Fue reconocida como “la perra más fea de Reino Unido”, trabajó en Deadpool y Wolverine y ahora aspira a un “Oscar”

Peggy, una perra que alguna vez fue conocida como “la más fea del Reino Unido”, logró convertirse en poco tiempo en una de las estrellas emergentes de Hollywood. Su participación en la película Deadpool & Wolverine, junto a Ryan Reynolds y Hugh Jackman, no solo capturó la atención de los espectadores, sino que también le valió una nominación a los prestigiosos FIDO Awards, conocidos como los “Oscar caninos”.

De perra rechazada a sensación mediática

Peggy nació en 2018 como parte de una camada accidental. Con una apariencia poco convencional, resultado de la mezcla entre un pug y un crestado chino, se destacó por ser la más pequeña y menos agraciada de sus hermanos. Fue adoptada por Holly Middleton, quien le dio un hogar y decidió ponerle el nombre de su bisabuela. Aunque al principio no parecía destinada a nada extraordinario, su personalidad amigable pronto conquistó a su nueva familia.

El primer gran salto a la fama de Peggy se dio en 2023, cuando su dueña decidió llevarla a un concurso de “perritos no tan agraciados” organizado por ParrotPrint. Para sorpresa de muchos, el animal ganó el título de “perro más feo del Reino Unido”, lo que le abrió las puertas a la televisión y a la popularidad en redes sociales. La peculiar perra empezó a aparecer en distintos programas en los que los entrevistadores buscaban saber más de su historia y por qué llevaba su lengua peculiarmente salida hacia afuera.

Aunque la apariencia de Peggy haya sido tomada en muchas oportunidades para la burla, terminó por convertirla en una de las perras más famosas del mundo. Todo llegó a otro nivel cuando los productores de Deadpool & Wolverine buscaban un perro con “una apariencia única” para interpretar a Dogpool, la versión canina del antihéroe Deadpool. La elección no pudo haber sido más acertada: ella encajó a la perfección en el papel gracias a su aspecto distintivo y su temperamento alegre.

Durante el rodaje, el animal interactuó estrechamente con Ryan Reynolds y Hugh Jackman, ganándose el cariño tanto a los actores como del equipo de producción. Incluso, los organizadores de los FIDO Awards resaltaron que Peggy “impresionó al público al mismo tiempo que a su coestrella Ryan Reynolds”, quien, según muchos portales ingleses, quiso adoptarla al poco tiempo de conocerla.

La química entre el elenco humano y canino fue uno de los elementos que hizo que su interpretación se destacara en la película. Es así que llegó su nominación a los FIDO Awards (For Incredible Dogs On Screen), premios que celebran a los perros más destacados del cine. La perra competirá en la próxima edición del certamen, donde buscará alzarse con el máximo galardón. Estos premios no solo valoran la actuación canina, sino también el impacto emocional que los animales generan en los espectadores.

Entre otros de los competidores de esta ceremonia se encuentra un husky rojo que apareció en Nightbitch, una comedia de terror protagonizada por Amy Adams. Sin embargo, la popularidad de Peggy la posiciona como una de las favoritas tras su cautivadora interpretación en Deadpool & Wolverine.

