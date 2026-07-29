Más de 12 millones. Un buscador permite averiguar el pasado oculto de millones de alemanes: si fueron nazis o participaron en las SS

El semanario germano Die Zeit facilitó el acceso a una base de datos para saber si un antepasado alemán estuvo afiliado al nazismo Germán Wille 29 de julio de 2026 14:26 7 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Lifestyle

Entre 1925 y 1945 poco más de 10 millones de personas se afiliaron al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP, por sus siglas en alemán). Luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo conoció los crímenes cometidos por el nazismo dentro del régimen encabezado por Adolf Hitler, muchos de sus adherentes prefirieron ocultar esa parte de su pasado.

Décadas después, gracias a la tecnología, los descendientes de los alemanes de aquellos tiempos pueden averiguar si sus antepasados fueron nazis. El semanario germano Die Zeit habilitó un buscador para rastrear, a través de un nombre, apellido y fecha de nacimiento, la pertenencia o no de una persona a ese ominoso movimiento político.

“¿Estuvieron su padre, su abuelo o su bisabuelo en el Nsdap?“, se pregunta el mencionado periódico en el artículo en el que se presenta el buscador de adherentes al nacionalsocialismo. Lo que hizo el medio alemán fue facilitar, a través de un motor de búsqueda propio, el acceso del público a las fichas de afiliación que guarda el Archivo Nacional de Estados Unidos.

Bürgerbraukeller, la cervecería en Munich donde Hitler comenzó a dar sus discursos.

50 toneladas de carnets de afiliados

El recorrido de esa documentación arrancó en los últimos días de la Segunda Guerra, cuando los alemanes quisieron destruir la colección de carnets de afiliación al nazismo. Trasladaron estas fichas, que en total pesaban unas 50 toneladas, desde la Casa Parda de Múnich, sede central del partido, a una fábrica de papel, con la intención de destruirlas.

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Pero un empleado del lugar de nombre Hanns Huber se dio cuenta del material que había caído en sus manos y detuvo su destrucción para guardarlo. Terminada la contienda, en el otoño de 1945, los militares estadodunidenses que llegaron a Alemania recuperaron esta documentación y la trasladaron al Berlin Document Center, un lugar creado por ellos.

Años más tarde, las fichas fueron transferidas al Archivo Federal Alemán, con copias al Archivo Nacional de los Estados Unidos, donde fueron digitalizadas.

Una muestra de los carnets de afiliados al nazismo que puede encontrarse en la base de datos que habilitó el semanario alemán Die Zeit Die Zeit

De esta última base de datos es de dónde Die Zeit obtuvo la información para procesarla y hacerla accesible al gran público. En rigor, los datos se pueden consultar directamente del Archivo Nacional de los Estados Unidos, pero este sitio tenía muchas dificultades técnicas.

Entre el fichero central de afiliados al nazismo y los ficheros regionales, es posible identificar gracias al buscador del semanario alemán un total de 12.700.000 fichas de miembros del partido nazi. Son 4.200.000 del registro central y 8.500.000 del de cada región. Esto hace que sea posible que aparezcan dos fichas de una misma persona.

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Para tener un contexto de estos números, se puede decir que, en 1933, cuando Hitler accedió al poder, Alemania tenía poco más de 65 millones de habitantes.

El medio alemán asevera que en la base de datos se encuentra al 90 por ciento de los afiliados al NSDAP. Todos se pueden hallar simplemente, solo con escribir en el motor de búsqueda el nombre de la persona y su fecha de nacimiento.

El buscador de nazis se inauguró en abril de este año, y fueron decenas de miles de alemanes los que se lanzaron a averiguar los antecedentes de sus ancestros.

“Este nivel de interés parece relativamente reciente, y estoy seguro de que el hecho de que la mayoría de los antiguos miembros del NSDAP, o las personas involucradas en crímenes nazis o crímenes de guerra, ya no vivan facilita que muchas personas se planteen preguntas sobre su propia historia familiar”, dijo a CNN Christian Staas, jefe del departamento de Historia del Die Zeit.

