Quién es Sage, el caniche miniatura que ganó un prestigioso concurso de perros en Estados Unidos

En los Estados Unidos, los perros tienen su propia competencia donde son premiados por su performance. Dicha estatuilla es otorgada por el club Westminster Kennel, fundado en el año 1877, considerada a su vez la organización deportiva más antigua de ese país. A lo largo de su historia, distintos canes, de cualquier tamaño y raza, exponen su talento ante un jurado especializado que da su veredicto.

“La misión del club, que mejora la vida de todos los perros, celebra el compañerismo de los perros, promueve la tenencia responsable de perros y la preservación de la raza”, expresa la página oficial de Westminster Kennel, que fue tendencia en las redes sociales en las últimas horas por la premiación de Sage, un caniche pequeño que se coronó en la categoría Best in Show.

Su dueño y guía durante el concurso, llamado Kaz Hosaka, quedó completamente impresionado al conocer que su caniche, de color negro, se alzó con el primer premio en una competencia donde participaron 2500 perros de los 50 estados del país norteamericano.

“No hay palabras. Estoy muy feliz, es emocionante lo que está pasando”, describió Hosaka, quien dedicó gran parte de su vida al entrenamiento de mascotas y planea abandonar su actividad en el corto plazo.

En cuanto a la competencia, Sage debió completar varios desafíos como saltar vallas y caminar en círculos en compañía de su guía, quien le ató su respectiva correa y lo paseó por todo el recinto.

A la hora de elegir el ganador, el caniche se impuso a otros siete perros, que superaron sus respectivos grupos, y dirimieron fuerzas en una contienda. “Los ganadores se seleccionan en función de qué tan bien un perro se ajusta al estándar y de su desempeño ese día”, detalló el sitio oficial de esta larga tradición en Estados Unidos que tuvo su primera edición hace 148 años.

Tras llevarse el primer premio, las cámaras apuntaron a la mascota y también a su dueño, quien visiblemente emocionado, lo alzó, abrazó y le dio varios besos en su hocico en una clara muestra del amor. “He tenido suerte. Esta es mi séptima victoria de grupo para los caniches. Eso es más de lo que podría pedir. Este es mi final perfecto. No puedo pedir más que esto”, sentenció Hosaka, ante la mirada de los presentes, quienes lo aplaudieron de principio a fin.

“Los caniches no son fáciles. A veces eligen el día. Pero lo hizo ayer y hoy. E incluso en el Best in Show, con todos los ecos y mucha gente aplaudiendo, no es fácil, pero lo logró. Estoy muy emocionado”, replicó su dueño, de 65 años, oriundo de Rehoboth Beach.

Con un look particular, que consistió en atar su pelo alrededor de sus patas dando la impresión de tener cuatro pompones, Sage brindó el mejor espectáculo y dejó en el segundo lugar a un Pastor alemán llamado Mercedes, cuyo cuidador llamado Kent Boyles también es un hombre experimentado en el deporte canino y obtuvo varias preseas a lo largo de su carrera como adiestrador de animales.

