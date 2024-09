Qué le pasó a Enzo, el perrito maltratado que espera un nuevo hogar

Escuchar

La vida de un perro rescatado como Enzo es un verdadero testimonio del poder transformador del amor y la dedicación. Este encantador animal de Bogotá, llegó a la Unidad de Cuidado Animal (UCA) de dicha ciudad tras haber sido abandonado y maltratado. Desde el primer momento, su historia se vio marcada por el sufrimiento y la desconfianza, y sus experiencias lo habían llevado a ser agresivo y temeroso, tanto con las personas como con otros perros. A pesar de este oscuro comienzo, su historia no terminaría allí.

Con paciencia y cariño, los nuevos cuidadores de Enzo se comprometieron a ayudarlo a superar su pasado. A través de un tratamiento comportamental adecuado, empezó a reconstruir su confianza. Durante los primeros días en la UCA, fue necesario usar un bozal debido a su agresividad. Pero este fue solo un paso inicial en su proceso de sanación, una medida temporal mientras el perrito aprendía a confiar de nuevo.

Enzo🐶 Hoy en #MiércolesDeSeguimiento tenemos la historia de #Enzo🐶, un perrito que por causa del maltrato y el abandono era desconfiado, y muy agresivo con las personas y otros animales.😳💥 Tras un efectivo tratamiento comportamental en la Unidad de Cuidado Animal, hoy es un perro amoroso, juguetón y muy sociable con todos; listo para integrar un hermoso hogar.🏡💕 En #BogotáMiCiudadMiCasa amamos los animales 🐾 Publicada por Instituto de Protección y Bienestar Animal en Miércoles, 4 de sep. de 2024

Este progreso fue destacado por uno de los profesionales a cargo, quien a través de las redes sociales de la institución comunicó cómo el vínculo positivo que se estableció fue clave para que Enzo comenzara a relacionarse nuevamente con los humanos. Con el tiempo, gracias al esfuerzo constante de sus cuidadores, floreció y se transformó en un animal cariñoso, juguetón y sociable.

Así lo comunicaban en las redes sociales con un mensaje lleno de humor: “¡Fiaaaaaau! Mi nombre es Enzo, pero no Ferrari, más bien ¡Perrari! Tengo siete años de edad y soy una máquina espectacular de entregar cariño y mucha diversión. Soy enérgico y juguetón, pero también muy consentido como todo carro, digo, perro de alta gama. No me llevo bien con otros perros y me va mucho mejor con niños mayores de 15, que ya tengan licencia para manejar mi energía”.

La publicación tocó el corazón de muchas personas y se llenó de comentarios de apoyo y esperanza que son el reflejo del impacto que estas historias tienen en la sociedad. Las redes sociales, en este sentido, jugaron un papel crucial en la sensibilización sobre el maltrato animal y en la promoción de adopciones responsables.

A lo largo de su rehabilitación, Enzo demostró que, a pesar de sus miedos, es un perro lleno de energía y amor. Ahora, con ocho años y un pelaje marrón brillante, está listo para encontrar un hogar permanente que espera hace cuatro años. Aún necesita una familia que comprenda su historia y lo apoye en su camino hacia la confianza completa.

Recomendaciones para rehabilitar perros que sufrieron abandono

La historia de este perro ilustra un problema social más amplio sobre el maltrato animal y la importancia de los programas de rehabilitación. Los canes rescatados de situaciones de abuso suelen exhibir conductas agresivas o temerosas debido a experiencias traumáticas. Investigaciones en el Journal of Veterinary Behavior indican que los perros maltratados crónicamente tienden a desarrollar problemas conductuales significativos, como la agresión defensiva y la ansiedad social.

Al cabo de un tiempo, el perro logró recuperar confianza con los humanos Fuente: Animalesbog

Un artículo del Journal of Applied Animal Behaviour Science destaca que las técnicas de rehabilitación que emplean refuerzo positivo y crean un ambiente seguro son cruciales para la recuperación del bienestar emocional de los perros abandonados. Estas son algunas de las acciones que se proponen:

Evaluación profesional : se recomienda consultar con un veterinario especializado en comportamiento animal para evaluar el estado físico y emocional del perro antes de iniciar el proceso de rehabilitación.

: se recomienda para evaluar el estado físico y emocional del perro antes de iniciar el proceso de rehabilitación. Ambiente seguro : es crucial crear un espacio tranquilo y seguro donde el perro pueda sentirse protegido y libre de estrés. Esto incluye eliminar ruidos fuertes y restringir el acceso a áreas potencialmente peligrosas .

: es crucial crear un espacio tranquilo y seguro donde el perro pueda sentirse protegido y libre de estrés. . Técnicas de refuerzo positivo : se deben utilizar métodos de entrenamiento basados en refuerzo positivo, como recompensas con golosinas o elogios, para fomentar comportamientos deseados y construir confianza .

: se deben utilizar métodos de entrenamiento basados en refuerzo positivo, como recompensas con golosinas o elogios, . Establecer rutinas : implementar horarios regulares para la alimentación, paseos y tiempo de juego es fundamental. Las rutinas ayudan a los perros a sentirse más seguros y a entender mejor su entorno.

: implementar horarios regulares para la alimentación, paseos y tiempo de juego es fundamental. y a entender mejor su entorno. Socialización gradual : introducir al perro de manera lenta y controlada a nuevas personas y otros animales es esencial. Se debe asegurar que las interacciones sean positivas y no abrumadoras .

: introducir al perro de manera lenta y controlada a nuevas personas y otros animales es esencial. . Paciencia y tiempo : la paciencia es clave y se debe permitir que el perro avance a su propio ritmo. La rehabilitación puede ser un proceso largo que requiere tiempo y comprensión.

: y se debe permitir que el perro avance a su propio ritmo. La rehabilitación puede ser un proceso largo que requiere tiempo y comprensión. Intervención profesional : es importante trabajar con un entrenador canino o especialista en comportamiento que tenga experiencia en la rehabilitación de perros rescatados , especialmente si el animal sufrió maltrato.

: es importante , especialmente si el animal sufrió maltrato. Evitar castigos : no se deben utilizar métodos de entrenamiento que impliquen reprimendas. Esto puede aumentar la ansiedad y el miedo del perro, y empeorar su comportamiento .

: no se deben utilizar métodos de entrenamiento que impliquen reprimendas. . Fomentar el vínculo afectivo: pasar tiempo de calidad con el perro a través de juegos, paseos y caricias ayuda a fortalecer la relación y generar confianza.