Adolf Hitler fue el líder del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, más conocido como partido nazi GETTY IMAGES

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Una verdad dolorosa

En el mismo sentido, el medio alemán DW señala que luego de la guerra muy pocas familias hablaron de los crímenes de la era nazi. Según un estudio, señala este sitio, más de dos tercios de los alemanes creen que sus antepasados no fueron nazis. Casi el 36 por ciento incluye a sus familiares entre las víctimas y más del 30 por ciento cree que sus antepasados ayudaron a posibles víctimas de los nazis.

Ahora, con esta herramienta, los alemanes de estos tiempos pueden encontrarse con la verdad acerca del pasado de sus ancestros. Los testimonios de las personas que encontraron antepasados afiliados al NSDAP expresan distintas sensaciones.

CNN recoge lo que dice una mujer que encontró a sus dos abuelos en los archivos: “Me pregunto qué fecha de ingreso me parece peor: ¿1931, tan pronto, ya tan convencidos? ¿O 1941, a pesar de que ya sabían tanto?”.

Otra persona, tras enterarse de que su bisabuelo formó parte del partido nazi, expresó: “Era ingeniero ferroviario durante la época nazi y siempre se enfurecía cuando se hablaba de la guerra. ¡Misión resuelta! Gracias, Zeit. Aunque duela muchísimo”.

Nazis en la Argentina

Por supuesto, eso vale también para los descendientes de emigrados de Alemania que viven en distintos lugares del mundo.

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En la Argentina, por caso, es sabido que fueron numerosos los nazis -muchos de ellos con antecedentes criminales- que se refugiaron luego de la guerra. Por lógica consecuencia, debe haber argentinos con abuelos o bisabuelos nazis.

La única dificultad es que para acceder al buscador desde aquí es necesario suscribirse al semanario alemán.

Victoriosa entrada de las tropas nazis en Polonia en 1939

Sin embargo, es posible ingresar a este motor de búsqueda a través de otro periódico germano, el Süddeutsche Zeitung. Este periódico con sede en Múnich lanzó su propia versión alimentada por la misma base de datos.

Además, en los tiempos en que el nazismo dominó Alemania, también hubo residentes alemanes en la Argentina que se afiliaron al NSDAP.

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Según Julio Mutti historiador e investigador del nazismo, para 1936 había unos 3110 afiliados en el país y eran 1323 para el final de la Segunda Guerra Mundial.

Consultado por LA NACION, Mutti señaló que esos miembros del partido inscriptos en la Argentina “deberían estar” en el listado del Die Zeit. De todas formas, él mismo digitalizó en su blog, u-boat argentina el nombre, la fecha de nacimiento, la fecha de afiliación y la profesión de cada alemán afiliado al NSDAP desde la Argentina y en otros países de Sudamérica.

En 1938, la Asociación Austro-Germana celebró la anexión de Austria a la Alemania nazi con un acto en el Luna Park.

Los archivos de las SS

En días recientes, el medio Die Zeit presentó un nuevo motor de búsqueda, pero con información que va más allá de la simple pertenencia de las personas al partido nazi. Ahora, otra vez nutrido del Archivo de los Estados Unidos, es posible buscar en esta página a quienes formaron parte del personal de las SA (Sturmabteilung) y las SS (Schutzstaffel), dos temibles organizaciones paramilitares del nazismo dedicadas a perseguir, reprimir o exterminar a los enemigos de las ideas del partido.

“Estos expedientes abren una oscura ventana de archivo”, dice el medio alemán y asegura que pueden hallarse allí “detalles de la afiliación” a estas fuerzas de distintas personas a través del “registros de reclutamiento, currículums, evaluaciones de personalidad y mucho más”.

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Oficiales de las SS Waffen (Three Lions/Getty Images)

Es digno recordar que las SA, conocidas también como los “Camisas Pardas”, se dedicaron, en los primeros años del nazismo, a perseguir enemigos políticos, mientras que las SS se convirtieron en el principal aparato represivo del régimen y desarrollaron un papel central en el Holocausto y en otros crímenes del nazismo."