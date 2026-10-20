Luisana Lopilato llevó la belleza argentina a una de las pasarelas más importantes de París

Hay escenarios que funcionan casi como una postal instantánea. París, la Torre Eiffel iluminada y una pasarela que reúne a algunas de las figuras más reconocidas de la industria del entretenimiento y la moda forman parte de ese imaginario. Y este año hubo presencia argentina: Luisana Lopilato volvió a ser una de las protagonistas de Le Défilé de L’Oréal Paris, el encuentro anual con el que la marca lleva la belleza al corazón de la Semana de la Moda parisina.

La actriz y productora desfiló como embajadora de L’Oréal Paris Argentina junto a nombres como Kendall Jenner, Eva Longoria, Jane Fonda, Viola Davis, Cara Delevingne, Andie MacDowell, Simone Ashley y Aishwarya Rai, entre otras figuras. Una vidriera internacional en la que Lopilato llevó la representación argentina a una de las citas de belleza más visibles de la temporada.

Pero su participación tuvo también una lectura que excedió el look elegido para pisar la pasarela. Después de una trayectoria desarrollada durante años frente a las cámaras y con una proyección que trascendió las fronteras argentinas, su presencia en París volvió a ubicarla en ese pequeño grupo de figuras locales capaces de ser reconocidas como representantes del país en escenarios globales.

Luisana Lopilato: belleza argentina con proyección internacional

Desde sus primeros años en la industria del entretenimiento hasta su presente como actriz y productora, Lopilato construyó una imagen pública que evolucionó con ella. Si alguna vez quedó asociada a la frescura de una joven estrella de televisión, hoy su estilo combina naturalidad, elegancia y una forma de entender la belleza menos vinculada con perseguir un único ideal y más relacionada con la seguridad personal.

"Soy lo que soy porque trabajé para llegar hasta donde estoy. Me lo merezco y por eso vivo este presente. Es una frase re potente: ‘Yo lo valgo’", afirmó la actriz. Getty Images Europe

Y justamente, la edición 2026 de Le Défilé estuvo atravesada por el concepto “Expresá tu valor”, una actualización de uno de los territorios históricos de L’Oréal Paris: la autoestima como parte central de la belleza. Diversidad, inclusión y libertad de expresión fueron algunos de los ejes que articularon una pasarela pensada no solamente como presentación estética, sino también como una celebración de diferentes mujeres, edades, estilos y recorridos.

Para Lopilato, esa filosofía parece dialogar especialmente con su propio recorrido. Al referirse al histórico “Yo lo valgo” de la marca, la argentina vinculó la frase con el trabajo y el camino transitado para llegar hasta su presente profesional. Y definió su participación en París desde un lugar igualmente personal: el orgullo de representar a la Argentina entre mujeres provenientes de distintos puntos del mundo.

Están las mujeres más importantes del mundo, representando cada una a su país. Para mí es un honor poder representar a Argentina y saber que llevo un pedacito de Argentina conmigo.” — Luisana Lopilato

De Kendall Jenner a Céline Dion: una noche de estrellas en París

Le Défilé nació en 2017 y este año celebró su novena edición, nuevamente con París como gran escenario. Kendall Jenner fue la encargada de abrir el desfile, con un diseño de Mugler creado especialmente para la ocasión, mientras que uno de los momentos inesperados llegó sobre el final.

Kendall Jenner by Mugler. Getty Images Europe

Céline Dion apareció en la pasarela frente a la Torre Eiffel y cerró el show interpretando “I’m Alive”, en sintonía con una puesta que buscó hablar de fuerza, resiliencia y libertad.

En ese contexto, la presencia de Lopilato adquirió un valor simbólico particular. Rodeada por personalidades de diferentes generaciones e industrias, la argentina compartió un evento concebido precisamente para mostrar que no existe una única forma de representar la belleza.

Getty Images Europe

Su paso por París también confirma algo que su carrera viene construyendo desde hace tiempo: la posibilidad de conservar una identidad reconociblemente argentina mientras se mueve con naturalidad en escenarios internacionales. Su belleza, su talento y su versatilidad se convirtieron en parte de esa carta de presentación.

La belleza se aleja de las reglas rígidas

También desde lo estético, el desfile buscó escapar de fórmulas únicas.

Los looks estuvieron bajo la dirección del maquillador global Harold James y del experto en cabello Stéphane Lancien, junto con sus respectivos equipos. La propuesta de maquillaje priorizó la luminosidad y la individualidad, mientras que el pelo se trabajó desde el movimiento, las texturas naturales y la personalidad de cada mujer.

Simone Ashley by Harold James.

Este año, Le Défilé gira en torno a expresar nuestro valor; por eso, mi visión se basa en la libertad, la luz y la autoexpresión. Quiero que el maquillaje se sienta vivo y celebre la individualidad de cada mujer, en lugar de imponer una única idea de belleza.” — Harold James, maquillador global de L’Oréal Paris.

El concepto acompaña una transformación más amplia en la conversación contemporánea sobre belleza. Frente a modelos que durante décadas tendieron a uniformar rostros, cuerpos y estilos, la industria comenzó a darle mayor espacio a una mirada en la que cuidarse, maquillarse o transformar el cabello no necesariamente significa parecerse a alguien más.

Este año, mi visión para el cabello gira en torno al movimiento y la libertad: un cabello que cuenta una historia de confianza. Quiero que el público sienta que un cabello hermoso no se trata de seguir reglas rígidas, sino de abrazar la textura y la personalidad. Cuando termine el desfile, quiero que cada mujer que lo haya visto se sienta libre de llevar el cabello exactamente como quiera, y de expresar su valor a través de él.” — Stéphane Lancien, L’Oréal Paris Global Hair Artist.

Eva Longoria, embajadora global de la firma. Getty Images Europe

Allí aparece uno de los atributos que L’Oréal Paris eligió reforzar en esta edición: la belleza entendida como una herramienta de expresión y confianza, antes que como una serie de reglas a cumplir.

Y resulta difícil pensar en un escenario más adecuado que una pasarela en plena Semana de la Moda de París para llevar esa idea a gran escala.

Una argentina frente al mundo

Le Défilé fue abierto al público y tuvo transmisión internacional a través de las plataformas digitales de L’Oréal Paris, ampliando la pasarela mucho más allá de quienes podían verla en vivo frente a la Torre Eiffel.

Para Luisana Lopilato, la noche dejó otra postal de una carrera que continúa encontrando lugares fuera del país sin desprenderse de su origen.

Esta vez no fue un set de filmación ni una alfombra roja. Fue París, frente a uno de los monumentos más reconocibles del mundo, compartiendo pasarela con estrellas internacionales y llevando consigo algo mucho más difícil de elegir que un vestido o un beauty look: una identidad construida durante años y una forma propia de representar la belleza argentina ante el mundo.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.