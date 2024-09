La historia del perro que cambió para siempre la vida de una residencia de ancianos

Escuchar

Los perros son animales especiales para los seres humanos. No solo tienen la capacidad de proteger, cuidar y acompañar a los miembros de la familia, sino que también son capaces de incentivar a seres humanos en ciertas circunstancias de la vida. Es el caso de Twix, un labrador blanco que se hizo famoso en una residencia de ancianos en Francia gracias al cambio sustancial que llevó adelante. ¿Qué logró el animal? Animarlos a vivir.

El momento en el que se reflexiona sobre la posibilidad de adoptar un perro en la familia es fundamental, ya que esta decisión puede cambiar para siempre el modo en la que se transita la vida. Para casos puntuales existen perros especialmente entrenados, capaces de brindar soluciones en personas con algún impedimento físico o alguna patología. En estos casos, el impacto en sus vidas es aún mayor.

A mediados del 2023, la residencia de ancianos Bois Joli adoptó a Twix como mascota (Foto/Le Bois Joli/Facebook)

A mediados del 2023, la residencia de ancianos Bois Joli, ubicada en Questembert, Francia, adoptó a Twix como mascota, pero lo que jamás se les hubiera ocurrido a todos es que en el lapso de un año se convertiría en el alma del lugar. Esto es porque su presencia y acompañamiento mantiene al grupo de ancianos contentos. Entre algunas de las actividades que realizan los residentes, hay una en específico en la que juegan con el animal. Pero además, lo acarician, peinan y comparten sus días con él.

El perro, en tanto, acompaña al auxiliar de enfermería en cada visita a las habitaciones, y en esta práctica contribuye a la salud mental de ellos, ya que varios confirmaron su deseo de salir de la cama solo cuando aparece el can. Cabe señalar que Twix fue especialmente entrenado durante 11 meses como guía para realizar estas labores en la asociación Perros de vigilia de Anjou.

En total, el animal tiene una jornada de 35 horas semanales. “Para su bienestar es mejor cuando está acá porque es muy estimulado por los residentes. Pero Twix no dormiría lo suficiente si estuviera todo el tiempo en la residencia”, contó el auxiliar de enfermería, Gilles Eouzan, en diálogo con el medio Ouest France, ya que son 82 las personas a las que le prestan atención.

“Lo acarician, lo peinan, practican la puntería al tirarle objetos. Twix también hace visitas a las habitaciones”, continuó el hombre, quien incluso reveló la ayuda que le da con algunos residentes. “Cuando personas mayores son reacias a la higiene personal, también puede ayudar que mantengan la vista fija en el perro”, explicó.

Entre algunas de las jornadas que realizan los residentes, hay uno en específico en el que juegan con Twix (Foto/Le Bois Joli/Facebook)

El perro cambió tanto el espíritu del hogar de ancianos que cada vez que no aparece todo el mundo se pregunta por qué. Pero en cada aparición, los residentes le da de comer al animal que no perdió peso pese a estar todo el día activo. “Suelen darle comida por aquí y por allá. Voy a tener que darle premios adaptados”, indicó su dueño, mientras que una de las ancianas agregó: “Bueno, es que él se pone triste cuando no podemos darle nada”.

Esta historia refleja la capacidad que tienen estas mascotas en adaptarse a nuevos hogares y cambiar de manera positiva la vida de sus integrantes.

LA NACION