Una por una: las enfermedades más comunes que los gatos pueden contagiarle a los seres humanos

El contacto con los animales domésticos no puede presentar mayores riesgos en nuestra vida cotidiana. Sean perros o gatos, el vínculo puede ser óptimo, siempre y cuando se respeten ciertos criterios de higiene y salud para el animal. No obstante, existen algunas enfermedades que los felinos suelen contagiarle a los seres humanos, en particular cuando estos no tienen las vacunas obligatorias; incluso, aunque las tengan, hay algunas que son resistentes, por lo que representaría un peligro inminente.

Contar con un gato como mascota puede acarrear problemas de alergia y micosis en la piel. Estas dos manifestaciones son comunes en los humanos que tienen una reacción específica ante la presencia de ellos. Sin embargo, existe una serie de enfermedades que pueden causar graves problemas en el organismo y que son preferibles evitarlas.

Estas son las siete enfermedades que los gatos suelen contagiarles a los seres humanos

Toxoplasmosis

Esta enfermedad es una de las más temidas, causada por el parásito Toxoplasma gondii que se encuentra en las heces del animal infectado. El contacto con estos organismos y su ingesta equívoca pueden provocar afecciones en el cerebro, en particular cambios en el comportamiento y hasta esquizofrenia.

Alergia respiratoria

El pelo de los felinos suele causar estornudos constantes, hinchazón en los ojos y picazón en las personas que presentan una reacción alérgica a los mismos. En algunos casos puede generar la obstrucción respiratoria y en asmáticos desencadenar una respuesta grave. Para ello, se sugiere mantener distancia de los gatos.

La toxoplasmosis y la alergia respiratoria son dos de las problemáticas más comunes que pueden causar los gatos en los humanos Unsplash

Hongos en la piel

El contacto con esta especia de animal que habita en la calle o que tiene libertad para vagar por doquier, al tener interacción con otros individuos de su especie, puede contraer hongos. Estos mismos luego suelen contagiarse de manera rápida al ser humano. La micosis puede resultar molesta, por los que se recomienda consultar con un dermatólogo para iniciar un tratamiento especial.

Síndrome de la larva migrans visceral

A esta enfermedad se la conoce como toxocariasis, causada por el parásito Toxocara cati que puede trasmitirse por medio del consumo de sus huevos presentes en las heces del gato infectado. Para evitar el contagio, en necesario desparasitar periódicamente a tu mascota.

Anquilostomiasis

Esta es una enfermedad que causa el parásito Ancylostoma duodenale o Necator americanus, y puede provocar en los seres humanos diarrea, vómitos, fiebre, tos, anemia, hemorragia hepática y pérdida del apetito. El mismo ingresa por la piel cuando está en contacto con un sitio en donde el gato realizó sus deposiciones. Es por ello que, si tenés un felino como mascota, asignale una caja con arena y piedras y aplicale las vacunas necesarias para prevenir esto.

Para evitar que las enfermedades de los gatos se transfieran a los seres humanos, en necesario que cuenten con las vacunas obligatorias, estén desparasitados y se les provea de un ambiente higiénico Unsplash

Enfermedad del arañazo de gato

Una de las más comunes es la enfermedad del arañazo de gato, la cual se contrae cuando la persona recibe un rasguño o mordida por parte de este animal. Si no tiene las vacunas adecuadas, podría pasarle el parásito Bartonella henselae, que proviene de la mordedura de garrapatas infectadas. En individuos sanos y con las defensas en orden, solo provocará una pequeña hinchazón, pero en quienes presentan inmunodeficiencia a causa del VHI/SIDA, cáncer o que fueron trasplantados recientemente, se sugiere visitar a un médico de inmediato.

Esporotricosis

La mordedura o rasguño de gato puede causar la esporotricosis. Se trata del hongo Sporothrix schenckii, que impide la cicatrización de la piel. Incluso, puede que aparezcan más de una a medida que esto no se trata de forma correcta. Lo mejor, es consultar con un veterinario y vacunar al felino.

