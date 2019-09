Meghan Markle. Conocé la colección "solidaria" que creó la duquesa de Sussex

El jueves 12, presentó la colección cápsula que ideó junto con la fundación Smart Works para empoderar a desempleadas que buscan trabajo Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

Cuatro meses después de haber dado a luz al pequeño Archie Harrison, la duquesa Meghan (38) volvió al trabajo. Y lo hizo con estilo. La semana pasada, Su Alteza Real participó del lanzamiento de Smart Set, una cápsula de ropa que ideó junto con la fundación Smart Works, cuyo objetivo, este año, es vestir "para el éxito" a más de tres mil mujeres desempleadas.

Creada para el empoderamiento femenino, la colección que la duquesa de Sussex presentó el jueves 12 está compuesta por un traje de pantalón de Jigsaw, una camisa blanca confeccionada por una de sus mejores amigas, la diseñadora Misha Nonoo, un vestido de día de Marks & Spencer y una cartera de cuero de John Lewis. Por cada ítem vendido, las marcas (titanes de la industria fashion en Gran Bretaña) donarán un ítem idéntico al charity, que desde 2011 ha ayudado a más de 11 mil mujeres a conseguir trabajo.

Ese día, la duquesa llevó los pantalones de Jigsaw y la camisa de Nonoo al lanzamiento de la colección, que tuvo lugar en la terraza de la boutique de John Lewis en la calle Oxford, y acompañó su look con una pulsera de oro y unos aritos que pertenecieron a la princesa Diana.

UN PODEROSO PROYECTO

En un discurso sin guión, la mujer del príncipe Harry (35) compartió un mensaje poderoso con los editores de moda y ejecutivos que asistieron a la presentación. "Como mujeres, es nuestra responsabilidad apoyarnos en la búsqueda de éxito, no trabajar para el fracaso de otras mujeres, sino estar unidas de verdad y decir: 'Quiero ayudarte'. Cuando me mudé a Londres, para mí fue importante conectar con personas que estaban haciendo trabajo de campo relevante. Uno de esos lugares fue Smart Works", dijo. Y, al recordar sus primeras visitas a la fundación, agregó: "Tenían muchas donaciones, pero no necesariamente de cosas que las mujeres necesitan. La mayoría de nosotras, cuando tenemos una entrevista de trabajo, queremos vernos de la mejor manera posible, sentirnos con confianza. Queremos llevar prendas que nos hagan sentir así y no lo que sobró, o no se vendió, de la temporada. Pensé una y otra vez y me dije a mí misma: "Tenemos que hacer algo para cambiar esto'. Una gran parte de este proyecto es transformar la idea de caridad en la de comunidad. Meterte en tu ropero y tirar cualquier cosa en una caja para donar es caridad. Comunidad, en cambio, es evaluar todo lo que hay en tu ropero y decir: 'Este es el blazer que usé cuando logré el trabajo de mis sueños. No lo necesito más porque estoy donde quería estar. Si comparto este blazer, entonces puedo ser parte de la historia de éxito de otra mujer".

GRAN IMPACTO

Durante la charla, Meghan contó que empezó el proyecto preguntándole a su amiga Misha Nonoo si quería ser parte. "Misha invirtió mucho tiempo trabajando en el empoderamiento femenino", confió la duquesa, quien, en una segunda instancia, abordó a las marcas Marks & Spencer y John Lewis -"firmas tan tradicionales como británicas, que conocí cuando me mudé acá", explicó-. A Jigsaw la invitó a sumarse después de ser conmovida por una campaña de la marca que hablaba sobre la diversidad que hay en Gran Bretaña y cómo la cultura inmigrante es parte del tejido de la nación.

"Este es el trabajo que hice durante mucho tiempo. Poder hacerlo acá, en mi nuevo hogar, significa mucho para mí. Es el mismo trabajo que mi marido y yo seguiremos haciendo juntos: proyectos fuertes, basados en la idea de comunidad, que empezaremos a compartir cuando lancemos nuestra fundación [Sussex Royal] en 2020", agregó Meghan.

La duquesa se mostró feliz cuando se enteró de que la cartera de John Lewis estaba agotada e instó a las marcas a que se reaprovisionen en sus tiendas para que "todos puedan participar en esta historia de éxito compartido". También se mostró encantada cuando se enteró de lo mucho que gustó la colección. "Fue así porque todos pusimos un propósito por delante de las ganancias", dijo.

Tras escuchar a mujeres contar cómo las transformó haber recurrido a Smart Works, Meghan encabezó un pequeño tour en el que les mostró a los asistentes cómo trabaja el charity, desde la "experiencia ropero", donde las mujeres son vestidas para entrevistas y su primera semana en el trabajo, hasta el coaching laboral.

