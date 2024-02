escuchar

Un violento caso de maltrato animal conmocionó por completo el barrio de Vicente López, Buenos Aires, y también a todos aquellos que vieron el video en las redes sociales. Es que en una cámara de seguridad de la zona quedó registrado el momento exacto en que un paseador le dio una brutal golpiza a uno de los perros que estaba llevando.

Tal y como se ve en las imágenes, en el medio del paseo, el sujeto tira de la correa con fuerza a uno de los perros y luego lo azota contra el asfalto. Tras eso, se sube encima del animal, aparentemente, intentando ahorcarlo.

El hombre fue identificado como Leandro Serrano, que se dedica a pasear perros en esa zona. Luego de que se conocieron las imágenes, comenzó una campaña en las redes sociales para encontrarlo, para intentar que “no toque más a un animal”, según expresaron en la cuenta de Instagram @callejerocasaquiere, un perfil que comparte animales sin hogar, situaciones de maltrato y también funcionan como hogar de tránsito.

El nombre del agresor es Leandro Serrano y lo buscan desesperadamente

Allí dieron a conocer que el hecho tuvo lugar durante la jornada de este miércoles. “Estamos cansados de este tipo de abuso hacia los animales. Los dueños no pueden elegir a cualquiera, este es un tipo violento”, expresaron, incentivando a sus seguidores a que denuncien y difunden la dramática noticia. Cande Tinelli, quien siempre se involucra en causas así, también compartió el video y la denuncia en su perfil de Instagram.

Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida y generó un sinfín de reacciones por parte de los usuarios, que dejaron en claro su indignación por los hechos.

“¡Decime que ya saben quién es! Que no pueda pasear ni tocar ni un animal más”, “Saturen en barrio con fotocopias, en el momento que maltrata a que todos se enteren”, “Si escribo lo que pienso me cierran Instagram por siempre. Ojalá lo encuentren y mínimo se quede sin laburo”, “Cuánta crueldad”, “No puedo ver esto. Denuncia penal YA”, y “Yo no entiendo para qué se dedican a eso si no les agradan los animales”, fueron algunos de los mensajes que más resonaron en la publicación por parte de los usuarios, que dejaron en claro su malestar por la situación de abuso animal.

Otro caso similar

Un episodio previo de maltrato animal tuvo lugar el pasado martes, cuando el conductor de un vehículo en Misiones quedó en el centro de la escena mediática al circular por las calles de la localidad de Dos de Mayo con su perro atado a una soga.

Por lo que se vio en las imágenes, el Pitbull era arrastrado por el vehículo mientras intentaba seguir el paso como podía. Luego de que la escena se dio a conocer, el automovilista de 40 años de edad fue identificado y detenido.

El hecho quedó filmado por un testigo que capturó el hecho y lo difundió a través de las redes sociales. Por lo que se pudo ver, resultaba imposible que el animal pudiera soltarse de la situación violenta, debido a que se encontraba atado a una correa que salía de la ventanilla del propio conductor.

Una vez que el hombre fue identificado y localizado en su domicilio, fue puesto a disposición de la Justicia bajo la causa caratulada como maltrato y actos de crueldad animal. El sujeto quedó demorado algunas horas por disposición del Juzgado de Instrucción Nro. 3 de San Vicente.