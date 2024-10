Manejaba por la autopista y vio a lo lejos una caja sospechosa con la escena más triste: “Tenía quemaduras en todo el cuerpo”

LA NACION

Manejaba por una autopista muy transitada cuando, a lo lejos, divisó una caja negra que levantó de inmediato sus sospechas. Cuidadosa -y despiadadamente- colocada en medio de un enorme campo, su interior contenía una escena trágica y lamentable. Aferrado a un hilo de vida, un perro negro sin pelo, sobrevivía al abandono y la desidia humana.

“No estaba solo. A su lado yacía el cuerpo sin vida de otro perro, probablemente su amigo en vida. El de pelaje negro, que todavía respiraba, no se había movido de su lado”, recuerda Julie Christofferson, la mujer que lo había encontrado. Angustiada, en ese momento, no pudo determinar cuánto tiempo los animales habían estado abandonados a su suerte pero estaba segura de que los días malos para el sobreviviente habían terminado.

“Su condición era crítica”

Con cautela, lo colocó sobre unas mantas y lo subió a su auto. “Su condición era crítica. Se trataba de una hembra adulta. Estaba minada de pulgas, con la cadera rota o lesionada por algún problema y visiblemente desnutrida”. La perrita, que más tarde se llamó Cardi B, apenas podía moverse, pero estaba viva y eso era lo importante.

Christofferson pidió apoyo para asistir a la perrita y, finalmente, una de sus amigas ofreció ayuda. “La llevamos a la clínica médica de emergencia de Stray Rescue of St. Louis (SRSL), donde el personal amoroso la recibió con los brazos abiertos. Estaban desconsolados al conocer la historia de Cardi B”. Stray Rescue es un refugio en Misuri, Estados Unidos, que rescata animales en situación de riesgo y les da a todos una segunda oportunidad de salud, hogar, compromiso y amor, sin importar el tiempo ni el costo-

Cardi B quedó en observación y luego de varios exámenes se pudo llegar a un diagnóstico. “No podía levantarse ni caminar por su cuenta y le faltaba mucho pelo. Tenía quemaduras en todo el cuerpo, que según el veterinario probablemente se deban a úlceras con orina y materia fecal por haber estado hacinada en una jaula diminuta y haber permanecido en la misma posición durante días. Estaba tan débil por la anemia que no podría mantenerse en pie por sí sola. Pensábamos que tenía la pelvis rota, pero afortunadamente no había fracturas ni lesiones por golpes. Solo está vieja y débil y carga en su deteriorado cuerpo una vida dura de probables maltratos”.

“Le estamos dando la vida digna que merece”

Gracias al cariño y la dedicación que todos los voluntarios del refugio le brindan a Cardi B su condición mejoró notablemente en pocos días. “Le estamos dando la vida digna que merece. La sacamos a pasear al sol con un cabestrillo. ¡No debe haber caminado en un tiempo porque está muy emocionada de moverse sola y oler todo a su alrededor!”.

Después de solo una semana de amor, nutrición, atención médica y un par de ruedas ¡Cardi B estuvo finalmente en movimiento y por sus propios medios!”, escribió SRSL en Facebook. “Tiene 13 años y está lista para vivir su vida como merece, con toneladas de amor y cuidado”. La personalidad de Cardi B floreció en su corto tiempo en SRSL. Desde correr libremente en su silla de ruedas hasta acurrucarse con sus nuevos mejores amigos, la vida de Cardi B cambió por completo.

Cardi B pronto encontró el hogar de tránsito perfecto, donde ha estado desde entonces. Una vez fue una perrita sin pelo con movilidad limitada y con el corazón roto, pero Cardi B se ha transformado gracias al amor. Su pelo ha vuelto a crecer más brillante que nunca y se está aventurando más, con y sin su nueva silla de ruedas personalizada. “Se nota lo mucho mejor que se siente. Cuando ve una pelota, tiene que perseguirla y le gusta nadar. Gracias a todos los que se involucraron, tanto ella como cientos de perros rescatados tienen su segunda oportunidad”.

