchos tipos de sacacorchos, aún no se ha inventado uno que supere la practicidad del clásico modelo de dos tiempos. No es casualidad que este accesorio tradicional sea el más elegido por los sommeliers y camareros de los mejores restaurantes del mundo. Este descorchador no solo incluye una pequeña cuchilla para cortar de manera prolija la cápsula (a la altura del anillo, en el cuello de la botella), sino que gracias a su mecanismo permite sacar el corcho en dos movimientos precisos, aplicando menos fuerza y minimizando el riesgo de romperlo durante la extracción.