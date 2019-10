Meghan. Su drama familiar y la historia de una carta que dio la vuelta al mundo

Los duques de Sussex dicen: "¡Basta!", y emprenden acciones legales contra dos diarios británicos Fuente: HOLA - Crédito: Cordon press

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de octubre de 2019 • 15:04

Como novia y prometida de Harry, la duquesa de Sussex consiguió la corona y todos los aplausos, eclipsando por momentos a la "reina" Kate. En la primavera de 2017, Meghan -favorita de los británicos y de la prensa- gustaba a todos tanto como los aires de cambio que había traído a Londres, pero dos años después, vive sumida en un profundo y silencioso sufrimiento. Aunque quien realmente hizo daño a la duquesa fue su propia familia.

Meghan de chica junto a su padre, Thomas Markle (arriba, izquierda), quien hizo pública una carta privada enviada por su hija días después de su boda. Los duques emprendieron acciones legales contra el medio de comunicación que la publicó. Fuente: HOLA - Crédito: GTres

LA BODA MARCA UN ANTES Y UN DESPUÉS

Thomas Markle, suegro del príncipe Harry y "ermitaño", en Rosarito, México, parecía el padre perfecto hasta que cambió su destino. De padrino del año en una boda real, a la que finalmente no pudo acudir al sufrir dos infartos, se convirtió en el hombre al que Meghan retiró la palabra. El amoroso padre que se negaba a dar entrevistas por respeto a su familia, protagonizó un escándalo mayúsculo a tan solo unos días de la boda cuando se hizo público que había pactado un posado con unos paparazzi a cambio de dinero. Asumida la ausencia de su padrino en el día de su boda, y con muchas lágrimas derramadas, Meghan no habría interrumpido inicialmente las llamadas a su padre, aunque algo sucedió en el camino. La familia no sólo no se retiró de escena, sino que siguió protagonizando entrevistas en las que vertían cada vez más acusaciones contra Meghan. Sus hermanastros, Samantha y Thomas Markle Jr. no cesaron en el intento de hacerle daño atacándola, además de declarar a Mail on Sunday: "Ella y Harry levantaron una pared de silencio", tras hacerse a la idea de que no habían sido invitados a la boda y jamás serían aceptados en su vida.

Si me quieres, como dices a la prensa, por favor, para. Por favor, déjanos vivir nuestras vidas en paz. Por favor, deja de mentir, por favor, deja de causar tanto daño. Meghan Markle

Los principales tabloides británicos, con Harry y Meghan en sus portadas, se hicieron eco de la noticia. Fuente: HOLA - Crédito: Steve Meddle/Shutterstock

He sido testigo silencioso de su sufrimiento durante demasiado tiempo. Retroceder y no hacer nada sería contrario a todo lo que creemos Príncipe Harry

LOS AMIGOS DE MEGHAN TOMAN LA PALABRA

Cansadas de escuchar críticas y mentiras, las amigas de Meghan rompieron su silencio para defenderla. Como miembro de la Familia Real inglesa, la duquesa no podía pronunciarse, pero su círculo más íntimo daba un paso al frente para que se conociera la verdad. En declaraciones exclusivas a la revista People, sus allegados no solo hablaron de su bondad, de su entrega, de cómo le gustaba cocinar para Harry o de su implicación con aquellas personas que sufren y no tienen voz, sino que fueron mucho más allá al adentrarse en el terreno familiar. Los amigos de Meghan pusieron en aquel reportaje los puntos sobre las íes aclarando que no es que hubiera una pelea entre hermanastros, sino que estos "nunca fueron parte de su vida". Asimismo, y refiriéndose a su padre, también contaron que era Thomas Markle el que no quería hablar con su hija. "Es muy doloroso" para Meghan, quien siente "mucha simpatía" por su padre.

La imagen de un día inolvidable: la presentación al mundo de su hijo, Archie. Dos días después de su nacimiento, el pasado 6 de mayo, los felices padres se reunían con la prensa en el Castillo de Windsor, para mostrar emocionados a su primer hijo. Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

"TENGO EL CORAZÓN ROTO"

Otra de las amigas de Meghan contó que la duquesa había escrito una carta a su padre y dio algunos detalles sobre el mensaje. Luego de la publicación de este reportaje en la revista norteamericana, Thomas decidió poner en manos del periódico Daily Mail la misiva de cinco folios, escrita a mano, que le envió su hija. Así, el padre de Meghan volvió a la carga con una munición inesperada, aunque lo que quedó al descubierto fundamentalmente -abajo, reproducimos algunos párrafos- fue el sufrimiento de una hija que no entiende el daño que le hace su padre. "Papi, es muy a mi pesar que escribo esto, sin entender por qué has elegido tomar este camino e ignorando el dolor que estás causando". "Tus acciones me han roto el corazón en mil pedazos. No sólo porque te has inventado un dolor injustificado e innecesario, sino porque tomaste la decisión de no decir la verdad". "Le dijiste a la prensa que me llamaste para decirme que no vendrías a la boda, pero eso no sucedió porque nunca me llamaste". "Solo te he querido, protegido y defendido, ofreciéndote todo el apoyo económico a mi alcance y siempre preguntándote cómo podía ayudarte. Me preocupé por tu salud. Así que cuando la semana de la boda leí que habías tenido un ataque al corazón fue horrible. Te llamé y te envié mensajes. Te pedí por favor que aceptaras ayuda. Mandamos, incluso, a alguien a tu casa y, en vez de hablar conmigo para aceptar esa o cualquier otra ayuda, dejaste de responder tu teléfono y decidiste hablar con la prensa". "No me has contactado desde la semana de nuestra boda y, aunque dices que no tienes manera de hablar conmigo, mi número de teléfono no ha cambiado. Lo sabes. No hay mensajes ni llamadas perdidas, solo entrevistas por las que te pagan para decir cosas dañinas que no son ciertas".

