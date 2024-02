LA NACION

El 24 de diciembre pasado, mientras muchos se preparaban para la celebración de la Navidad, David Loop se encontró frente a una situación que no esperaba. Conducía por una autopista en Rubidoux, California, cuando vio un misterioso bulto negro cerca de una rampa de salida. Inmediatamente temió que se tratara de un animal que necesitaba ayuda. Pisó el freno y sus sospechas se confirmaron al instante. Tendido en el asfalto, yacía un perro que acababa de ser atropellado por un coche y no se movía.

“Pensé que había fallecido…”, escribió Loop en un Reel de Instagram. “Pero luego respiró hondo y alzó la vista”. La mezcla de labrador negro, más tarde llamado Shiloh, levantó la cabeza cuando Loop se acercó y gruñó en defensa. El perro estaba herido y asustado, pero Loop se negó a darse por vencido con él y pidió asistencia para poder sacar al animal de ese peligroso lugar.

“Tenía parálisis completa”

Un equipo de rescate llegó momentos después. Entre cuatro personas transfirieron con cuidado al perro a una cama de mantas en la parte trasera de la camioneta de Loop. Shiloh se calmó cuando estuvo seguro y Loop lo abrazó camino al veterinario de emergencia.

Allí, un chequeo completo confirmó que si bien Shiloh no tenía ningún hueso roto, no podía mover las patas traseras. “El pronóstico no era bueno. Tenía un traumatismo craneoencefálico y una parálisis completa”. Quedó internado y bajo estricta observación.

Desde ese momento, un equipo veterinario o cuidó día y noche. En cinco días, Shiloh comenzó a responder con algunos reflejos en sus patas traseras e incluso intentó pararse por sí solo. Todavía tenía un largo camino por delante, pero los médicos estuvieron de acuerdo en que la recuperación podría continuar en la casa de Loop.

Casi una semana después de su rescate, Loop recogió a Shiloh del veterinario y lo llevó a casa, donde una familia de humanos y otros animales de su especie lo esperaban para colmarlo de amor. Todavía no estaban seguros de si volvería a caminar, pero hicieron todo lo posible para curarlo. “Lo alimentamos manualmente para que pudiera recuperar fuerzas. ¡Fue el mejor paciente de todos los tiempos!”.

“Tiene un fuerte deseo de vivir”

Shiloh se sometió a un tratamiento multidisciplinario que incluyó desde terapia en el agua hasta tratamientos con láser. Pero algo en particular pareció tener el mayor impacto en su mejora: el amor que recibió de la familia de Loop. Pasaron los días y sus humanos celebraron cuando finalmente movió la cola por primera vez. Semanas más tarde, observaron entre lágrimas cómo Shiloh comenzaba a intentar sentarse por sí solo. “Es un perrito increíble que tiene un fuerte deseo de vivir”.

Shiloh pronto recuperó la capacidad de caminar y, finalmente, volver a correr. Finalmente, pudo jugar con los otros perros de su comunidad y desde entonces no ha dejado de correr. Un mes después de su rescate, Shiloh saltó a los brazos de su nueva madre adoptiva, lista para comenzar otro capítulo emocionante. Entre una caja llena de juguetes y un hermano perrito al que le encanta el tira y afloja tanto como a él, Shiloh no podría estar más feliz en su nuevo hogar. “Shiloh fue un verdadero milagro de navidad y lo vamos a amar por siempre”.

