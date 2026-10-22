Un cura cordobés se volvió viral por compartir el altar de la iglesia con su perrita Nina: el emotivo video

En la localidad de Tancacha, ubicada en el centro de la provincia de Córdoba, un sacerdote se convirtió en protagonista de una historia que despertó ternura en las redes sociales. Se trata de Germán Alassia, el cura párroco del pueblo, quien sorprendió a miles de usuarios por un gesto muy especial hacia Nina, su perrita, con quien comparte sus días y a quien también le permite acompañarlo durante sus actividades en la iglesia.

Todo comenzó cuando un usuario de las redes sociales, identificado como @francarranzaok, compartió un video que rápidamente comenzó a circular por distintas plataformas. En las imágenes se puede observar la estrecha relación entre el cura y su mascota, que tiene un lugar privilegiado a su lado, incluso cuando se encuentra en el altar.

El sacerdote de Tancacha, Córdoba, se volvió viral por el tierno gesto que tuvo con su mascota (Captura: Instagram @francarranzaok)

“Germán es el cura párroco del pueblo y su compañera es Nina. Él le deja su lugar en el altar, empatía 100%. Tancacha, Córdoba. Argentina”, escribió el usuario junto a la publicación, que no tardó en despertar una ola de comentarios positivos.

El video del padre Germán y su perrita Nina despertó ternura en las redes sociales (Captura: Instagram @francarranzaok)

En el video se ve al sacerdote mientras Nina permanece sentada sobre una silla junto a él. Lejos de mostrarse incómodo con su presencia, Germán se acerca para acariciarla con ternura y continúa compartiendo ese momento con ella. Sin lugar a dudas, una escena que refleja la complicidad que existe entre ambos.

Las reacciones en las redes sociales

Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en aparecer y la sección de comentarios se llenó de mensajes de cariño y admiración hacia el sacerdote. Muchos usuarios destacaron su sensibilidad y consideraron que su actitud representa un ejemplo de respeto y amor hacia los animales.

El emotivo video generó una ola de comentarios en las redes (Captura: Instagram @francarranzaok)

“Gracias Padre por dar el ejemplo de AMAR A LOS ANIMALES, que son parte de la creación de Dios”, escribió un usuario, mientras que otro expresó: “En Córdoba hay mucha oscuridad hacia los demás animales... Pero también gente con mucha luz y respeto hacia ellos”.

Además, entre los comentarios apareció el testimonio de alguien que aseguró conocer al sacerdote y aportó algunos detalles sobre su relación con Nina. “Es el padre Germán Alassia, de la localidad de Tancacha, es muy cariñoso con los animales, y esa es su perrita, muchas veces la lleva con él a otras localidades vecinas, a prestar sus servicios como sacerdote”, explicó.

De esta manera, lo que comenzó como un sencillo video terminó convirtiéndose en una historia que emocionó a miles de personas. Con un gesto cotidiano, Germán y Nina demostraron que el cariño hacia los animales también puede encontrar su lugar en los espacios más inesperados.