(Ha sido víctima) de una campaña despiadada que se ha intensificado durante el año pasado, durante todo el embarazo y mientras criaba a nuestro hijo recién nacido Príncipe Harry

"SI ME QUIERES, POR FAVOR, PARA"

"Escuchar los ataques que le has lanzado a Harry en la prensa, que no fue sino paciente, bueno y comprensivo contigo, es quizá lo más doloroso de todo". "Si me quieres, tal y como le dices a la prensa que me quieres, por favor para. Por favor, deja que vivamos nuestras vidas en paz. Por favor, deja de mentir. Por favor, deja de crear tanto dolor. Por favor, deja de explotar mi relación con mi marido. Sé que estás tan metido en este hoyo que crees (o crees creer) que no hay salida, pero si te tomas un tiempo para pensar verás que poder vivir con la conciencia tranquila es más valioso que cualquier pago en el mundo".

Meghan, con su hjo Archie en brazos, en una de las paradas durante su viaje a África. Fuente: HOLA - Crédito: Cordon press

LES PROPUSO HACER UN POSADO

Tras la publicación de esta misiva que Meghan escribió tan solo unos días después de su boda, Thomas volvía a hablar para Daily Mail diciendo que admitía haber respondido a su hija proponiéndole hacer un posado con él y con Harry para mostrar al mundo que ya habían solucionado sus problemas: "Creí que sería una declaración de paz. En cambio, fue una daga en el corazón", dijo. Unas palabras que ha continuado tras conocerse la demanda que han interpuesto los duques de Sussex a Daily Mail. "Solo publiqué unas partes de la carta porque las otras eran muy dolorosas (.) Cuando abrí la carta, esperaba que fuera la rama de olivo que había anhelado. Esperaba algo que sería un camino hacia la reconciliación. En cambio, fue profundamente hiriente. Estaba tan devastado que no podía mostrársela a nadie".

"Papi, tus acciones me han roto el corazón en mil pedazos. No me has contactado desde la semana de nuestra boda y, aunque dices que no tienes manera de hablar conmigo, mi número de teléfono no ha cambiado" (Carta de Meghan) Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

LAS RAZONES

Ocho meses después de que el periódico publicara los extractos de esta carta, Harry hacía público que habían emprendido también acciones legales contra el Mail on Sunday, junto con el comunicado que escribió explicando las razones que les habían llevado a dar el paso. El príncipe volvía a adoptar públicamente el papel de marido protector intentando por todos los medios que no sigan haciendo daño a Meghan. En el comunicado -hecho público a través de su página web-, Harry denuncia el "acoso mediático" al que se ha visto sometida la madre de su hijo y lo mucho que les han afectado. La pareja explica que creen en la libertad de los medios, "lo consideramos una piedra angular de la democracia". Sin embargo, lamentan que la duquesa de Sussex se haya convertido "en una de las últimas víctimas de una prensa sensacionalista británica, que realiza campañas contra personas sin pensar en las consecuencias: una campaña despiadada que se ha intensificado durante el año pasado, durante todo el embarazo y mientras criaba a nuestro hijo recién nacido" y continúa, "por esta razón estamos tomando acciones legales, un proceso que lleva muchos meses". Harry, que reconoce que su peor temor es que la historia de su madre se repita, dijo también: "He sido testigo silencioso de su sufrimiento (Meghan) durante demasiado tiempo. Retroceder y no hacer nada sería contrario a todo lo que creemos". Esta acción legal particular depende de un incidente en un patrón de comportamiento largo e inquietante por parte de los medios sensacionalistas británicos. Un portavoz legal de Meghan Markle adelantó que los ingresos que puedan generar serán donados a una organización benéfica que lucha contra el acoso infantil.

LAS REACCIONES

Entre las personas que han salido en defensa de Harry y Meghan se encuentra el jugador de polo argentino Nacho Figueras, gran amigo de la pareja, que daba su opinión, durante su asistencia al programa de Ellen DeGeneres, en la televisión estadounidense. "Deberíamos tratarlos como héroes", explicaba. Mientras que la presentadora, una de las más influyentes de Estados Unidos, también lanzaba un mensaje de apoyo al matrimonio: "Ambos apoyamos lo que está haciendo Harry en este momento para protegerse". En los medios de comunicación hay opiniones enfrentadas sobre quién tiene razón, y, por su parte, desde Mail on Sunday, tabloide denunciado, han declarado que van a defenderse y que la compañía no ve nada malo en haber publicado la carta que Meghan envió a su padre, a su vez que niegan que se haya tergiversado el contenido de dicha misiva.

Esperaba que (la carta) fuera la rama de olivo que había anhelado. En cambio fue profundamente hiriente Thomas Markle