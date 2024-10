Qué pasó con Stanley, el querido perro de Liam Payne, tras la muerte del cantante

La muerte de Liam Payne generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo. El exintegrante de One Direction murió el miércoles 16 de octubre tras caer del tercer piso del hotel en el que se hospedaba, ubicado en Palermo. La noticia dio la vuelta al mundo y así como sus fanáticos lo despidieron con emotivos homenajes, sus excompañeros de banda Niall Horan, Harry Styles, Zayn Malik y Louis Tomlinson también le dedicaron sentidos mensajes en redes sociales.

Sin embargo, hay una cuestión que, en los últimos días, preocupó a sus fanáticos. Más de uno empezó a preguntarse qué pasó con su querido perro Stanley. En este contexto, en las últimas horas, trascendió cuál habría sido el destino del animal, tras el trágico fallecimiento de su dueño.

En febrero, Payne presentó en redes sociales a su perro Stanley (Foto: Instagram @liampayne)

La muerte del cantante británico de 31 años continúa bajo investigación. Según los datos preliminares de la autopsia, los peritos encontraron cocaína rosa (una mezcla de varias drogas), además de cocaína, benzodiazepinas y crack, de acuerdo a lo que informó el medio ABC News. Esta semana se realizó un allanamiento en el hotel Casa Sur, ubicado en la calle Costa Rica 6062, en Palermo. Payne cayó desde el tercer piso de dicho edificio en el cual se hospedaba e impactó sobre un patio interno. Su padre, Geoff Payne, viajó a Buenos Aires para reconocer el cuerpo y encargarse de los trámites de repatriación.

Mientras las autoridades investigan lo sucedido con el músico el 16 de octubre, en redes sociales los fanáticos se preguntaron por el destino del perro de Liam, el cual llegó a su casa a principios de este año. “¡Bienvenido a la familia, Stanley! Nuestros corazones son más grandes con vos en ellos”, escribió Payne el 14 de febrero en un posteo que hizo en sus redes sociales junto a varias fotos de su nueva mascota. Ambos fueron inseparables durante los últimos meses, compartieron tiempo juntos en casa y solían salir a correr al aire libre.

Esta semana trascendió que, Kate Cassidy, la novia de Liam Payne, se habría quedado al cuidado de “Stan”. Según indicó el medio The Mirror, esta semana se conocieron fotos de la modelo de 25 años donde se vla ve comprar comida para perros en el supermercado, por lo que, según trascendió, ella se habría quedado al cuidado del fiel amigo del cantante. Paralelamente, el mes pasado la pareja había sumado nueva mascota a la familia: adoptaron de un refugio de animales en Florida a una perra llamada Nala, según publicó The Daily Mail.

La novia de Liam Payne reveló qué decía la carta que le dejó antes de morir

El cantante de “Teardrops” llegó a Buenos Aires el 30 de septiembre en compañía de su pareja, Kate Cassidy. Asistieron juntos al concierto de Niall Horan en el Movistar Arena el 2 octubre y el 14, ella voló de regreso a los Estados Unidos y dos días después, él falleció. Esta semana, la joven se pronunció en redes sociales con un conmovedor posteo para despedir a su novio. Además de compartir fotos de ambos, reveló que Payne planeaba pedirle matrimonio.

Las emotivas palabras de Kate Cassidy, la novia de Liam Payne para despedir al músico Foto Instagram @kateecass

“Ni siquiera sé por dónde empezar. Mi corazón está destrozado de maneras que no puedo expresar con palabras. Ojalá pudieras ver el enorme impacto que tuviste en el mundo, incluso cuando ahora todo parece tan oscuro”, expresó Cassidy tras describir a Payne como su mejor amigo y el amor de su vida. “Nada de esto parece real, y no puedo entender esta nueva realidad de no tenerte acá. Estoy luchando para descubrir cómo vivir en un mundo sin vos por mi cuenta. Juntos, pudimos ser niños de nuevo, siempre encontrando alegría en las cosas más pequeñas”, sostuvo.