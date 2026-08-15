Por qué los perros eligen dormir pegados a sus dueños

Compartir el colchón con las mascotas es una costumbre muy extendida en los hogares. Cerca de la mitad de los dueños de perros prefieren dormir en compañía de sus animales. Más allá de la comodidad inmediata, esta conducta responde a motivos profundos de la naturaleza canina, que combinan biología, comportamiento de especie y vínculo afectivo. Según el portal especializado K9 Basics, este hábito tiene su origen en factores clave de la conducta animal.

Cerca de la mitad de los dueños de perros prefieren dormir en compañía de sus animales iStock

En primer lugar, opera el instinto de manada. Desde su etapa de cachorros, los canes buscan el contacto físico con sus pares para descansar. Al dormir, cualquier animal se encuentra en su estado de mayor vulnerabilidad; por lo tanto, acurrucarse junto a un miembro del grupo genera una sensación inmediata de seguridad y protección. Para el perro, la familia humana representa su manada moderna y su principal refugio ante posibles amenazas.

A este factor instintivo se suma la búsqueda de calor corporal. A diferencia de las personas, muchas razas no poseen un pelaje denso o la capa grasa suficiente para regular de forma óptima su temperatura durante la noche. El cuerpo humano funciona para ellos como un emisor constante de calor y confort, fundamental en épocas de frío.

El cuerpo humano funciona para ellos como un emisor constante de calor y confort, fundamental en épocas de frío

El aspecto emocional también juega un rol determinante. El descanso nocturno constituye una oportunidad para reforzar el apego. Estar cerca del aroma de su dueño reduce los niveles de estrés y alivia los cuadros de ansiedad, especialmente en ejemplares propensos al nerviosismo o asustadizos ante ruidos fuertes como tormentas y pirotecnia. Asimismo, algunas razas con predisposición genética al apego intenso tienden a buscar una mayor cercanía física.

Sin embargo, esta práctica no es siempre aconsejable. Desde el punto de vista sanitario y del comportamiento, existen excepciones. Las personas con alergias, así como los animales que padecen parásitos, problemas de piel o incontinencia, no deberían compartir la cama. De igual forma, en perros con severa protección de recursos o agresividad territorial, la permisividad en la cama puede acentuar conductas dominantes.

En definitiva, que un perro decida dormir encima de su dueño es un claro indicador de confianza y lealtad. No obstante, la decisión final debe contemplar la salud, el descanso y el bienestar de ambas partes.